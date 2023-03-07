Источник: Командование приняло решение о наращивании количества комплексов «Пенициллин» в зоне СВО

До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины

Количество российских комплексов звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" в зоне спецоперации будет увеличено в два раза, такое решение приняло командование. Об этом сообщил информированный источник.Комплекс "Пенициллин" активно применяется в зоне СВО в рамках контрбатарейной борьбы с украинской артиллерией с самого начала боевых действий. В декабре прошлого года в войска поступила новая партия данной техники, доставленной в зону спецоперации. Поскольку комплексы уже доказали свою эффективность и за ними охотится противник, то места их дислокации не раскрываются, так же как и количество используемых в ходе боевых действий.- приводит РИА Новости слова источника.Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" позволяет эффективно отслеживать траектории полета боеприпасов артиллерии, минометов, РСЗО и т.д., установив координаты их позиций. В отличие от западных РЛС контрбатарейной борьбы, российский комплекс не использует радиоволны, тем самым оставаясь незаметным для противника. Средства РЭБ на него также не действуют.Комплекс осуществляет фиксацию звуковых и тепловых сигналов после выстрелов и разрывов боеприпасов, после чего анализирует данные и выдаёт точные координаты расположения техники противника. Расположение орудий и ракетных комплексов помечается на карте. Весь процесс занимает не более 5 с.