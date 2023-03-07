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Советник главы офиса Зеленского заявил о возможном отступлении украинских войск из Артёмовска

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Советник главы офиса Зеленского заявил о возможном отступлении украинских войск из Артёмовска

Как известно, в последнее время наиболее горячей точкой в зоне проведения специальной военной операции является район Бахмута (Артемовска) на Донбассе. Ожесточённые бои за город вынуждают стороны подтягивать дополнительные силы.


Однако очевидно, что украинским военным все труднее удерживать свои позиции, которые они постепенно теряют. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, рассматривается возможность отступления подразделений ВСУ из Бахмута для занятия «более выгодных позиций». Оно и понятно, ведь судя по складывающейся ситуации, если они не отведут войска, то окажутся в окружении.

Подоляк отметил, что окончательное решение не принято, но военачальники пришли к консенсусу относительно дальнейшей обороны города.

При это советника главы офиса президента Украины назвал две главные цели, которые преследует Киев под Бахмутом – 1) выиграть время, чтобы привести в порядок свои силы и 2) нанести тяжелые потери российским войскам. Он также назвал оборону Бахмута «стратегическим успехом» ВСУ, который, как он выразился, поможет им в дальнейшем победить. Однако пока, судя по ситуации, о победе ВСУ можно забыть. Одно можно сказать точно – если ВС России займут Артемовск и его окрестности, это будет переломным шагом в освобождении территории Донбасса.
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Использованы фотографии:
Википедия/armyinform.com.ua
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    0
    Такое впечатление что ,запад с ВСУ с Артёмовском и положением на фронте нам "ездит по ушам".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:30
    0
    Ключевое слово-возможно.Будут они упираться до тех пор,пока могут
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:31
    +1
    "Одно можно сказать точно – если ВС России займут Артемовск и его окрестности, это будет переломным шагом в освобождении территории Донбасса."
    Вот... откуда у людей столько пафоса?
    После Артёмовска сразу упрётесь в линию "Словянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка".
    А от этой линии до админ.границы ДНР ещё пилить и пилить...
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:33
    0
    Одно можно сказать точно – если ВС России займут Артемовск и его окрестности, это будет переломным шагом в освобождении территории Донбасса.

    Сколько этих переломных шагов еще пройти предстоит, ломая хребты бандерлогам на каждом шагу...
    В степи их выгонять под ковровые бомбардировки.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:36
    0
    ""Однако очевидно, что украинским военным все труднее удерживать свои позиции, которые они постепенно теряют.""
    Очевидно, что украинцы расходный материал для создания проблем России. Потеряют одну "фортецию", отойдут к другой, а сгонять мужиков в окопы они могут ещё долго.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    0
    Михаила Подоляка, рассматривается возможность отступления подразделений ВСУ из Бахмута для занятия «более выгодных позиций»
    Уже сам черт ногу сломит от "размышлений" киевского режима. То стоим до последнего, то Артемовск не имеет стратегического значения и необходимо его оставить, чтобы сберечь боеспособные части, потом опять решение президента и Залужного, что необходимо держать город. Теперь Подоляка опять заговорил об отступлении. Или действительно не могут прийти к единому решению, или по какой-то причине напускают тумана. Американцы тоже рекомендуют отступить. Думаю, что скоро обстановка разъяснится и станет понятно, что же правда из всего, что наговорено за последнее время.