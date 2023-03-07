Военное обозрение
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Российские бойцы рассказали о категориях украинских военных, остающихся в городской черте Артёмовска

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Российские бойцы рассказали о категориях украинских военных, остающихся в городской черте Артёмовска

Продолжает поступать информация о ситуации в Артёмовске. Российские подразделения ведут штурмовые действия с нескольких направлений, из кварталов ранее освобождённой Забахмутки в том числе.


Противник потерял несколько позиций на подступах к центральной части города, включая окопы, вырытые прямо на улицах (об этих окопах несколько месяцев назад в своих сообщениях многократно заявляли украинские военные). Окопы эти были буквально перепаханы российской артиллерией, после чего понесший потери противник сосредоточился на том, что основные огневые точки оборудовал в зданиях, включая многоквартирные дома.

По сообщениям российских бойцов, с украинской стороны непосредственно в Артёмовске (Бахмуте) остаются преимущественно две категории вооружённых лиц. Первая - это мобилизованные, которых держат на позициях банально для массовости и ведения беспорядочного стрелкового огня. Вторая – «матёрые радикалы», которым, как говорится, «терять нечего». Причём интересная особенность – в плен сдаются при выходе российских сил на их позиции и те, и другие.

Радикально настроенные украинские военные, в том числе представители нацбатов, не скрывают того, что в итоге рассчитывают на очередной вариант «экстракшн», как уже было с небезызвестными главарями «Азова» (*запрещённая в России террористическая группировка).

На данный момент из Бахмута (Артёмовска) украинские военные выходят малыми группами. Как только на дороге в сторону Часова Яра появляется военная техника, следующая в одном или другом направлении, по ней наносит удар российская артиллерия с разной степенью успешности.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:40
    -4
    Расчитывают они не на "экстракшн"(хотя опыт уже имеется),а на перемалывание"музыкантов".А в сфере нехороших разборок между Пригодиным и Шойгу-надежда у них есть
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Расчитывают они не на "экстракшн"(хотя опыт уже имеется),а на перемалывание"музыкантов".А в сфере нехороших разборок между Пригодиным и Шойгу-надежда у них есть

      Лично мне не до конца понятно, зачем обсасывать то, в чем сам до конца не разобрался!
      Вам сам Пригожин рассказал о терках с Шойгу, или Шойгу? Или это вброс для компрометирования и того и другого? А может еще есть какие то причины для поддержания слухов... recourse stop
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 11:34
        +1
        Я ничей адвокат, но по поводу слухов имею свое мнение. Дыма без огня не бывает, если лично не видел, можно не верить в то, что земля круглая. Из Марика азовцев отдали, это факт.
        hi
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:41
    +3
    Как только на дороге в сторону Часова Яра появляется военная техника, следующая в одном или другом направлении, по ней наносит удар российская артиллерия с разной степенью успешности.

    Какая фраза!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:45
      +8
      Цитата: Керенский
      Какая фраза!

      Это разве фраза? Вот фраза, так фраза!!!
      представители нацбатов, не скрывают того, что в итоге рассчитывают на очередной вариант «экстракшн»

      Открытым текстом - мы согласны на курорт, отправляйте нас к Султану. Зашибись!!! Похоже над нами уже смеются.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:22
        +4
        Рассуждая по житейски, для того чтобы не обменивать закоренелых нацистов и иностранных наёмников нам достаточно не указывать их среди военнопленных, скрывая эту информацию до лучших для России времён.
        Что мешает отечественных органам поступать так, а не иначе???
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 11:37
          +1
          Цитата: кредо
          Что мешает отечественных органам поступать так, а не иначе???

          Толерантность и стремление воссоединиться с европейскими партнёрами. И в едином порыве заработать денег. Тссс...только вслух не говорите.
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:28
        +1
        Ну дык заслужили. За год деградация от могучего медведя , до беспомощной моськи. Наверное красных линий маловато нарисовали.
    2. Озирис
      Озирис Сегодня, 11:37
      0
      Немного смахивает на Жванецкого ...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    0
    А наемники уже все ретировались? Сомнительно однако.
    1. art266
      art266 Сегодня, 11:27
      +1
      Нафига наемникам эта мясорубка? Они деньги зарабатывают на хорошую жизнь.
  4. Золотце
    Золотце Сегодня, 10:53
    +1
    Они будут рассчитывать на "экстракшен", потому что прекрасно знают, что у нас огромная 5 -я колонна. К сожалению это так. И пока не чувствуется политической воли с ней что то делать.
  5. janin
    janin Сегодня, 10:54
    0
    Если будет установка радикалов в плен не брать , то остальные призадумаются.
    А если снова в плен, с депортацией на турецкие курорты.. то на это будут, слова из песни-" наша песня хороша, начинай сначала"!
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:15
      0
      Заметил, что состояние дорог, по меньшей мере, в нашем районе заметно улучилось, но во всём остальном - есть вопросы.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:18
      +3
      Цитата: janin
      Если будет установка радикалов в плен не брать , то остальные призадумаются.

