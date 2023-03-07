Украинский военнослужащий курьёзно помог ЧВК «Вагнер» отразить атаку ВСУ

Под Артемовском (Бахмутом) в неожиданную переделку попал боец ВСУ, перепутавший окопы. Историю эту рассказал авторам телеграм-канала «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК «Вагнер».
По его словам, украинский военный заскочил в окоп к «вагнеровцам», дабы «стрельнуть сигаретку». Внешне он ни чем не отличался от наших бойцов, что и послужило причиной путаницы. Ребята охотно поделились с ним куревом (а курение вредит здоровью - напоминает «ВО»), но во время перекура противник пошел в атаку на российские позиции. Все бросились отражать накат, при этом украинский боец тоже схватился за автомат.
В результате наступление было отбито. В ходе боя отличился и солдат ВСУ, метким огнем, как утверждается, уничтожив своих семерых сослуживцев. За что получил слова благодарности от «музыкантов», после чего его отправили в тыл к другим пленным.
Этот случай напомнил авторам канала другую историю, рассказанную пленным украинским военным в ноябре прошлого года. С его слов, он вместе с сослуживцем заступил в наряд вблизи с передовой. Два дня они сидели в окопе, наблюдая некое движение за линией соприкосновения. К окончанию вторых суток солдат решил поразмяться и провести рекогносцировку местности. В это время он наткнулся на отряд бойцов, которых принял за своих.
Украинский военный даже принялся помогать рыть окопы, но потом заподозрил что-то неладное, когда обнаружил, что держать оборону предстоит совсем не в ту сторону. В процессе выяснения причин смены позиции оказалось, что воин забрел в расположение российских солдат. После чего он и его товарищ были аккуратно пленены и отправлены в тыл, где бойцам «Вагнера» незадачливый всушник и поведал свою трагикомичную историю.
Летом прошлого года наш отряд разведчиков сумел избежать боестолкновения с превосходящими силами противника благодаря тому, что командир вступил в переговоры на украинском языке с бойцами ВСУ и сумел вывести своих солдат в безопасное место. После этого по ДРГ доверчивого противника был нанесен артиллерийский удар.