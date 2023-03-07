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Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

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Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

На днях в африканском государстве Конго в прямом смысле слова высмеяли слова прибывшего в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе «нет двойных стандартов». После этого тему двойных стандартов Запада подняли в Китае. И коснулись власти КНР вопросов того, как Вашингтон рассматривает вопросы Украины и Тайваня.


На стартовавшей в КНР очередной сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) министр иностранных дел Цинь Ган сделал заявление о том, что китайское общество хочет получить от Запада однозначный ответ на вопрос: что Запад подразумевает под понятием «суверенитет и территориальная целостность»?

Глава МИД Китая:

Китайское общество хочет получить ответы на простые вопросы. Почему в отношении Украины США постоянно говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности, а как только речь заходит о Китае, то не уважается ни суверенитет, ни территориальная целостность? Пример – Тайвань. Почему в отношении одной страны эти нормы так важны для США, а для другой – нет?

Цинь Ган задал и другой вопрос Вашингтону:

Почему страны Запада требуют от Китая не поставлять оружие России, при этом сами, нарушая международную норму от 17 августа 1982 года, поставляют оружие Тайваню?

По словам Цинь Гана, на Западе должны ответить на эти вопросы, причём не только китайскому народу, но и своему собственному. Западное сообщество вправе знать, что правительства фактически делят страны мира по сортам, одному из которых дозволено иметь право на суверенитет и территориальную целостность, а другим нет.

Глава МИД Китая указал на то, что Пекин не поставляет оружие противоборствующим сторонам в российско-украинском конфликте. При этом Цинь Ган призвал США прекратить поставки вооружения Тайбэю. Эти слова прозвучали фактически как предупреждение Вашингтону, из которого тому придётся сделать однозначные выводы.
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31 комментарий
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:08
    -5
    Вроде не маленький, чтоб такие вопросы задавать. Но и не взрослый, чтобы самому на такие вопросы отвечать, не обращая внимание на мнение белых господ..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:20
      +7
      Потому, что Запад исторически построен на колониализме, рабстве и ограблении народов, на том он и стоит. Все рассуждения о демократии и равенстве при капитализме даже обсуждать не хочется, главный принцип капитализма строится на получение максимальной прибыли, и тут равенства и уважения ближнего просто не может быть, за 300% прибыли пойдут на любое преступление.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:23
        +1
        Цитата: Silver99
        Потому, что Запад исторически построен на колониализме, рабстве и ограблении народов, на том он и стоит.

        не Запад или Восток, а просто любое капиталистическое общество.. причем фактически, сейчас в мире - некапиталисты - один Китай и то, с большими нюансами.. те кто могут- эксплуатируют другие страны, кто нет- свою..
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 09:28
          +2
          Цитата: советник 2 уровня
          некапиталисты - один Китай

          Вы это серьёзно?

          Цитата: советник 2 уровня
          и то, с большими нюансами

          laughing о да, нюансов там столько, что отличить их от обычного капиталистического государства ну очень сложно...
        2. Эдик
          Эдик Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: советник 2 уровня
          сейчас в мире - некапиталисты

          Северная Корея и как бы всё.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:40
        +1
        Цитата: Silver99
        Потому, что Запад исторически построен на колониализме, рабстве и ограблении народов, на том он и стоит. Все рассуждения о демократии и равенстве при капитализме даже обсуждать не хочется, главный принцип капитализма строится на получение максимальной прибыли, и тут равенства и уважения ближнего просто не может быть, за 300% прибыли пойдут на любое преступление.

        Кажется китайцы догадываються, что они тоже относятся к категории недочеловеков. Только китайцам не хватает смелости в лицо называть своих "партнёров" фашистами. И это после того, как Китай понес наибольшие людские потери во ВМВ.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:13
    +3
    Вопрос, как я понял. был задан в пустоту и ответа не последует...
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 08:20
      +8
      Он задавался не для ответа. - Это, так сказать, продвижение своей позиции.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:34
        +1
        (Западное сообщество вправе знать, что правительства фактически делят страны мира по сортам, одному из которых дозволено иметь право на суверенитет и территориальную целостность, а другим нет) -хорошо сказано.Ну гегемон об этом знает и надеется,что так будет и дальше.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:52
        0
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Он задавался не для ответа. -......

        Конечно wink вопрос, скорее риторический. За которым должны последовать действия Китая, которые очень не понравятся оппонентам
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:27
      +2
      Цитата: marchcat
      Вопрос, как я понял. был задан в пустоту и ответа не последует...

      Почему же, могут и ответить как всегда традиционно - " Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын"
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: marchcat
      Вопрос, как я понял. был задан в пустоту

      Это не вопрос, а очень тонкий намек, обычный торг, если хотите, что если и дальше Гарпуны с Сикорскими будут появляться на Тайване, то китайские боеприпасы и БПЛА могут появиться на Украине...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Doccor18
        .....Это не вопрос, а очень тонкий намек, обычный торг, ...