      Извините, может методичка какая то есть, как отличить мобилизованного от радикала в запале боя.
      А сам мобилизованный не может быть радикалом? И что тогда делать?
      Не надо давать инфу по ним на обмен, пропал без вести и все... а после всех установленных Законом процедур, отправлять на "заработки" с кайлом лет на 25... с ежедневным прослушиванием гимна.
    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:19
      +1
      Это как же их сортировать, на лбу же не написано - радикал или заблудшая овечка? Да и вообще, зачем в сортах дерьма разбираться. Бандера на том свете своих узнает.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:55
    +3
    Необходимо причинить им наибольшее количество человеческих жертв и материальных потерь при их отступлении по грязи. Там придется потрудиться артиллерии и дронам. Они поступили бы точно так же. Это из военного руководства
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 10:55
    0
    Вторая – «матёрые радикалы», которым, как говорится, «терять нечего».
    Интересно, а "грузинский легион" еще там или уже вышел?
  8. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 10:56
    +6
    Правильно рассчитывают на " экстракшен" как показывает жизнь это работает. Но я бы предпочёл что бы было как в фильме "Они сражались за Родину" где персонаж Лопахин в исполнении актёра Шукшина говорит своему напарнику (актёр Бурков) : " Мне не нужен пленный фашист , мне он нужен мёртвый". Вот так должно быть.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:57
    0
    Количество 200-х ВСУ в Артёмовске за трое суток перевалило за 1 000 человек и продолжает увеличиваться. Процент сумевших выйти из бахмутской мясорубки снижается ежечасно. Кроме того, судя по документам 200-х ВСУ средний возраст солдат 45-50 лет. Группа Вагнера аннулировала предложения для группировки ВСУ заблокированной в Артемовске. Пленных больше не будет. По выходящим из города подразделениям противника так же ведётся беглый огонь из РСЗО и ствольной артиллерии.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:11
    -1
    По поступающей информации, у ВСУ начались большие проблемы с отступлением из Артёмовска (Бахмута) в сторону Часова Яра. По данным @milchronicles, отступающие подразделения украинской армии массово оставляют тяжёлую технику в городе и пригородах из-за опасений ударов артиллерии ЧВК «Вагнер» и авиации ВКС РФ. Лёгкая техника, используемая для отхода, не справляется с бездорожьем. На раскисших от грязи дорогах пикапы и легковые автомобили застревают и переворачиваются, после чего их использование становится невозможным. Пехотные подразделения бросают тяжёлое вооружение вдоль дорог, уходят только со стрелковым оружием и практически мгновенно попадают под удары артиллерии.
  11. IAmSelf
    IAmSelf Сегодня, 11:15
    +3
    А все те, кто недоволен надеждой вышеупомянутых персонажей на "экстракшен", не задумывались над следующим: именно эта надежда заставляет их при малейшей угрозе своей жизни поднимать ручки вверх и сдаваться. А это, в свою очередь, сберегает ооочень много жизней наших бойцов.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    по ней наносит удар российская артиллерия с разной степенью успешности.
    Интересно было бы узнать от чего зависит эта "разная степень успешности"? Смотрел ролик о нанесение удара по бронегруппе отходящего противника - все снаряды ложатся в узкую лесополосу, а БМП на дороге в 50-100 м и в поле спокойно маневрируют. Видео с коптера, значит можно и поправки артиллеристам дать. Не исключаю, что потом и дали поправки, но не показали.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:36
      +1
      в лесополосе как раз пехота и шла.................
  13. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:32
    0
    Вот по этому, ярых азовцев надо отстреливать при попытки к бегству!
  14. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:36
    +2
    Все эти деления на нацбаты,тероборону,всу и прочее,весьма условны.С 14-го года у всех украинцев мозги так промыты и запудрены,что ненависть ко всем Россиянам и Белорусам там уже не просто девиз а свой,особенный ген и слова (резать русню),такая же обыденность,как бить мух или комаров.
    Именно из за своей ненависти,даже те кто не хотели воевать,стреляют в Русского солдата до последнего а потом лапки в гору,потому что для них война,это когда убивать Русских можно а вот Русские,должны играть с ними в жесты доброй воли.
  15. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 11:50
    +1
    Если бы не было в кремле предателей, давно бы всех победили, и дошли бы до Ла-Манша.
  16. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 11:54
    +3
    Мы как тот мужик с дубиной--дубина рядом лежит, а он от бандюков отмахивается ладошками.