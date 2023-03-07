Российские бойцы рассказали о категориях украинских военных, остающихся в городской черте Артёмовска

Продолжает поступать информация о ситуации в Артёмовске. Российские подразделения ведут штурмовые действия с нескольких направлений, из кварталов ранее освобождённой Забахмутки в том числе.Противник потерял несколько позиций на подступах к центральной части города, включая окопы, вырытые прямо на улицах (об этих окопах несколько месяцев назад в своих сообщениях многократно заявляли украинские военные). Окопы эти были буквально перепаханы российской артиллерией, после чего понесший потери противник сосредоточился на том, что основные огневые точки оборудовал в зданиях, включая многоквартирные дома.По сообщениям российских бойцов, с украинской стороны непосредственно в Артёмовске (Бахмуте) остаются преимущественно две категории вооружённых лиц. Первая - это мобилизованные, которых держат на позициях банально для массовости и ведения беспорядочного стрелкового огня. Вторая – «матёрые радикалы», которым, как говорится, «терять нечего». Причём интересная особенность – в плен сдаются при выходе российских сил на их позиции и те, и другие.Радикально настроенные украинские военные, в том числе представители нацбатов, не скрывают того, что в итоге рассчитывают на очередной вариант «экстракшн», как уже было с небезызвестными главарями «Азова» (*запрещённая в России террористическая группировка).На данный момент из Бахмута (Артёмовска) украинские военные выходят малыми группами. Как только на дороге в сторону Часова Яра появляется военная техника, следующая в одном или другом направлении, по ней наносит удар российская артиллерия с разной степенью успешности.