        Как-то не вспомнить, чтобы штатники с кем торговаться хотели.... Любят давить на всех....на Китай тоже.....это .просто информирование
    4. fif21
      fif21 Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: marchcat
      Вопрос, как я понял. был задан в пустоту и ответа не последует...

      Кто же лохам , которых можно развести базаром , скажет об этом ? Пусть сами думают ! Кстати , наивных Чукотских юношей , в мире достаточно , включая обманутых правителей СССР и РФ . hi
  3. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 08:19
    +2
    Смелый и практически прямой наезд на матрасников.Похоже у Китая накипело или пользуются моментом.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +4
    на Западе должны ответить на эти вопросы, причём не только китайскому народу, но и своему собственному
    Эти вопросы необходимо было задать публично даже зная, что на них не ответят. По крайней мере китайская сторона высказала свое неприятие к действиям Сша. Число резких вопросов и публичных заявлений неприятных американцам от китайских дипломатов за последние дни возросло кратно.
  5. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 08:25
    +2
    Страны которые "канючат"о своем суверенитете..особо с их суверенитетом ,не считаются!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:29
      +5
      а скажите, был в истории человечества хоть один период когда суверенитет и свобода достигались переговорами ?...... лично я не припомню, только грубая сила , больше ничего. Видимо это природа человека. Приведу цитату известного персонажа...Карпов: "В жизни есть только один способ для решения всех проблем,просто не все это признают,это насилие"
  6. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 08:30
    +2
    Какая наивность. Миром правит сила. Надо было, разбомбили и расчленили Югославию. Поэтому китайцем давно пора понять, что надо объединится с Россией, что бы противостоять со своей демократией.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:36
    -1
    как только речь заходит о Китае, то не уважается ни суверенитет, ни территориальная целостность? Пример – Тайвань. Почему в отношении одной страны эти нормы так важны для США, а для другой – нет?

    Китайцы - древняя цивилизация как Израиль и Иран.
    Они сами должны знать ответ на этот вопрос.
    Ответ КНР на поставки оружия США на Тайвань может быть только один - массовые поставки китайского оружия из КНР в РФ, чтобы Украина восстановила свою целостность в составе России.
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 09:23
      +1
      И какое, позвольте спросить, Китай может поставить нам вооружение, которого у нас не было бы? Загружать нужно собственные производства. Чем больше серийность выпуска, тем меньше себестоимость. А кроме того, в ходе производства корректируются технологии, что тоже ведёт к удешевлению. Готовятся квалифицированные кадры, которых у нас дефицит из дефицитов.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:35
        -1
        В РФ и половины военных производств сейчас нет, тех которые были в РСФСР в 1991 году.
        Всю промышленность в РФ за последние 30 лет попилили на металлолом и вывезли его в ЕС.
        А китайцы не только всё сохранили, но и преумножили.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:38
        +1
        Это оружие называется "станки") ну и артиллерии можно на сдачу отсыпать, лишней не будет. Ну и дронов немного. И к спутниковым данным желательно тоже доступ дать.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:38
    +1
    так понимаю... вопрос чисто риторический....
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 08:45
    +3
    Китай из обычной позиции "воздержания" начинает потихоньку что-то говорить. Видимо восточный Дракон решил, что ему пора делать свой выход на сцену мирового театра.
    1. point
      point Сегодня, 09:32
      0
      Недавняя инициатива по "мирному урегулированию" ровно для того же была - захватить инициативу и диктовать свой нарратив поддержки операции на Тайване. И им есть где сказать - собственные СМИ на английском, собственный экономический вес, публично обсуждаемые числа строительства единиц флота...
      как сказал надысь Вавилов, разговор для них стоит о морской блокаде не столько Тайваня, а Китая. Причем он давно передает несложную мысль, что разворот КНР к военной доминации начали после Тяньаньмэнь, десятки лет назад. И цель их - стать полюсом мира в ЮВА, а на текущий момент - мировой доминант за счет сворачивания американского глобализма. Есть плюсы, есть минусы, которые Вавилов регулярно разминает до деталей... однако для Китая всё не случайно и очень серъезно.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:22
    -1
    Все дядька понимает.
    все эти заявления - для замбированных
    Империализм на дворе.

    Пока у Тайваня есть силы для независимости - они суверенны.
    Вьетнам отбился от Китая, франции, США - суверенен.
    Кореи обе вооружены до зубов - суверенны.

    А вот Мньянма тренируется с бамбуком вместо ПТР и автоматов - им даже Кадыров джихад запросто объявил. Одно спасло - далеко от Чечни))))
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:25
    +3
    Китаю пора кончать задавать вопросы, Китаю пора начинать отвечать, причём так, чтобы понимали с первого раза.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 09:30
    +1
    Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?
    А Сербии в отношении Косово? А не уважают, потому, что для них это "ДРУГОЕ"....
  13. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:32
    0
    Если существует суверенитет Китая в отношении Тайваня, то также существует суверенитет России в отношении Украины
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:35
    +3
    У "запада" есть один ответ на двойные стандарты: - "Это другое...?".