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На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

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На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

Евросоюз вместе со своим старшим партнёром Соединёнными Штатами пытается задушить Россию всевозможными санкциями, а торговля при этом между ЕС и Россией растет.


Согласно данным Евростата, в прошлом году, когда вроде бы в Европе отказывались от всего российского и поставили под запрет ввоз в Россию многих товаров, товарооборот между Брюсселем и Москвой достиг максимума за последние восемь лет.

Общий товарооборот между ЕС и Россией за 2022 год составил более 258 миллиардов евро. При этом значительно возрос (почти на 25%) российский экспорт в Евросоюз, который превысил 203 миллиарда евро. Ввоз европейских товаров в Россию, наоборот, снизился на 38%.

Таким образом, несмотря на все санкции, российский импорт в страны Евросоюза достиг в прошлом году исторического максимума. Рекордным оказался и дефицит ЕС в торговле с Россией – более 148 миллиарда евро (превышение импорта над экспортом).

Странная получается ситуация, когда лидеры ЕС выступают с воинственной риторикой в поддержку Киева, за ужесточение санкционной политики в отношении Москвы, когда в СМИ постоянно говорят о напряжённости и разрыве связей между ЕС и Россией, а цифры показывают совсем другую картину – стороны вполне нормально ведут бизнес. Эксперты считают, что всё дело в приобретении (как минимум) в первом полугодии 2022 года российских энергоносителей по высоким (на тот момент) ценам. Прогнозируется, что в 2023 году товарооборот между ЕС и Москвой значительно снизится, но добавляется, что речь идёт именно о прямом товарообороте, ведь есть ещё так называемый параллельный импорт товаров и технологий.
Автор:
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48 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:41
    +6
    Сюр какой-то.... Пакеты санкций против России шлепают только в путь, ограничения по товарам и взаимодействию. А торговля - растет... belay
    Просто какой-то сюр....
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 08:43
      -1
      да это новости из альтернативной вселенной(((было бы все так кошерно не тараканили бы лярды за бугор
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:46
      +9
      Цитата: Nexcom
      Просто какой-то сюр....

      Ничего удивительного. Они же не в тонно-километрах считают, а в бабосах. Ценник вырос - вырос товарооборот. Одной биржевой ценой на газ можно таких высот достигнуть. А на самом деле и гвоздя ржавого не купить, ни продать.
      1. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 09:17
        0
        Только вот в 2022 году цены на газ были выше, да и поставки больше.
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 10:11
        -1
        Цитата: НДР-791
        Ценник вырос - вырос товарооборот. Одной биржевой ценой на газ можно таких высот достигнуть.

        Все верно. Но тут еще один скрытый негатив имеется, - ввоз европейских товаров снизился на 38%. И, не забываем про санкции. С учетом санкций какие товары поступают к нам из ЕС? Правильно - образно говоря - жевательная резинка. А мы из-за ее отсутствия сильно пострадаем? Значит мы вместо товара, нам действительно нужного, получаем цветные бумажки под названием евро. И зачем они нам, если мы на них ничего нам нужного все равно не купим?
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 10:22
          +1
          А за какую валюту по вашему идет параллельный импорт той же микроэлектроники, автомобилей авиазапчастии т.д.? За рубли ничего из этого не купишь. А если в цепочке поставок не участвует Китай, то и за юань. Это далеко не жевательная резинка.
    3. leshiy076
      leshiy076 Сегодня, 08:52
      +3
      Сюр это все то, что происходит в международных взаимоотношениях и в политике. Говорят одно, думают другое, а по факту всегда выходит третье. Это все просто говорит о том, что не нужно думать, как думал поэт Иван Бездомный, что человек сам и управляет этим миром. Все устроено гораздо сложнее, по принципу любая случайность это скрыто проявленная закономерность. Существуют законы, которые мы, в большинстве своем, не знаем, существуют люди, которых мы никогда не видели и не увидим, влияющие на происходящие вокруг нас процессы самым непосредственным образом. А политики, политологи, журналисты и прочая челядь которая нам рассказывает сказки по телевизору это не более, чем марионетки.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:59
        0
        Цитата: leshiy076
        Сюр это все то, что происходит в международных взаимоотношениях и в политике. Говорят одно, думают другое, а по факту всегда выходит третье.

        Так ведь так и должно всё происходить в политике, разве нет? Сказал одно, сделал второе, а собрался делать (подумал, то есть) третье. И вот это третье является реальной целью, о которой до самого конца знать никому не положено.
        Цитата: leshiy076
        Существуют законы, которые мы, в большинстве своем, не знаем, существуют люди, которых мы никогда не видели и не увидим, влияющие на происходящие вокруг нас процессы самым непосредственным образом.

        Да эти законы никто не знает в полном смысле этого слова, поскольку социальные зависимости носят зачастую нелинейный характер, да ещё умеют прерываться иногда и имеют огромную кучу переменных, которые надо ещё обнаружить, а потом уследить за ними. С таким, наверное, не справится даже суперкомпьютер. Но это не отменяет существование таких законов, да. А насчёт людей довольно странно звучит. Я понимаю, что могут быть всякие "серые кардиналы" и те, у кого есть компромат, но у них наверняка есть какие-то публичные высокие должности. По-моему, эпоха информационная эра это не то время, когда можно создать успешную криптократию.
    4. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:57
      +7
      Вы слышали сказку про вершки и корешки, как медведь с мужиком репу делил?
      Так вот - РФ санкции, ЕС - стратегические товары из РФ для того, чтобы уничтожить на Украине как можно больше русских и потом саму РФ.
      Похоже что многим в Правительстве РФ торговля с врагом изменой Родине не пахнет, а Верховный просто закрыл на всё глаза.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:01
        +2
        А на стратегические товары из РФ в РФ дают деньги, на которые РФ в этих же Европах и Америках закупает электронику, например, чтоб бомбить Украину. Похоже, что многим в западных правительствах торговля с врагом изменой Родине не пахнет, а президенты закрывают глаза.
        Всё обоюдоостро.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 10:28
          0
          Закупается массовая гражданская микроэлектроника, системы контроля за распространением которой просто не существует. Военные\космические микросхемы нам не доступны от слова совсем, но ситуация такова, что эта самая массовая гражданская западная микроэлектроника превосходит наше (по качеству и\или количеству). И такую торговля западные правительства изменой считают. Только сделать ничего не могут.
    5. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:15
      +2
      Не понятная торговля. Скорее контрабанда . Поступления от пошлин то в разы упали. Государству крайне не выгодны все эти серые схемы
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:23
        +2
        Цитата: kaufman
        Государству крайне не выгодны все эти серые схемы

        Зато как выгодны они капиталистам всего мира...

        российский импорт в страны Евросоюза достиг в прошлом году исторического максимума.

        Это заслуга что ли, гордиться этим нужно? Они же по ту сторону фронта. Или я что-то не понимаю?
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 09:44
          +2
          В первую очередь это выгодно врагам России . Это 100%. Каждый автомобиль или телефон или модные кроссовки ввезённые беспошлинно вредят государству.
          И люди должны это понимать. А то кинулись делать «бизнесы». Это совершенно безответственно и крайне вредно!
          1. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 10:31
            0
            С чего вы решили, что параллельный импорт идет беспошлинно? Не путайте его с контрабандой. Параллельный импорт проходит все таможенные декларации и по нему уплачиваются все сборы.
    6. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:21
      +5
      Никакого сюра - это не третья мировая, это первая коммерческая. Так что всё нормально. Не нормально только одно - за интересы барыг гибнут наши парни. Но у ЭТИХ всё посчитано.
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:22
      +2
      Цитата: Nexcom
      Сюр какой-то.... Пакеты санкций против России шлепают только в путь, ограничения по товарам и взаимодействию.

