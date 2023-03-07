Американская компания провела наземные испытания нового ракетного двигателя для перспективной МБР

Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей пред ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний. Двигатель проработал заданное время в соответствии с установленными параметрами, все показатели были в норме

Программа создания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, которая в перспективе должна заменить уже неоднократно модернизированную МБР Minuteman III, выходит на новый этап. Компания Northrop Grumman успешно испытала новый двигатель для первой ступени ракеты.Northrop Grumman отчиталась о проведении успешных наземных испытаний нового твердотопливного двигателя для перспективной МБР. Как сообщается на сайте компании, двигатель проработал положенное время, все показатели были в норме. Следующим этапом станут летные испытания нового двигателя.- говорится в сообщении.Американские МБР Minuteman III, созданные специально для противостояния с Советским Союзом, неоднократно модернизировались, но дальнейшее их использование небезопасно. Было принято решение о создании новой ракеты. В тендере на разработку новой МБР участвовали Boeing и Northrop Grumman, они же в 2017 году получили контракты на проектирование. В 2019 году Boeing покинул проект, а Northrop Grumman получила контракт и осенью 2020 года защитила проект межконтинентальной ракеты.Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III и оценивается почти в 100 млрд. долларов. После принятия на вооружение новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.