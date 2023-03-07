Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

Китайское общество хочет получить ответы на простые вопросы. Почему в отношении Украины США постоянно говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности, а как только речь заходит о Китае, то не уважается ни суверенитет, ни территориальная целостность? Пример – Тайвань. Почему в отношении одной страны эти нормы так важны для США, а для другой – нет?

Почему страны Запада требуют от Китая не поставлять оружие России, при этом сами, нарушая международную норму от 17 августа 1982 года, поставляют оружие Тайваню?

На днях в африканском государстве Конго в прямом смысле слова высмеяли слова прибывшего в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе «нет двойных стандартов». После этого тему двойных стандартов Запада подняли в Китае. И коснулись власти КНР вопросов того, как Вашингтон рассматривает вопросы Украины и Тайваня.На стартовавшей в КНР очередной сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) министр иностранных дел Цинь Ган сделал заявление о том, что китайское общество хочет получить от Запада однозначный ответ на вопрос: что Запад подразумевает под понятием «суверенитет и территориальная целостность»?Глава МИД Китая:Цинь Ган задал и другой вопрос Вашингтону:По словам Цинь Гана, на Западе должны ответить на эти вопросы, причём не только китайскому народу, но и своему собственному. Западное сообщество вправе знать, что правительства фактически делят страны мира по сортам, одному из которых дозволено иметь право на суверенитет и территориальную целостность, а другим нет.Глава МИД Китая указал на то, что Пекин не поставляет оружие противоборствующим сторонам в российско-украинском конфликте. При этом Цинь Ган призвал США прекратить поставки вооружения Тайбэю. Эти слова прозвучали фактически как предупреждение Вашингтону, из которого тому придётся сделать однозначные выводы.