Официальный представитель МИД РФ призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Призываем обе стороны как можно скорее предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне очередного обострения ситуации в зоне Нагорного Карабаха. Дипломат сослалась на нарушение обеими сторонами режима прекращения огня, обратив пристальное внимание на инцидент, произошедший в республике 5 марта, в результате чего жертвами стали 5 человек.– отметила Захарова.Отметим, что 5 марта произошло боевое столкновение неподалёку от столицы Нагорно-Карабахской Республики – Степанакерта - между азербайджанскими и армянскими военными, что привело к гибели 3 армянских (арцахских) полицейских, а также 2 азербайджанских военных, следует из сообщения оборонных ведомств двух стран. Также, согласно информации, имеющейся в распоряжении российского Минобороны, военные из Азербайджана открыли огонь по машине, в которой находились сотрудники правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Лейтенант полиции Давид Овсепян, получивший серьёзные ранения, был доставлен в больницу и прооперирован. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, в то время как остальные трое – Армен Бабаян, Давид Даниелян и Арарат Гаспарян, были убиты в результате нападения. Власти непризнанной республики расценивают произошедшее в регионе, как диверсию со стороны Баку.Напомним, что 9 ноября 2020 года, после почти двух месяцев активных боевых действий, лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, подписали трёхстороннее соглашение о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва взяла на себя роль гаранта урегулирования в этом вопросе, разместив свой миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения сторон в Лачинском коридоре. За всё это время режим перемирия в регионе нарушался обеими сторонами.