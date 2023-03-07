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Источник: Командование приняло решение о наращивании количества комплексов «Пенициллин» в зоне СВО

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Источник: Командование приняло решение о наращивании количества комплексов «Пенициллин» в зоне СВО

Количество российских комплексов звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" в зоне спецоперации будет увеличено в два раза, такое решение приняло командование. Об этом сообщил информированный источник.


Комплекс "Пенициллин" активно применяется в зоне СВО в рамках контрбатарейной борьбы с украинской артиллерией с самого начала боевых действий. В декабре прошлого года в войска поступила новая партия данной техники, доставленной в зону спецоперации. Поскольку комплексы уже доказали свою эффективность и за ними охотится противник, то места их дислокации не раскрываются, так же как и количество используемых в ходе боевых действий.

До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины

- приводит РИА Новости слова источника.

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" позволяет эффективно отслеживать траектории полета боеприпасов артиллерии, минометов, РСЗО и т.д., установив координаты их позиций. В отличие от западных РЛС контрбатарейной борьбы, российский комплекс не использует радиоволны, тем самым оставаясь незаметным для противника. Средства РЭБ на него также не действуют.

Комплекс осуществляет фиксацию звуковых и тепловых сигналов после выстрелов и разрывов боеприпасов, после чего анализирует данные и выдаёт точные координаты расположения техники противника. Расположение орудий и ракетных комплексов помечается на карте. Весь процесс занимает не более 5 с.
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25 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 08:34
    +1
    То есть раньше их придерживали, типо "экономя", так что ли?
    Вот как Это может называться?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:38
      +5
      До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО

      Главное то вот в этом. То есть согласно планам командования топтаться нам и бодаться ещё очень долго. А на счёт количества, так наверное планируемое ещё просто промышленностью не выпущено.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:11
        +1
        Это не секрет. Два новых танко-ремонтных завода, о которых говорили осенью, запускаются только весной. Так что в этом году нарастят и поставки бронетехники.

        Блицкриг не удался. Теперь идёт перевод промышленности на военные рельсы, будет и увеличение численности личного состава.

        Похоже, запад все поставил на зеро (на весеннее контрнаступление), Россия же планирует ещё пару лет повоевать.
      2. Зуек
        Зуек Сегодня, 10:10
        +1
        Не менее интригующее "а два раза". Ибо в два раза от 4 это 8, а в два раза от 40 это 80
    2. NKT
      NKT Сегодня, 08:40
      +3
      Раньше для этого было слово - вредительство
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:42
        +2
        Раньше было вредительство и саботаж - плохие слова. Взамен пришло хорошее слово - оптимизация.
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:42
      +11
      Заранее всё не предусмотришь. Армия адаптируется под сложившийся характер боевых действий. Понадобилось дроны сбивать в больших количествах - сделали Франкенштейна из МТ-ЛБ и ЗУ, если придётся ко двору, модернизируют, пенницилин показал свою эффективность - наращивают его количество.

      Это говорит только о том, что организм армии ещё жив и борется за жизнь, приспосабливаясь. Это хорошо, так и должно быть
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:56
        -4
        Понадобилось дроны сбивать в больших количествах - сделали Франкенштейна из МТ-ЛБ и ЗУ

        Уже есть статистика по эффективности сего чуда? Или только "надежды юношей питают"?
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 09:02
          0
          Практика - критерий истины. Вот она-то всё и покажет. Со временем узнаем
          1. kaufman
            kaufman Сегодня, 09:11
            -4
            Как то это .... мтлб с зенитной башней против бпла? Без радаров ? Попахивает отчаянием . И желанием списать хлам со складов. В то время как всу качественно перевооружается , ВС РФ то Т62 вводит , то вот этот гибрид.
            Да и вообще смотришь что эшелоны везут и диву даёшься - какого только старья туда не тащат.
            1. parabyd
              parabyd Сегодня, 09:25
              0
              А тачанки с пулемётами вас с украинской стороны не смущали? Да и кто знает, нет ли в комплекте какого-то радара или возможности сопряжения с радаром, например с-300, бука или Тора, они, если что, имеют возможность передавать данные о целях с одного радара на несколько ПУ.

              Что касается Т-62 и прочего старья, то почему бы не снять с хранения и его. Или ему гнить там вечно, пусть уж сейчас поработает, пока не стало абсолютно бесполезным. Кстати, сам факт снятия с хранения старья вовсе не говорит об отсутствии снятия с хранения более современных машин. Возможно, что снимают и то, и то.

