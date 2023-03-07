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Японское агентство аэрокосмических исследований инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3 во время первого запуска

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Японское агентство аэрокосмических исследований инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3 во время первого запуска

Неудачей закончилась попытка японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вывести на орбиту спутник для наблюдения за стихийными бедствиями ALOS-3 при помощи новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3. Сразу после старта, который транслировался в прямом эфире, отказал двигатель второй ступени, после чего было принято решение инициировать самоуничтожение ракеты.


Мы искренне приносим извинения за то, что не оправдали ожиданий всех, кто участвовал в создании бортового спутника, местных и других заинтересованных сторон, а также многих граждан Японии

— прокомментировали неудачный старт ракеты на сайте JAXA.

Ракета-носитель Н3, разработанная корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, — крупнейшая ракета Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр — 5,2 м, грузоподъемность — от 4 до 6,5 тонны. Изначально планировалось, что с 2020 года она заменит ракету предыдущего поколения H-2A, но во время первых испытаний были обнаружены вибрации в двигателе и JAXA приняло решение повременить с заменой. Дальнейшие стендовые испытания показали, что проблему вроде как удалось решить. Впоследствии запуск многократно переносили из-за неподходящих погодных условий. Неудачным оказался и первый тестовый запуск, выполненный 17 февраля этого года. Тогда ракета даже не смогла оторваться от земли.

При этом ракета-носитель предыдущего поколения H-2A считается одной из самых надежных в мире. Японское агентство аэрокосмических исследований эксплуатирует ее с начала нулевых, за это время было выполнено 44 успешных запуска из 45.

Ранее панировалось, что новая ракета сократит стоимость запуска спутников на околоземную орбиту. За счет этого JAXA рассчитывало повысить конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Снижение стоимости производства H3 достигнуто, в частности, благодаря изготовлению некоторых деталей на 3D-принтерах.

В настоящее время один запуск H-2A обходится Японии в 10 млрд иен (74,5 млн долларов), что значительно дороже других мировых аналогов. Кроме того, новая ракета-носитель позволяет выводить на орбиту грузы весом на 30% больше, чем ее предшественница, что также могло повысить ее привлекательность для потенциальных иностранных заказчиков.
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Использованы фотографии:
Сайт JAXA
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5 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:24
    0
    Печально, когда такое происходит, но, увы, различные аварии, в том числе и такие, неизбежны. Хотя, по идее, все эти аварии должны были произойти на испытаниях, а не во время коммерческих пусков. Пусть устраняют все недостатки и летят уже.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    0
    Фамилию японского "Рагозина - сана" ни кто не знает.Сипука будет?Пусть Ына возьмут в консультанты!
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 10:30
    0
    новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3.
    ...
    грузоподъемность — от 4 до 6,5 тонны.

    До 7 тонн тяжёлый класс?
    Или это по японским меркам?
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 10:32
      0
      Ну они же не тяжёлые (японцы), по себе классы и выстраивают. laughing
  4. Ady66
    Ady66 Сегодня, 10:30
    0
    Поторопились с коммерческим пуском, хотели сэкономить на испытаниях, но увы ....