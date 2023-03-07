Истребители F-18 и Rafale названы индийским командованием приемлемыми для оснащения авианосца

Оба истребителя – американский F-18 и французский Rafale – прошли испытания

Китайские корабли и рыболовные суда находятся в Индийском океане с 2008 года. Но ВМС Индии внимательно следят за происходящим

В 2022 году был введён в строй новый индийский авианосец INS Vikrant. В том же году начались испытания различных истребителей в рамках выбора машины, подходящей для укомплектования авиакрыла корабля.Предполагалось провести тестирование самолётов F-18, Rafale, МиГ-29К и HAL Tejas. В начале февраля 2023 года сообщалось об успешном применении МиГ-29К на борту авианосца. Индийский флот намерен оснастить авианосец 12 советскими машинами данного типа (из 42, состоящих на вооружении), их планируется дополнить 26 истребителями F/А-18Е или Rafale-М. При этом ведётся разработка собственного двухмоторного палубного истребителя, получившего обозначение TEDBF. Его прототип должен быть готов к 2026 году, а производство начаться в 2032 году. Пока ведётся создание этой машины, индийским военным предстоит выбирать между F-18 и Rafale.- отметил главнокомандующий ВМС адмирал Хари Кумар, назвав «приемлемыми» обе машины.С его слов, выбирать между ними предстоит правительству. При этом адмирал пояснил, что на вооружении индийских военных уже находятся Rafale, что облегчит эксплуатацию их палубной версии.- пояснил военный изданию Times Now.