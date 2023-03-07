Названы сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота БДК «Александр Шабалин» проекта 775

В середине апреля корабль после ремонта и модернизации на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) выйдет на швартовые испытания. На лето запланированы заводские ходовые испытания с передачей флоту в первой декаде сентября

Балтийский флот в скором времени ожидает пополнение, в боевой состав вернется большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775, завершающий ремонт и модернизацию на "Кронштадтском морском заводе". Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.В настоящее время БДК находится на территории завода, на нем завершаются ремонтные работы. Швартовные испытания планируется начать в середине апреля, летом пройдут послеремонтные испытания на морских полигонах Балтийского флота, а возвращение корабля в боевой состав флота пройдет в сентябре этого года.- приводит ТАСС слова Мальцева.Большой десантный корабль "Александр Шабалин" является десятым в серии из 13 кораблей проекта 775. Построен в польском Гданьске на верфи "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти". В состав Балтийского флота вошел 31 декабря 1985 года, 12 ноября 1986-го был переименован в "Александр Шабалин", в 1990 году получил бортовой номер 110.Данный БДК относится ко второй серии проекта 775, водоизмещение - 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров, осадка 3,7 метра, скорость хода - 18 узлов, дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах. Экипаж 77 человек, в том числе 7 офицеров. Способен взять на борт 12 танков , либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта.