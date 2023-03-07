Военное обозрение
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Украинский военнослужащий курьёзно помог ЧВК «Вагнер» отразить атаку ВСУ

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Украинский военнослужащий курьёзно помог ЧВК «Вагнер» отразить атаку ВСУ

Под Артемовском (Бахмутом) в неожиданную переделку попал боец ВСУ, перепутавший окопы. Историю эту рассказал авторам телеграм-канала «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК «Вагнер».


По его словам, украинский военный заскочил в окоп к «вагнеровцам», дабы «стрельнуть сигаретку». Внешне он ни чем не отличался от наших бойцов, что и послужило причиной путаницы. Ребята охотно поделились с ним куревом (а курение вредит здоровью - напоминает «ВО»), но во время перекура противник пошел в атаку на российские позиции. Все бросились отражать накат, при этом украинский боец тоже схватился за автомат.

В результате наступление было отбито. В ходе боя отличился и солдат ВСУ, метким огнем, как утверждается, уничтожив своих семерых сослуживцев. За что получил слова благодарности от «музыкантов», после чего его отправили в тыл к другим пленным.

Этот случай напомнил авторам канала другую историю, рассказанную пленным украинским военным в ноябре прошлого года. С его слов, он вместе с сослуживцем заступил в наряд вблизи с передовой. Два дня они сидели в окопе, наблюдая некое движение за линией соприкосновения. К окончанию вторых суток солдат решил поразмяться и провести рекогносцировку местности. В это время он наткнулся на отряд бойцов, которых принял за своих.

Украинский военный даже принялся помогать рыть окопы, но потом заподозрил что-то неладное, когда обнаружил, что держать оборону предстоит совсем не в ту сторону. В процессе выяснения причин смены позиции оказалось, что воин забрел в расположение российских солдат. После чего он и его товарищ были аккуратно пленены и отправлены в тыл, где бойцам «Вагнера» незадачливый всушник и поведал свою трагикомичную историю.

Летом прошлого года наш отряд разведчиков сумел избежать боестолкновения с превосходящими силами противника благодаря тому, что командир вступил в переговоры на украинском языке с бойцами ВСУ и сумел вывести своих солдат в безопасное место. После этого по ДРГ доверчивого противника был нанесен артиллерийский удар.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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27 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:21
    +8
    Молодец! Жив будет и к старости вспоминать все будет с благодарностью к судьбе
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:25
      +8
      Цитата: Invoce
      Молодец! Жив будет и к старости вспоминать все будет с благодарностью к судьбе

      И требовать льготы, рассказавая как воевал против укронацистов.
      Один вопрос по всей статье автору... отличительные знаки для чего вешают на каски и рукава обе стороны?
      1. Володин
        Володин Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: Canecat
        отличительные знаки для чего вешают на каски и рукава обе стороны?

        Не автор, но позволю себе ответить на этот вопрос. Думаю, вы и сами неоднократно видели, что с повязками на рукавах (касках и прочем) - далеко не все и не всегда (особенно если речь не о штурмовых группах). Вот пример


    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:34
      +3
      Ну что тут сказать, однозначно наградить и фото с награждения с широкой улыбкой отличившегося выслать на родину героя.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:23
    0
    Судя по фото, магазины им где раскрашивают/заматывают?, такие чистые????
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    +6
    Читал эту историю (зашел стрельнуть закурить...) сегодня на другом источнике. Но там в конце автор сделал оговорку, что возможно это и байка каких много ходит на войне.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:29
      0
      Даже если и байка, всё равно прикольно звучит.
    2. Oldi
      Oldi Сегодня, 12:13
      0
      Вполне вероятно, что и правда,грубо говоря противник однотипный с нами, возможно под дурью, какой нибудь, не мудрено перепутать в моменте winked
  4. monetam
    monetam Сегодня, 11:28
    +4
    Байка. Но ради улыбки можно и послушать. На деле то все хорошо смотрят и помнят, какие у сослуживцев опознавательные знаки.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 11:31
    +1
    С приходом значительной массы мобилизованных, то же , иногда "работает" и в обратную сторону...
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:32
    +7
    А они ещё открещиваются от братства, когда им говорят, что русские и украинцы единый народ. Ни какой разницы от русских, кроме тех ленточек, что на себя налипили по научению натовской сволочи. Сами путаются. laughing
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:32
    -1
    Внешне он ни чем не отличался от наших бойцов

    А я всегда почему-то думал что армии отличаются друг от друга в том числе и формой.. what Что же это за партизанщина такая - даже в ВОВ наши и фрицы таки по разному выглядели.. Или на бандерлоге был типа одет свеженький комплект Ратника в "русской цифре"? belay
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: paul3390
      Или на бандерлоге был типа одет свеженький комплект Ратника в "русской цифре"?