      Детям тоже запрещают пить вино и водку , сигареты и травку курить, кокс нюхать, а он где то это находят, не смотря на запреты (санкции).
      Санкции это хотелки политиков, которые более глупые и зависимые, чем бизнесмены.
    8. Баюн
      Баюн Сегодня, 09:27
      +3
      И кто-то еще сомневается в "Риббентроп-Молотов" 2.0? Если о чем-то не говорят в СМИ, это не значит, что оно не существует.

      Глянем через призму предположения на происходящее. И всё "странное" враз обретет логику: гадкую, мерзкую капиталистическую логику...
    9. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Nexcom
      Сюр какой-то.... Пакеты санкций против России шлепают только в путь, ограничения по товарам и взаимодействию. А торговля - растет... belay
      Просто какой-то сюр....

      Это одна из причин,почему воюем так,как воюем,не уничтожая коммуникации и т.д.
    10. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:17
      0
      На деле, война - войной, а кушать хочется всегда. Потому, скорее, такие объемы даже не ценами обусловлены, а тем, что Европа производила закачку топлива в хранилища в огромных объемах, до уровней, которые ранее не использовались.
      Говорить о том, что такие объемы это устойчивый тренд - нет, конечно.
      Теперь такие объемы уже не нужны, зима прошла относительно тепло, цены упали, логистические цепочки перестраиваются.
      Потому, на самом деле, не надо ни лицемерию запада удивляться, которому если нужны наши ресурсы, то пофиг на свои же санкции, но и считать о том, что эти объемы торговли сохранятся - тоже огромная ошибка.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:47
    +2
    бизнес и ничего личного... ещё пакетик санкций? recourse
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:50
    +13
    На самом деле статья о печальном. Мы продаем врагу, а враг покупает у нас то, что ему нужно для ведения войны против нас. А мы у врага покупаем всякую хрень, а не то, что нам нужно в военное время. Деньги от этих продаж нам рано или поздно боком вылезут.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: Andron78
      А мы у врага покупаем всякую хрень, а не то, что нам нужно в военное время.

      Да уже несколько раз писали, что Россия закупает западную электронику. В ура-патриотических статьях это всё называют пустыми обвинениями. Своё, мол, есть. Но я лично сомневаюсь, что своё есть. По крайней мере, сопоставимого качества и в сопоставимых количествах. Да и гражданскую электронику нам продолжают поставлять, которую тоже можно очень хорошо использовать в оборонных интересах. Например, в КБ для расчётов, моделирования и т.д.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:54
    +4
    При этом значительно возрос (почти на 25%) российский экспорт в Евросоюз, который превысил 203 миллиарда евро. Ввоз европейских товаров в Россию, наоборот, снизился на 38%.

    То есть мы сами продаём врагу верёвку на которой он нас повесит.
    Это называется предательство.
    Но для барыг и спекулянтов РФ деньги не пахнут и Родина для них там, где прибыль.
    Так войну никогда не выиграть.
    Экспорт стратегических товаров, используемых ЕС в ВПК и для ВСУ должен быть немедленно прекращён лично Путиным и только он несёт за это перед народом России всю ответственность.

  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:54
    +2
    Эксперты считают, что всё дело в приобретении (как минимум) в первом полугодии 2022 года российских энергоносителей по высоким (на тот момент) ценам.

    Это более адекватно для заголовка. Вчера все агентства отмечали серьёзный бюджетный дефицит РФ за первые два месяца. Минфин РФ озвучил дефицит госбюджета в 34 млрд.$. Это не катастрофа. Но и искать позитив в прошлом годе нет смысла. США играет "вдолгую"... Сработают ли "контрмеры" Кремля - жизнь покажет.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 09:40
      -2
      Цитата: samarin1969
      . Вчера все агентства отмечали серьёзный бюджетный дефицит РФ за первые два месяца. Минфин РФ озвучил дефицит госбюджета в 34 млрд.$.

