Советник главы офиса Зеленского заявил о возможном отступлении украинских войск из Артёмовска

Как известно, в последнее время наиболее горячей точкой в зоне проведения специальной военной операции является район Бахмута (Артемовска) на Донбассе. Ожесточённые бои за город вынуждают стороны подтягивать дополнительные силы.Однако очевидно, что украинским военным все труднее удерживать свои позиции, которые они постепенно теряют. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, рассматривается возможность отступления подразделений ВСУ из Бахмута для занятия «более выгодных позиций». Оно и понятно, ведь судя по складывающейся ситуации, если они не отведут войска, то окажутся в окружении.Подоляк отметил, что окончательное решение не принято, но военачальники пришли к консенсусу относительно дальнейшей обороны города.При это советника главы офиса президента Украины назвал две главные цели, которые преследует Киев под Бахмутом – 1) выиграть время, чтобы привести в порядок свои силы и 2) нанести тяжелые потери российским войскам. Он также назвал оборону Бахмута «стратегическим успехом» ВСУ, который, как он выразился, поможет им в дальнейшем победить. Однако пока, судя по ситуации, о победе ВСУ можно забыть. Одно можно сказать точно – если ВС России займут Артемовск и его окрестности, это будет переломным шагом в освобождении территории Донбасса.