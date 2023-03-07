Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках командования ВСУ предотвратить окружение Артемовска

Ожесточенные бои за город Артемовск в ДНР продолжаются. Бойцы ЧВК «Вагнер» теснят противника с севера, востока и юга. В то же время, подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону, находятся в оперативно окружении. Оставшиеся пути снабжения бахмутской группировки находятся под огнем российской артиллерии.Между тем в Киеве, видимо, собираются держать Артемовск до последнего, несмотря на колоссальные потери, которые несут украинские войска на данном направлении. Как сообщает в своем ТГ-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, командования ВСУ пытается предотвратить окружение Артемовска.Ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников, военный рассказал, что прямо сейчас происходит переброска, как он выразился, более-менее боеспособных подразделений ВСУ в западную часть города.Кроме того, со слов Марочко, украинские войска усиливают свои позиции в районе дорог, по которым идет снабжение бахмутской группировки, а также резко нарастили интенсивность артиллерийского огня по наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер» с района н. п. Часов Яр.Стоит напомнить, что в Киеве неоднократно заявляли о «бесполезности» Бахмута (Артемовска) в стратегическом плане. В то же время, несмотря на призывы главкома Залужного к Зеленскому разрешить вывести войска из почти окруженного города, украинский президент настаивает на удержании данных позиций.В связи с этим, уже даже в Вашингтоне звучат заявления о том, что Бахмут для киевских властей сегодня является больше «символом стойкости», чем участком фронта, имеющим какое-либо стратегическое значение. При этом многие эксперты предупреждают, что полное окружение или уничтожение тысяч украинских военных в этом населенном пункте нанесет колоссальные репутационные потери Зеленскому и моральный удар по самим ВСУ.