      ну так потоки взорвали, плюс цена упала на сырье, дальше будет только хуже.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:07
      0
      Дефицит бюджета это вообще не катастрофа. Ведущие экономики мира живут в постоянном дефиците и имеют долги около 100% ВВП. Так что у России в этом плане (набора долгов) большое пространство для манёвра имеется. Это, конечно, не хорошо, но о катастрофе говорить действительно рано.
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:57
    +5
    Получается, что Россия свои реальные материальные ресурсы отдает за напечатаные фантики, на которые особо ничего нужного не купить. Тогда возникает вопрос: "где деньги, Зин"©или другими словами, а где эти миллиарды евро, которые не на что потратить? И еще вопрос: нам (обычным обывателям, не владеющим скважиной) это нужно?
    1. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 09:15
      -2
      В смысле ничего не купишь? Я думаю, что наши олигархи найдут способ договориться и купить то, что посчитают нужным.
      Вот интересная новость для рассуждений:

      https://www.kommersant.ru/doc/5862006

      Особенно вот этот абзац:
      В июне 2022 года газета Welt am Sonntag сообщила, что частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией Евросоюза в обход санкций.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:33
      0
      А какими фантиками оплачивается параллельный импорт?
  7. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 09:03
    +1
    Просто какой-то сюр....[/quote]
    Иногда езжу по трассе, по которой идут фуры из Прибалтики на Москву. Сам удивляюсь... Наши там вводили какие-то санкции против их перевозчиков, разрешали перевозить только определённые виды товаров. Вначале, да, фур на какое- то время стало заметно меньше, чего- то там мудрили, прицепы перецепляли... Сейчас же фуры с номерами Евросоюза идут в большом количестве, не меньше а может быть даже и больше чем до санкций. Автовозов не стало, раньше на них иномарки везли, в основном "Мерседесы". А наших перевозчиков как- то не видно, до санкций наших фур было не меньше, чем евросоюзовских, автовозоы так вообще были только с московскими номерами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:13
      0
      В одном из продуктовых купил 0.5 банку пива. На банке была этикетка наклеена бумажная на русском - ну такой то продукт, такая то энергетическая ценность, и т.п. Отодрал этикетку - пиво сделано Лиетуве....
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 09:10
    +1
    Да лучше бы обнулился.
    Им значит нефть, титан, алюминий, зерно. От них санкции и оружие Украм.... Гениально. Есть чем гордится.
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:15
    -1
    Здесь ещё один момент. Они шлют оружие Украине. А мы у них закупаем товары, чтоб у них были деньги на производство оружия.
    И да, то что называется экономикой в России просело. так что видно не только экономистам.
  10. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 09:16
    +2
    Какой сюр? Как покупали наше сырье так и покупают а свой товар не поставляют. По моему они так и говорят. Что главное перекрыть поставки в Россию своих товаров. А сырье, так это они всегда рады купить.
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:17
    +3
    Все это ерунда.
    т.к. не написали - а что именно Россия поставляет в ЕС?

    Может, это олигархи по дешевке сырье выводят? чтоб оставить милиарды на счетах?
    Или это Зерновая сделка?
    Или из за подарожания нефтепродуктов просто денег больше? Ну а для ВСУ бензина и соляры больше?
    Или запад усиленно скупает алюминий,титан , никель,присадки для ракет и золото для банков?

    Это главное, детали...
    Но можно порадоваться за родных капиталистов. 21 век на дворе.
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:24
    -1
    В общем,как всегда! "Ничего личного ! Только бизнес! "... ! bully
  13. Александр Петрович
    Александр Петрович Сегодня, 09:26
    +3
    Люди здесь вроде как грамотные, а до сих пор удивляются, это все называется капитализм, бизнес правит нашими странами, поэтому пока парни воюют, большие дяди торгуются, и это вполне естественно.
  14. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 09:38
    0
    Что вы все так разволновались? Россия получает из ЕС евро, на них в Китае покупает всё что нужно, в том числе и для армии. В чём вы увидели проблему?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Теледроид
      В чём вы увидели проблему?

