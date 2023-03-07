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Американская компания провела наземные испытания нового ракетного двигателя для перспективной МБР

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Американская компания провела наземные испытания нового ракетного двигателя для перспективной МБР

Программа создания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, которая в перспективе должна заменить уже неоднократно модернизированную МБР Minuteman III, выходит на новый этап. Компания Northrop Grumman успешно испытала новый двигатель для первой ступени ракеты.


Northrop Grumman отчиталась о проведении успешных наземных испытаний нового твердотопливного двигателя для перспективной МБР. Как сообщается на сайте компании, двигатель проработал положенное время, все показатели были в норме. Следующим этапом станут летные испытания нового двигателя.

Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей пред ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний. Двигатель проработал заданное время в соответствии с установленными параметрами, все показатели были в норме

- говорится в сообщении.

Американские МБР Minuteman III, созданные специально для противостояния с Советским Союзом, неоднократно модернизировались, но дальнейшее их использование небезопасно. Было принято решение о создании новой ракеты. В тендере на разработку новой МБР участвовали Boeing и Northrop Grumman, они же в 2017 году получили контракты на проектирование. В 2019 году Boeing покинул проект, а Northrop Grumman получила контракт и осенью 2020 года защитила проект межконтинентальной ракеты.

Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.

Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III и оценивается почти в 100 млрд. долларов. После принятия на вооружение новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.
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5 комментариев
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  1. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:48
    -3
    Заглотили живца, не только нам вместо школ ракеты делать, а самое главное из за своего нищебродства ракеты делают маленькие, сейчас голову ломают как свою версию нашего авангарда запихнуть.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:19
      0
      алексей_444, зачем зеркалите советскую нищебродскую финсистему на сегодняшнюю богатую Россию? У нас в государстве ЕЖЕНЕДЕЛЬНО открываются с дечяток новых школ если смотреть по всем регионам, причем это школы от 500 до более 1000 учащихся, если интересно - "Сделано у Нас" отслеживает, с фото, видео, адресами, т.д., приехать проверить - никаких проблем. Да и в целом, социальные расходы бюджета растут НЕПРЕРЫВНО ЕЖЕГОДНО, даже несмотря на 14 тысяч жесточайших в истории человечества санкций - соцрасходы бюджета РФ в прошлом году ВЫРОСЛИ, все индексации тем более проведены традиционно, причем даже раньше срока, проблем с деньгами у Государства Российского никаких, несмотря на то что соцстатьи составляют более 60% статей федбюджета и гособоронзаказ в этом году увеличен в сравнении с рекордным прошлогодним почти на 60%(!).
      Касаемо A-35 Sentinel этой, то прототип этой галиматьи(без движка который пилить пытаются) мптрасники позорно испытали в конце весны 2022го(на Минотавре-III+, не путатт со "вторым" и "третьим"), разлетелось на молекулы и уничтожило не только стартовый стол площадки в Калифорнии но и всю инфраструктуру в радиусе 400 метров, короче списан в утиль важный объект.
      Версии нашего "Авангарда" у не было, нет и в ближайшие лет 20 не будет, те фекалии что испытавали "исключительные" в конце нулевых и потом пытались что-то выжать - их сравнивать с 2мегатонным сверхточнвм 28МАХовым шедевром человечества - равносильно сравнивать мои бывшие часы "Франк Мюллер" с китайскими такого же названия(кстати, китайской галиматье Wu-14 на 5МАХ и 100 кт до "Авангарда" как до Луны, но она хотя бы функционирует у них).
      И да, с учетом дикого затягивания сроков потуг с этим "Сентинелом" они фиг его первый даже в 2030м поставят, к тому времени "минитменовский-3"-хлам вполовину списать придется либо будетторчать в шахтах ради мебели, и сейчас лишь на 1-ю ступень испытывают и периодически пуски откладывают лишь бы не опозориться перед союзниками. Всё как с той "Columbia" на замену 30-44летним "Гайкам"(кстати, одна 2 дня назад задымилась у З.Вирджинии, а у другой 1 апреля 2022 взорвались балластные системы в 1 и 2 отсеках при ремонте) способным лишь на залп двумя - "Колумбию" первую планировали вначале в начале 2020х выкатить, потом перенесли на 2027й, далее на 2031й, сейчас речь идет о 2035 годе. Ну и с плутониевыми питами по традиции тоже самое, новые не производят с 1988го, намеревались начать при Оьаме, потом в 2018м, далее в 2024м, сейчас перенесли на 2030й и так у Матрасостана во всём.
  2. Гестас
    Гестас Сегодня, 09:00
    0
    "неоднократно модернизировались, но дальнейшее их использование небезопасно"
    Какой-то бред. Использование б/ч спецназначения за пределами их срока хранения, действительно: 1. небезопасно; 2. бессмысленно. А использование заменяемых РН чем небезопасно? Если только они стоят в шахтах без замены, с модернизацией на бумаге.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:21
      0
      Верно, Гестас. Хотя две из четырех модернизаций всё же были не на бумаге, пусть и сравнительно давно.
    2. Disant
      Disant Сегодня, 10:22
      0
      так тут дело видимо не в б/ч - твёрдотопливные элементы рассыхаются, их нужно менять.
      ну заодно и ракету апгрейдят - сопло какое-нибудь более подходящее под новое топливо прикрутят и добавят кронштейны для установки на колёсную базу.
      погрузят на кораблик, перевезут куда-нибудь в Гренландию или на Аляску и сократят подлётное время в два раза.