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Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

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Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

Для урегулирования конфликта на Украине нужно продвигать мирный диалог. Поэтому официальный Пекин выступает за скорейший переход к российско-украинским переговорам о мире.


Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Китайский дипломат призвал все участвующие и заинтересованные стороны действовать сдержанно и рационально. Глава МИД Китая, говоря об урегулировании кризиса на Украине, заявил, что именно сейчас наступил исторический момент, когда следует сделать выбор между политическим урегулированием и военной эскалацией.

Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится

- считает Цинь Ган.

Но определиться с выбором, утверждает дипломат, мешают санкции против России, которые Запад вводит в одностороннем порядке.

Цинь Ган отметил, что усилия по организации переговорного процесса, к сожалению, не достигают успеха.

Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах

- заявляет министр иностранных дел КНР, прозрачно намекая на американцев.

К мирному урегулированию на Украине официальные лица Китая призывают не в первый раз. К первой годовщине СВО Пекин даже предоставил собственный подробный план достижения мира.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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22 комментария
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  1. ev23
    ev23 Сегодня, 09:55
    0
    Вы со своим (?) Тайванем для начала разберитесь, потом советы сможете давать большим дядям
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 10:08
      +1
      А вот это уже называется великодержавным шовинизмом. Не стоит недооценивать Китай.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:19
        0
        И, тем не менее, Тайвань им не видать,, как собственных ушей, они и сами понимают, но по привычке выеживаются
        1. Ady66
          Ady66 Сегодня, 10:24
          0
          А им достаточно того, что Тайвань признан неотъемлемой частью КНР. Они просто ждут, когда плод созреет и упадёт сам. Им торопиться некуда.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 10:10
      +1
      Всё правильно... для избежания проблем со своей экономикой в виде непредоставления им США передовых технологий и сокращения рынков сбыта на западе, последователи Великого Кормчего "соглашаясь" на поставки из России всяческого сырья по демпинговым ценам, мягенько советуют замириться с бандерами, чтобы тем стало возможным (пусть и смирившись... временно... с потерей Крыма и 4 областей юго-востока) вступить в НАТО и ЕЭС, примерно лет 10 восстановления экономики и накачки армии, а потом (с учётом того, что Гаранта в это время может у власти уже и не быть...) бандеры снова пойдут войной (извините, начнут свою СВО по "освобождению" незаконно аннексированных "восточных территорий"...), только теперь России придётся выбирать гораздо более худший по последствиям вариант борьбы с 5 статьёй устава НАТО... а Китай тогда станет "разводящим по-понятиям" и будет получать свой гешефт уже с двух сторон...
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:14
      +3
      Судя по всему Китай как раз и есть "большой дядя", идущий на смену "дряхлеющему старику", которым управляет дряхлый старик ненавидящий трапы. winked
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:01
    0
    Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах
    Не много ли эта "невидимка" на себя берет. Есть ли способ её наказать?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:04
      +1
      Эта невидимка сама усиленно на свой хребет скребет и с каждым годом план переввполняет.
  3. Karpv
    Karpv Сегодня, 10:09
    +2
    либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится.
    Китай начнёт нам поставлять вооружение?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:21
      0
      Или не нам... или не только нам. Не доверял бы я этим китайцам. Торговать можно, но доверять ни-ни.
    2. Ady66
      Ady66 Сегодня, 10:26
      0
      Нам оно не нужнО, а любителям САЛА - не дадут.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:11
    +1
    так масло НАТО не занимать.... только и успевают подливать, что бы не погасло....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:21
      +1
      Так, и масло, походу у них кончается...
      Арсеналы пустеют...
      Вася hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:26
        0
        Роман, hi
        не стоит обольщаться.... пошукают, нашукают....
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:12
    0
    Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится

    Масло будет постоянно подливаться НАТО в огонь, пока в нем не сгорит до тла вся Украина.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 10:27
      0
      А если учесть,что ни какой украины нет,а есть окраина РИ/СИ. Какое может быть политическое урегулирование,с кем? С дорвавшимися до власти селюками,польскими холопами?
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:18
    -1
    Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится.

    Звучит как угроза. Надо тоже приготовиться к усугублению ситуации вокруг Тайваня на всякий случай... А то с этих китайцев станется.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:19
    0
    Ну прям откровение в стиле "какова вероятность встретить динозавра выйдя из подъезда/парадной дома?" wassat
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:22
    0
    Китайский принцип... Переговоры...
    В этом случае должен работать принцип английского бульдога:
    "Поднял ногу? Сцы!" (с)
    А потом не переговоры, а капитуляция.
    Полная и безоговорочная.
  9. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:23
    0
    Какой дар предвидения у китайского дипломата.Спасибо,как неожиданно, или-или.Думаю все давно в курсе ,что масло-маслянное.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:25
    0
    То, что Китай подает голос и не на стороне запада, уже положительный момент, они тесно увязывают понятие своего суверенитета вкупе с Тайванем с конфликтом на окраине, публично носом тычут запад в двойные стандарты. Нам на Тайвань пофиг - это дело Китая, а вот про двойные стандарты почаще и по подробнее.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    0
    либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится
    В этот раз слишком дипломатично высказался министр иностранных дел КНР. Масло давно и интенсивно подливается в огонь, чтобы он не затухал. А "невидимая рука" отлично известна - англосаксы и обезумевшая от русофобии Европа.