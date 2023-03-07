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Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках командования ВСУ предотвратить окружение Артемовска

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Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках командования ВСУ предотвратить окружение Артемовска

Ожесточенные бои за город Артемовск в ДНР продолжаются. Бойцы ЧВК «Вагнер» теснят противника с севера, востока и юга. В то же время, подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону, находятся в оперативно окружении. Оставшиеся пути снабжения бахмутской группировки находятся под огнем российской артиллерии.


Между тем в Киеве, видимо, собираются держать Артемовск до последнего, несмотря на колоссальные потери, которые несут украинские войска на данном направлении. Как сообщает в своем ТГ-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, командования ВСУ пытается предотвратить окружение Артемовска.

Ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников, военный рассказал, что прямо сейчас происходит переброска, как он выразился, более-менее боеспособных подразделений ВСУ в западную часть города.

Кроме того, со слов Марочко, украинские войска усиливают свои позиции в районе дорог, по которым идет снабжение бахмутской группировки, а также резко нарастили интенсивность артиллерийского огня по наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер» с района н. п. Часов Яр.



Стоит напомнить, что в Киеве неоднократно заявляли о «бесполезности» Бахмута (Артемовска) в стратегическом плане. В то же время, несмотря на призывы главкома Залужного к Зеленскому разрешить вывести войска из почти окруженного города, украинский президент настаивает на удержании данных позиций.

В связи с этим, уже даже в Вашингтоне звучат заявления о том, что Бахмут для киевских властей сегодня является больше «символом стойкости», чем участком фронта, имеющим какое-либо стратегическое значение. При этом многие эксперты предупреждают, что полное окружение или уничтожение тысяч украинских военных в этом населенном пункте нанесет колоссальные репутационные потери Зеленскому и моральный удар по самим ВСУ.
Автор:
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18 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:54
    +2
    также резко нарастили интенсивность артиллерийского огня по наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер» с района н. п. Часов Яр.
    Без взятия УРа в районе Часов Яр, полного и окончательного освобождения Артемовска не будет.
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:01
      +4
      Цитата: svp67
      также резко нарастили интенсивность артиллерийского огня по наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер» с района н. п. Часов Яр.
      Без взятия УРа в районе Часов Яр полного и окончательного освобождения Артемовска не будет.

      Мне одному кажется, что без нанесения удара и уничтожения центра принятия решений в Kуive освобождения украины от нацизма не будет!
      Наверное, вероятнее всего, после украины необходимо будет зачищать от коричневой плесени и другие территории
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 10:32
        0
        Пока что похоже на "грабли" (освобождение нацистов из лагерей после ВОВ), которые проходили. Но это пока. И я думаю это учли. Главное демилитари. Остальное потом.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:54
    +2
    Кроме того, со слов Марочко, украинские войска усиливают свои позиции в районе дорог, по которым идет снабжение бахмутской группировки, а также резко нарастили интенсивность артиллерийского огня по наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер» с района н. п. Часов Яр.

    Пригожин:
    «Давайте еще раз расскажу все подробно для того, чтобы исключить дополнительные вопросы. ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянск — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке.
    ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер». И получится «пирожок»: начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер».
    Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций, выебонов и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет . Вот, собственно говоря, и ваш ответ".
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:03
      +1
      Желание видимо большое, но вот вопрос, хватит ли смелости у одного известного руководителя одного из силовых ведомств, полностью слить парней из Вагнера?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:04
      +1
      Паркетным генералам Пригожин - кость в горле. Если появится возможность слить Вагнер, его сольют. И плевать, что со страной будет. Свой мундир ближе к телу.
      Иначе потом, после следствия, придётся ордена и погоны снимать.
      Кстати, в 1916 году командующий Западным фронтом Эверт слил Брусиловский прорыв. Из зависти к успехам Брусилова не дал тому вывести из войны Австрию, завершить ПМВ и стать национальным героем.
      Века сменяются, а человеческая подлость неизменна.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:09
        0
        И плевать, что со страной будет. Свой мундир ближе к телу.
        Так они себя страной и считают, им Россия без них не нужна. И плевать на СВО и сколько людей погибнет.
        Века сменяются, а человеческая подлость неизменна.
        Не спроста за Рюриком посылали))
      2. Александр Расмухамбетов
        Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:12
        0
        Дак а куда смотрит Верховный Гарант,он что не видит что творится или он только метро открывает?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:14
          +1
          Дак а куда смотрит Верховный Гарант
          Думаете это просто бояре плохие?
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:54
    0
    Бахмут будут держать до наступления распутицы, пока можно обеспечивать логистику по накатаным дорогам. Потом все равно сдадут.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:06
      0
      Судя по всему, вчера-сегодня принято какое-то решения. Думаю, Погожин прав. Свидомиты попытаются атаковать,
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Арон Заави
      Бахмут будут держать до наступления распутицы, пока можно обеспечивать логистику по накатаным дорогам. Потом все равно сдадут.


      Это понятно. Просто сейчас его можно сдать выведя войска из города, а после наступления распутицы его придется сдавать вместе с войсками. Так что не очень то все равно.
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:59
    0
    Для Зели потеря города это прежде всего "удар " по его шаткому трону. Потеряет - не простят сами же скакуасы, лишится поддержки части Запада. Удержит - типа "херой" - смог сдержать орды.. идёт игра на "кто кого" в шахматы
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:08
      -2
      Полагаю, он хочет перемолоть Вагнер в уличных боях. Вагнер в России последняя сила, в которую ещё верят.
  5. vet
    vet Сегодня, 10:16
    +1
    Сам Пригожин говорит, что ВСУ может устроить котел Вагнеру, сосредотачивая вокруг города свежие силы.
  6. vet
    vet Сегодня, 10:20
    0
    А вообще все очень странно. Такое впечатление. что наши генералы пропустили все лекции, где говорилось о том, что было после 1 мировой войны. Нет сил воевать по-современному? Так куда же лезли тогда?
  7. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:24
    -1
    Ток шоу эксы. Вот и Морочка выполз на все радары. "Бахмут в окружении ВСУ его пытаются удержать". Хочется сказать:"Серьёзно?". Капитан очевидность блин. Вообще из всей гомодрильи, Ходоковских, Рогозиных и прочих "бывших членов" только Басурин не двинул в трындельни, хотя у него, я уверен, и связи есть и источники. За что ему уваж.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:27
    +1
    Стесняюсь спросить...
    В РФ кроме Вагнера взрослых вообще нет?..