Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится

Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах