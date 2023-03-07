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Поставленный на ремонт с модернизацией корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый ударный комплекс

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Поставленный на ремонт с модернизацией корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый ударный комплекс

Многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота отправился на капитальный ремонт с модернизацией. Работы будут проводиться на "Кронштадтском морском заводе". Как сообщили в кораблестроительной отрасли, корвет получит новый ударный комплекс.


Корвет "Стерегущий" в рамках ремонта и модернизации лишится противокорабельного комплекса "Уран", а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик-М". Вместо них корабль получит универсальные пусковые установки под крылатые ракеты "Калибр", которые также можно использовать для ракет "Оникс" и "Циркон", а также зенитный комплекс "Полимент-Редут" на 16 пусковых ячеек. Также в рамках ремонта "Стерегущему" обновят главную энергетическую установку.

Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку

- приводит ТАСС слова собеседника агентства.

"Стерегущий" - головной корвет проекта 20380, построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Заложен 21 декабря 2001 года, спущен на воду 16 мая 2006, введен в эксплуатацию 28 февраля 2008-го. Водоизмещение - 1800 тонн стандартное, полное - 2250 тонн. Скорость хода - 27 узлов, дальность плавания - 4000 миль экономическим ходом, автономность плавания - 15 суток, экипаж - 100 человек, из них 14 офицеров.

Вооружение: 2 счетверенные пусковые установки ракетного комплекса "Уран", 2 четырехконтейнерных 330 мм торпедных аппарата "Пакет", 100 мм артиллерийская установка АК-190, зенитно-ракетный артиллерийский комплекс "Кортик-М", зенитно-ракетный комплекс "Игла", 2 шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630, 2 гранатомета ДП-64. На борту может располагаться вертолет Ка-27.
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14 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:11
    +1
    эта новость пока больше вопросов дала чем ответов. ну сам факт того что корабль поставят на модернизацию не может не радовать..
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:18
      0
      В общем, из 380-го 385-й хотят соорудить. Интересно, во сколько это обойдётся...
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 09:44
        0
        в этом и вопрос, 85 длиннее чем 80, наращивать корму будут?
  2. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 09:22
    +2
    Полимент Редут однако поставят. Что не может не радовать. Наконец то допилили
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:23
    -1
    А "обновит и главную энергетическую установку", это значит, что заменят на другую или отремонтируют существующую? Как-то кудряво сформулировано.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:09
      0
      Пыль протрут, прокладки поменяют lol
      Тттттттт
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:33
    -1
    А о сроках ремонта скромно умалчивают. Пока будут модернизировать, новый ударный комплекс не устареет?
  5. Сплин
    Сплин Сегодня, 09:42
    +1
    А как же это понимать тогда?: Турция пропустила через Босфор корабль с российской военной техникой.
    До захода в Босфор грузовое судно Спарта IV шло в сопровождении ракетного корвета проекта 20380 «Стерегущий» ВМФ России. Военно-морской эскорт косвенно подтверждает секретность перевозимого груза. В публикации сообщается, что Спарта IV» регулярно транспортирует военные грузы в Тартус. Новость от Репортёра. https://topcor.ru/32806-turcija-propustila-cherez-bosfor-korabl-s-rossijskoj-voennoj-tehnikoj.html?yrwinfo=1678170040943936-6263098720404187859-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-11
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: Сплин
      А как же это понимать тогда?: Турция пропустила через Босфор корабль с российской военной техникой.
      До захода в Босфор грузовое судно Спарта IV шло в сопровождении ракетного корвета проекта 20380 «Стерегущий» ВМФ России. Военно-морской эскорт косвенно подтверждает секретность перевозимого груза. В публикации сообщается, что Спарта IV» регулярно транспортирует военные грузы в Тартус. Новость от Репортёра. https://topcor.ru/32806-turcija-propustila-cherez-bosfor-korabl-s-rossijskoj-voennoj-tehnikoj.html?yrwinfo=1678170040943936-6263098720404187859-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-11

      А понимайте это как выверты автора заметки, которому лень было написать... грузовое судно Спарта IV шло в сопровождении ракетного корвета проекта 20380 ТИПА «Стерегущий».
      Корвет, который сопровождал Спарту до входа в Дарданеллы (не Босфор!!!!), это либо Стойкий, либо Сообразительный...они сейчас несут службу в Средиземном море.
  6. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:57
    0
    Цитата: Кот Александрович
    А "обновит и главную энергетическую установку", это значит, что заменят на другую или отремонтируют существующую? Как-то кудряво сформулировано.

    Ничего тут кудрявого не звучит.
    Поясню, если вам не понятно.
    Многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота отправился на капитальный ремонт с модернизацией.

    Это значить, будет заменен существующего энергоустановки на новый, но никак после ремонта. Это делается на упор в длительную эксплуатацию самого корабля.
    Ну,а с модернизацией, будет так:
    До:
    Вооружение: 2 счетверенные пусковые установки ракетного комплекса "Уран", 2 четырехконтейнерных 330 мм торпедных аппарата "Пакет", 100 мм артиллерийская установка АК-190, зенитно-ракетный артиллерийский комплекс "Кортик-М", зенитно-ракетный комплекс "Игла", 2 шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630, 2 гранатомета ДП-64. На борту может располагаться вертолет Ка-27.

    После:
    Вместо них корабль получит универсальные пусковые установки под крылатые ракеты "Калибр", которые также можно использовать для ракет "Оникс" и "Циркон", а также зенитный комплекс "Полимент-Редут" на 16 пусковых ячеек.

    Думаю, что пояснил вам доходчиво. soldier
  7. Missileexpert
    Missileexpert Сегодня, 09:58
    +1
    Интересует 2 момента: будут ли менять РЛС на «Заслон» или разум восторжествует и эту ошибку не совершат; что значит обновят ГЭУ, поменять 16Д49 не на что, а если менять на такие же новые 3 16Д49, то их надо будет забрать у какого-нибудь строящегося корабля. Ну вообщем ждём возвращение в состав флота года через 4.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:09
    0
    Полимент - Редут - это конечно хорошо, но 16 ПУ, как-то маловато. На сколько хватит?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 10:21
      0
      для класса корвет самое то.. все таки это корабли ближней морской зоны.
  9. Joker62
    Joker62 Сегодня, 10:21
    0
    Цитата: ТермиНахТер
    Полимент - Редут - это конечно хорошо, но 16 ПУ, как-то маловато. На сколько хватит?

    Но корабль же не "резиновый"! Ко всему есть предел - как по прочности и так по размеру размещаемых установок на борту.