              Качественное перевооружение ВСУ - это то же вопрос. Пока чего-то сверх технологичного им, вроде как, ещё не поставили, может, за исключением РСЗО.
              Да и кроме качественного перевооружения важно и количественное. 300 танков за этот год из которых большая часть те же Т72 и Леопард1 не похожи на качественное или количественное перевооружение.

              Так что белые хозяева Украины отнюдь не Боги и тоже имеют какие-то ограничения. Их можно бить и побеждать, была бы воля к победе
              1. kaufman
                kaufman Сегодня, 09:50
                0
                Не согласен . ПВО у них сейчас качественно усилилось. Результат - отсутствие результата от наших ракетных атак. Танки Т72 модернизированные поляками. Про Хаймарс можно не говорить. Основное из за чего Херсон сдали.
                И глядя вперёд , на перспективу... становится грустно.
                И снарядный голод и ритмичность снабжения. И отсутствие господства в воздухе да и на море , после того как потопили и БДК и Москву.
                1. vitvit123
                  vitvit123 Сегодня, 10:01
                  0
                  Вы очень реалистично все написали ...
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:47
          +1
          Уже есть статистика по эффективности сего чуда? Судя по ежедневным обстрелам Донецка, не все так просто. Там "Пенициллин" используется с начала СВО. А когда ВСУ стреляет из жилых кварталов Авдеевки или Марьинки, то даже точное местоположение артиллерии врага, мало что даёт из-за нашего гуманизма.
          1. bairat
            bairat Сегодня, 10:11
            0
            А когда ВСУ стреляет из жилых кварталов Авдеевки или Марьинки, то даже точное местоположение артиллерии врага, мало что даёт из-за нашего гуманизма.

            Наверное дело не в этом. Авдеевка и Марьинка стерты в кирпичное крошево.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:46
      +1
      Цитата: DIM(a)
      То есть раньше их придерживали, типо "экономя", так что ли?
      Вот как Это может называться?

      Т.е. просто взять пацана по мобилизационному призыву и посадить на эту технику не представляется умным решением. А загубить дорогостоящую технику очень легко (примеров тьма!!!).
    5. ААК
      ААК Сегодня, 09:59
      0
      Раньше брызгали слюной расхваливая "Зоопарки", теперь - все ждут инъекций "Пенициллина", скоро, вероятно, изобретут какой-нибудь "Пурген"... А стреляем уже "Д-20"-ми, полностью расставшись увидеть в СВО "Коалиции", видно скоро придёт пора уже из музеев трёхдюймовки и мортиры времён русско-японской извлекать...
    6. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: DIM(a)
      То есть раньше их придерживали, типо "экономя", так что ли?
      Вот как Это может называться?


      Чтобы поставить эти комплексы их сначала надо сделать. По мере производства они и поставляются в зону СВО.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:54
    -5
    комплекс не использует радиоволны, тем самым оставаясь незаметным для противника. Средства РЭБ на него также не действуют.

    Это конечно хорошо. А как у него с защитой от беспилотников? Дроны может глушить? Или только они его?
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 09:07
      +1
      А как у него с защитой от беспилотников?

      Очевидно, что никак - защиту от беспилотников должны обеспечивать средства борьбы с беспилотниками. Капитан Очевидность.
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:08
    +3
    Дальность обнаружения миномета противника достигает 10 км, иных образцов ствольной артиллерии – 18 км. Время развертывания 20 минут. С такими характеристиками, особенно с временем развертывания их в 5 раз больше заказывать нужно, перещелкают как семечки.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:53
      0
      С такими характеристиками... перещелкают как семечки.
      Может кто-нибудь пояснить другие параметры ТТХ по точности определения цели?
      по дальности - 0,5…0,6% Др (???)
      по направлению - 0-02…0-03 мду.(???)
      Пропускная способность координат целей - 20…30 мин       (???)
  4. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 09:16
    0
    Звуковая разведка хорошо зарекомендовала себя при обороне Ленинграда при Говорове, командующим из артиллеристов. Это средство в развитие АЗК-5(7), а может и на других принципах работы. Пожелаем им успеха в борьбе с артиллерией противника.
  5. Oldi
    Oldi Сегодня, 09:23
    -1
    Расположение орудий и ракетных комплексов помечается на карте. Весь процесс занимает не более 5 с.

    Ну это круто! Радует, очень хороший комплекс, планомерно наращивать производство всего, что показывает свою эффективность! smile
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:24
    0
    С одного комплекса, до 2х комплексов? Увеличили?