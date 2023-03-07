Названы сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота БДК «Александр Шабалин» проекта 775

Балтийский флот в скором времени ожидает пополнение, в боевой состав вернется большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775, завершающий ремонт и модернизацию на "Кронштадтском морском заводе". Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.
В настоящее время БДК находится на территории завода, на нем завершаются ремонтные работы. Швартовные испытания планируется начать в середине апреля, летом пройдут послеремонтные испытания на морских полигонах Балтийского флота, а возвращение корабля в боевой состав флота пройдет в сентябре этого года.
В середине апреля корабль после ремонта и модернизации на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) выйдет на швартовые испытания. На лето запланированы заводские ходовые испытания с передачей флоту в первой декаде сентября
- приводит ТАСС слова Мальцева.
Большой десантный корабль "Александр Шабалин" является десятым в серии из 13 кораблей проекта 775. Построен в польском Гданьске на верфи "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти". В состав Балтийского флота вошел 31 декабря 1985 года, 12 ноября 1986-го был переименован в "Александр Шабалин", в 1990 году получил бортовой номер 110.
Данный БДК относится ко второй серии проекта 775, водоизмещение - 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров, осадка 3,7 метра, скорость хода - 18 узлов, дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах. Экипаж 77 человек, в том числе 7 офицеров. Способен взять на борт 12 танков, либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта.