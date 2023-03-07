Военное обозрение
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На Авдеевском направлении ОБТФ «Каскад» с помощью БПЛА «Ланцет» нанесён удар по миномёту ВСУ образца 1950 года

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На Авдеевском направлении ОБТФ «Каскад» с помощью БПЛА «Ланцет» нанесён удар по миномёту ВСУ образца 1950 года

На Авдеевском фронте дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанес удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ в районе населенного пункта Бердычи, расположенного на север от Авдеевки.


Заряжание минометов этого типа осуществляется при помощи транспортно-заряжающей машины. На вооружении украинской армии есть всего один такой миномет. Также некоторое количество подобных минометов есть на вооружении армий Сирии и Ирака. В военно-исторических музеях на территории России есть три таких миномета.


По одним данным, раритетный миномет в результате атаки ударным беспилотником повреждений не получил, по крайней мере видимых. По другим, итогом удара стало заклинивание системы заряжания и повреждение механизма поднятия ствола.

Украинская армия нередко использует устаревшие образцы вооружений, расконсервированные со складов.

В настоящее время российская армия при активной поддержке сил авиации продолжает мощное наступление на город Авдеевка. Военные аналитики сообщают о чрезвычайно сложном положении на этом участке фронта для боевиков киевского режима.

Наступление на авдеевском направлении идет сразу с нескольких направлений. Силы ВКС России регулярно наносят массированные авиаудары по позициям украинской армии.

Наиболее сложная для украинских боевиков ситуация отмечается в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Невельское и Первомайское. Отмечается, что в районе Первомайского российским штурмовым группам удалось достичь успеха в так называемой серой зоне.

Автор:
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:51
    +4
    Что не говори, БЧ Ланцента иногда маловата будет.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:57
      +3
      Цитата: tralflot1832
      БЧ Ланцента иногда маловата будет.

      Надо просто понимать по каким целям его стоит использовать...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:02
        -1
        Надо держать в воздухе Ланцеты с разными БЧ.Иногда так и делают.БЧ фугасная или камулятивная.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 11:08
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Надо держать в воздухе Ланцеты с разными БЧ

          Для этого нада научить их возвращаться на базу, когда цель не найдется...
          Цитата: tralflot1832
          БЧ фугасная или камулятивная.
          Объемно-детонирующей не хватает
          1. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 11:51
            +1
            Цитата: svp67
            Для этого нада научить их возвращаться на базу, когда цель не найдется...

            Ошибаетесь. Ланцет штука одноразовая. Время нахождения в воздухе - 1 час. Где тут запас времени и топлива для возвращения, да и возврат требует ВПП. Да и шасси усложнит и утяжелит БЛА request
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:36
          +1
          Надо держать в воздухе Ланцеты

          Нет! Для разведки постоянно держать в воздухе Орланы!
          Ланцеты пускать по предварительно разведанным целям.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:53
      +1
      Приделать к Гераням камеры для охоты на подвижные цели.
      Использовать на тактическом уровне.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:57
    +1
    На Авдеевском фронте дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанес удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ в районе населенного пункта Бердычи, расположенного на север от Авдеевки.
    Он уже за месяц второй раз под "раздачу" попадает
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:05
    +2
    Парни из ОБТФ "Каскад" всегда мкастерски работают с дронами и БПЛА. Подписан на них в телеге. Парни красавцы.
    1. Вася Васильев_3
      Вася Васильев_3 Сегодня, 11:23
      0
      Здравствуйте, дайте ссылку ОБТФ "Каскад" в телеге пожалуйста
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:08
    +2
    Ланцет является одним из самых эффективных видов оружия российской армии и наносит большие потери противнику, важно сделать его производство приоритетным и увеличить его взрывную силу, чтобы он был еще более разрушительным против танков.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:07
      0
      Эффективность Ланцета во многом обусловлена тем, что это фактически индивидуальное оружие. ТТХ изделия физически не предполагает длительной цепочки согласования применения и это решают бойцы самостоятельно в реальном времени.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:51
        0
        Эффективность Ланцета в первую очередь обусловлена высокой точностью.
      2. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 12:52
        0
        В инете достаточно видео о промахах и о ничтожном действии "Ланцета" на бронетехнику, вооружение и личный состав ВСУ. Очевидно поражающие свойства его ГЧ недостаточны и система наведения не отличается особой точностью.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:50
      0
      Потребность в Ланцетах и Кубах БЛА ЗАЛА не менее, чем по 1 тыс. шт. в сутки.
      Почему-то даже Шмелей и Мух не видно.((((
      Это бы переломило весь ход Священной Военной Операции.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:11
    +5
    Так этот миномёт вроде как уже уничтожали. Воскрес? what
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:23
      +2
      Очевидно отремонтировали или все же в музее их была пара.
      итогом удара стало заклинивание системы заряжания и повреждение механизма поднятия ствола.
      При таком повреждении через сутки после полевого ремонта опять стрелять начнет.
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:26
    -1
    Смотрю на карту в статье.
    Да что ж это за война такая. Ладно отказались от денацификации всей Украины. Теперь наша цель - помощь республикам Донбасса (кстати территория РФ).
    Но год ВС РФ воюет, а враг в 5 километрах от Донецка.
    Чем там они занимаются?!
    Они - это не бойцы на передовой, а солидные господа в столице, в мягких креслах и при очень больших должностях, принимающие ответственные решения.
  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 11:45
    0
    Видать м160 хорошо достал наших, раз Ланцет в дело пустили))