      Мультикам на передке рулит! У всех сторон. А так язык один, кровь одна. Воспитание разное. Пеньдосы красавцы, так один народ стравить, это постараться надо.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:08
        -1
        Мультикам на передке рулит!

        Он конечно камок зачётный, но - не под наши края и не под данный сезон..Летом, когда трава выгорела - да, но весной при яркой зелени, и уж тем более в городе зимой.. У меня в шкафу 7 полных комплектов висит разных стран и камуфляжей, так что - есть что сравнивать..

        В еловом тёмном лесу - лучше флектарна нет. В обычном - наша цифра хорошо работает. Летом в поле - и правда мультикам. А вот в городе - ИМХО лучше что-то однотонно-нейтральное..

        А насчёт крови - кого и когда это останавливало? Наоборот - чем ближе люди, тем свирепее резня. Гражданская война - всегда штука страшная. Ибо оппонентов обе стороны считают за отступников и предателей. Внешний враг - он понятен, ну пришёл пограбить да завоевать, дело житейское, на то он и враг, так со времён первых цивилизаций повелось.. Чего от него ещё ожидать-то? А вот когда твой родич вдруг неожиданно заявляет что ты - в его глазах отныне недочеловек не имеющий права на жизнь - такое простить крайне сложно.. Если вообще можно.
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:37
    +1
    это больше похоже на фронтовые байки, во превых раскраска камуфляжа разная, во вторых есть знаки различия "свой-чужой", в общем ерунда все это
    1. newtc7
      newtc7 Сегодня, 11:51
      +2
      Цитата: rotkiv04
      это больше похоже на фронтовые байки, во превых раскраска камуфляжа разная, во вторых есть знаки различия "свой-чужой", в общем ерунда все это


      Были даже видео где выходили друг на друга и не понимали кто это, поэтому такое вполне возможно. Камуфляж там у многих по принципу «кому какое волонтеры привезли», а знаки различия не все и не всегда носят.
  9. Master2030
    Master2030 Сегодня, 11:38
    +4
    Это было бы "курьёзно", если бы не было так ужасно. С обеих сторон говорят на русском, с обеих сторон рвут друг друга с одинаковым ожесточением. Что это как не гражданская война?
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:43
    0
    Вот оно зачем выдумали т.н. украинскую мову?!
    Чтоб хоть чем-то отличаться от русских.
    Цвет ленточек на конечностях уже не помогает.
  11. newtc7
    newtc7 Сегодня, 11:48
    0
    Возможно ли такое если бы воевали скажем Франция и Германия? Или Китай и Япония? Да даже американцы если б воевали с Англией легко вычислили бы друг друга по акценту. А здесь такое возможно.
    Что еще раз подтверждает что мы один народ и это гражданская война.
  12. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:49
    +1
    Окопный фольклор... Но забавно. Семерых побил... А остальные мазали? Главное, как отделить, кто кого побил... wassat
  13. vetor
    vetor Сегодня, 12:24
    0
    Это ещё раз показывает что идёт по сути гражданская война один и тот же менталитет.
    А ещё и раздолбайство, отсутствие взаимодействия, незнакомый личный состав.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:26
    0
    Рассказать стоит про украинский танк, который подъехал заправляться к российским заправщикам, а потом помогал отражать атаку украинской бронетехники и даже подбил два м113. Когда экипаж вылез, оказалось что они попали в колонну российской армии, после чего танкистов с благодарностью, аккуратно отправили в плен laughing drinks
  15. vet
    vet Сегодня, 12:44
    +1
    Скорее всего, фронтовая байка. По ошибке мог в окоп заскочить, но анекдот, как он 7 ВСУ-шников укокошил - прямо супермен, а говорят, что с той стороны "неподготовленные".
  16. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:53
    0
    Не вижу ничего хорошо в том что к нашим войскам в окоп заходят вооруженные боевики сигарету стрельнуть и всем пофигу.
  17. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 13:19
    0
    Бывают курьезные случаи в жизни вообще, а на войне в данном случае не иначе как ангел помог украинцу. Но не дай Бог, чтоб наш попал к бандеровцам при таких обстоятельствах - обязательно будут зверствовать над ним.
  18. Александр Шипулин
    Александр Шипулин Сегодня, 13:24
    0
    Янкесам надо снять блокбастер про этого бойца! Герой!
  19. solar
    solar Сегодня, 13:40
    0
    Занятная окопная байка.
    В ходе боя отличился и солдат ВСУ, метким огнем, как утверждается, уничтожив своих семерых сослуживцев.

    Прям таки и подсчитали даже....