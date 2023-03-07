На Авдеевском фронте дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанес удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ в районе населенного пункта Бердычи, расположенного на север от Авдеевки.
Заряжание минометов этого типа осуществляется при помощи транспортно-заряжающей машины. На вооружении украинской армии есть всего один такой миномет. Также некоторое количество подобных минометов есть на вооружении армий Сирии и Ирака. В военно-исторических музеях на территории России есть три таких миномета.
По одним данным, раритетный миномет в результате атаки ударным беспилотником повреждений не получил, по крайней мере видимых. По другим, итогом удара стало заклинивание системы заряжания и повреждение механизма поднятия ствола.
Украинская армия нередко использует устаревшие образцы вооружений, расконсервированные со складов.
В настоящее время российская армия при активной поддержке сил авиации продолжает мощное наступление на город Авдеевка. Военные аналитики сообщают о чрезвычайно сложном положении на этом участке фронта для боевиков киевского режима.
Наступление на авдеевском направлении идет сразу с нескольких направлений. Силы ВКС России регулярно наносят массированные авиаудары по позициям украинской армии.
Наиболее сложная для украинских боевиков ситуация отмечается в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Невельское и Первомайское. Отмечается, что в районе Первомайского российским штурмовым группам удалось достичь успеха в так называемой серой зоне.