      Проблема в том, что Россия и Китай в торговле перешли на рубли и юани...
  15. Баюн
    Баюн Сегодня, 09:39
    0
    Бедная русская власть... Если держать народ в невежестве, либерал-супостат оболванит глупых "чуждыми ценностями". А грамотных и сознательных трудно заставить воевать за интересы жуликов-капиталистов. ЧТО ДЕЛАТЬ?!

    Дилемма на Руси решается только... Народной Монархией, где Народное Вече утверждает Царя-Батюшку, имея право "скинуть его с моста", если будет шалить.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: Баюн
      Народной Монархией, где Народное Вече утверждает Царя-Батюшку, имея право "скинуть его с моста", если будет шалить.

      А я вот кибердемократию предлагаю. Никакого президента, никакого монарха. Всем импланты в башку, и каждый день всей страной голосовать по тому или иному вопросу, который выдвинет группа выбранных системой на сегодня людей. Мгновенные и срочные решения (по типу пуска ядерных ракет, выдвижения войск на позиции, ареста преступников, оказания помощи в бедствии и т.д.) будет принимать программный алгоритм. А по ходу дела разовьёмся до стадии, когда все разом сможем участвовать в обсуждении всех вопросов в этой мысленной сети, поскольку либо перенесём сознания с мясного мозга на кремниевый, либо, если выяснится, что это невозможно сделать (я лично однозначного на этот вопрос так и не нашёл), ляжем в капсулы, которые будут поддерживать в нас жизнь, пока мы будем путешествовать по виртуальному пространству и там устраивать свой всенародный парламент из миллионов людей.
  16. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 09:51
    +2
    товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

    чтобы понять, хорошо это или плохо, нужно знать структуру оборота. Если это опять сырье и зерно, то нужен ли нам такой оборот в текущей ситуации? Напротив, нужно обрубить все поставки. А без евриков как-нибудь обойдемся.
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:55
    +3
    На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

    В народе это называется:
    Какого хрена Россия продолжает снабжать своих врагов ресурсами?!
    Странная получается ситуация

    Странная ситуация, когда рождается мальчик со всеми половыми признаками, а потом из него получается какая-нибудь бородатая певица или ещё какая «мисс» («мать» её ети)...
    А здесь самое тривиальное:
    ...Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
  18. Ady66
    Ady66 Сегодня, 10:00
    0
    Мы им - значимые товары. Они нам - крашеную бумагу, на которую что-то купить - большая проблема. В общем страна становится пунктом приёма макулатуры. (((
  19. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:18
    0
    "По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1 356 млрд рублей[1], что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года"
    Подробнее: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38368-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_2023_goda
  20. Million
    Million Сегодня, 10:31
    0
    Поэтому нельзя уничтожить пути поставок западного вооружения для ВСУ?
    Ребята какие то бабло гребут.
  21. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:40
    0
    Ох какой вой поднялся! Олигархи страну распродают, косвенно убивают наших солдат! Пустозвон с немецким ником уже 3 раз Путину грозит ответственностью. Всё виноваты во власти, всех к стенке.
    Тарелка правильно все предметно объяснила. Я другой аспект хочу поднять. А может на себя посмотрим? Товары мы закупаем на Западе, а кто их покупает? Не мы? Стараемся купить все западное, от машин до пива. Завтра магазин повесит объявление, что распродаёт по дешёвке германские авто, чешское пиво, польские яблоки и что? Да побежим покупать и ни кто про патриотизм не вспомнит.
    Как то года 4 назад , когда в Чехии валили наши памятники, вроде и тут писал, что кто-то отказался от их пива, шкод и т.д. хоть какая то движуха пошла? Ноль! А теперь вспомните в Китае когда Эпл что-то там обидное для Китая сделал, продажи айфонов встали.
    Мы не уважаем свою власть, не уважаем себя и готовы всех облить помоями только чтоб самим казаться чистыми.