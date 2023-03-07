На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

Евросоюз вместе со своим старшим партнёром Соединёнными Штатами пытается задушить Россию всевозможными санкциями, а торговля при этом между ЕС и Россией растет.Согласно данным Евростата, в прошлом году, когда вроде бы в Европе отказывались от всего российского и поставили под запрет ввоз в Россию многих товаров, товарооборот между Брюсселем и Москвой достиг максимума за последние восемь лет.Общий товарооборот между ЕС и Россией за 2022 год составил более 258 миллиардов евро. При этом значительно возрос (почти на 25%) российский экспорт в Евросоюз, который превысил 203 миллиарда евро. Ввоз европейских товаров в Россию, наоборот, снизился на 38%.Таким образом, несмотря на все санкции, российский импорт в страны Евросоюза достиг в прошлом году исторического максимума. Рекордным оказался и дефицит ЕС в торговле с Россией – более 148 миллиарда евро (превышение импорта над экспортом).Странная получается ситуация, когда лидеры ЕС выступают с воинственной риторикой в поддержку Киева, за ужесточение санкционной политики в отношении Москвы, когда в СМИ постоянно говорят о напряжённости и разрыве связей между ЕС и Россией, а цифры показывают совсем другую картину – стороны вполне нормально ведут бизнес. Эксперты считают, что всё дело в приобретении (как минимум) в первом полугодии 2022 года российских энергоносителей по высоким (на тот момент) ценам. Прогнозируется, что в 2023 году товарооборот между ЕС и Москвой значительно снизится, но добавляется, что речь идёт именно о прямом товарообороте, ведь есть ещё так называемый параллельный импорт товаров и технологий.