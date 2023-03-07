Российские войска нанесли ночной удар по военному объекту в подконтрольной Киеву Константиновке

Украинские интернет-ресурсы и пресса сообщают о ракетном ударе российских войск по Константиновке на подконтрольной Киеву территории, нанесенном в ночь с понедельника на вторник. Известно, что в городе ночью был большой пожар.Российские войска продолжают наносить точечные удары по выявленным объектам ВСУ, в том числе и в городской застройке. На этот раз, по имеющейся информации, удар был нанесен по командному пункту или штабу одного из украинских формирований, дислоцированных в Константиновке. Наше Минобороны традиционно ничего не сообщает, украинские ресурсы привычно обвиняют в ударах по "жилой застройке", российские говорят о поражении военного объекта.Точно известно, что после удара был большой пожар, который удалось локализовать только к утру. Военно-гражданская администрация Константиновки подтверждает прилет, но не сообщает, какой именно объект был поражен. Подчеркивается, что пострадавших в результате ракетного удара нет, повреждена газовая труба, из-за которой и начался пожар. В общем, все нормально, русские в очередной раз промазали.В то же время, на появившихся на украинских пабликах видео замечено очень много военнослужащих ВСУ, бегающих на фоне пожара, да и обилие военной техники рядом с местом попадания ракеты наводит на мысль, что попала она куда надо.Константиновка сейчас, наряду с Часовым Яром, является пунктом сбора украинских подразделений, отводимых из Артемовска (Бахмута). Именно сюда было эвакуировано командование нескольких бригад ВСУ, находившихся или до сих пор находящихся в Артемовске. Наши несколько раз наносили удары по Константиновке, выбивая военные объекты. Причем удары наносились как ракетами ОТРК "Искандер-М", так и управляемыми боеприпасами РСЗО "Торнадо-С".