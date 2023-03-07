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Официальный представитель МИД РФ призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе

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Официальный представитель МИД РФ призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в зоне Нагорного Карабаха. Дипломат сослалась на нарушение обеими сторонами режима прекращения огня, обратив пристальное внимание на инцидент, произошедший в республике 5 марта, в результате чего жертвами стали 5 человек.


Призываем обе стороны как можно скорее предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации

– отметила Захарова.

Отметим, что 5 марта произошло боевое столкновение неподалёку от столицы Нагорно-Карабахской Республики – Степанакерта - между азербайджанскими и армянскими военными, что привело к гибели 3 армянских (арцахских) полицейских, а также 2 азербайджанских военных, следует из сообщения оборонных ведомств двух стран. Также, согласно информации, имеющейся в распоряжении российского Минобороны, военные из Азербайджана открыли огонь по машине, в которой находились сотрудники правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Лейтенант полиции Давид Овсепян, получивший серьёзные ранения, был доставлен в больницу и прооперирован. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, в то время как остальные трое – Армен Бабаян, Давид Даниелян и Арарат Гаспарян, были убиты в результате нападения. Власти непризнанной республики расценивают произошедшее в регионе, как диверсию со стороны Баку.

Напомним, что 9 ноября 2020 года, после почти двух месяцев активных боевых действий, лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, подписали трёхстороннее соглашение о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва взяла на себя роль гаранта урегулирования в этом вопросе, разместив свой миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения сторон в Лачинском коридоре. За всё это время режим перемирия в регионе нарушался обеими сторонами.
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Использованы фотографии:
МИД РФ
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7 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:00
    +1
    Армяе могут еще пару Майданов сделать....стать еще демократичнее. Турки, тем временем из них автономию сделают.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:10
      +1
      Армянам бы себя потише вести. С их стороны только гонор и визги о помощи. Армия никакая и руководство не договороспособное, России с них никакого прока только издержки.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:17
        -3
        Мария Захарова призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в зоне Нагорного Карабаха.

        Я вот такого формата вообще не понимаю. Это как? "Вы конечно режете друг-друга, но будьте сдержаннее, хотя бы не орите при этом". Это всё при громогласном утверждении:
        "Москва взяла на себя роль гаранта урегулирования в этом вопросе"

        Дали мы им площадку для встреч и разговоров. А гарантии это когда сразу в челюсть и тем и другим что бы сидели смирно.
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 13:13
      0
      . Турки, тем временем из них автономию сделают.
      . В принципе, для Эрдогана сейчас ещё одна " маленькая победоносная" могла бы очень к стати "выправить" его рейтинги , значительно "просевшие" после катастрофического землятресения, "как на зло", случившееся перед выборами
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:08
    -1
    Постить Марию Марию зачем? Говорящая голова?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    Призывай, не призывай, а напряжение остается, которое в любой момент может опять привести к очередной перестрелке (ладно перестрелке, а может и посерьезней). В это время Пашинян уже заикается о выводе российской базы с территории Армении, а азербайджанская сторона не совсем довольна российскими миротворцами в Карабахе. Ситуация не из лучших.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 13:29
    0
    Всем давно понятно, Азербайджан Армению додавит. Рано или поздно. И чем быстрее, тем меньше крови прольётся.
    А за армян пусть теперь Сорос вписывается. На ни к чему.