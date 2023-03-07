Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

Для урегулирования конфликта на Украине нужно продвигать мирный диалог. Поэтому официальный Пекин выступает за скорейший переход к российско-украинским переговорам о мире.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.
Китайский дипломат призвал все участвующие и заинтересованные стороны действовать сдержанно и рационально. Глава МИД Китая, говоря об урегулировании кризиса на Украине, заявил, что именно сейчас наступил исторический момент, когда следует сделать выбор между политическим урегулированием и военной эскалацией.
Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится
- считает Цинь Ган.
Но определиться с выбором, утверждает дипломат, мешают санкции против России, которые Запад вводит в одностороннем порядке.
Цинь Ган отметил, что усилия по организации переговорного процесса, к сожалению, не достигают успеха.
Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах
- заявляет министр иностранных дел КНР, прозрачно намекая на американцев.
К мирному урегулированию на Украине официальные лица Китая призывают не в первый раз. К первой годовщине СВО Пекин даже предоставил собственный подробный план достижения мира.