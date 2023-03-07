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Истребители F-18 и Rafale названы индийским командованием приемлемыми для оснащения авианосца

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Истребители F-18 и Rafale названы индийским командованием приемлемыми для оснащения авианосца

В 2022 году был введён в строй новый индийский авианосец INS Vikrant. В том же году начались испытания различных истребителей в рамках выбора машины, подходящей для укомплектования авиакрыла корабля.


Предполагалось провести тестирование самолётов F-18, Rafale, МиГ-29К и HAL Tejas. В начале февраля 2023 года сообщалось об успешном применении МиГ-29К на борту авианосца. Индийский флот намерен оснастить авианосец 12 советскими машинами данного типа (из 42, состоящих на вооружении), их планируется дополнить 26 истребителями F/А-18Е или Rafale-М. При этом ведётся разработка собственного двухмоторного палубного истребителя, получившего обозначение TEDBF. Его прототип должен быть готов к 2026 году, а производство начаться в 2032 году. Пока ведётся создание этой машины, индийским военным предстоит выбирать между F-18 и Rafale.

Оба истребителя – американский F-18 и французский Rafale – прошли испытания

- отметил главнокомандующий ВМС адмирал Хари Кумар, назвав «приемлемыми» обе машины.

С его слов, выбирать между ними предстоит правительству. При этом адмирал пояснил, что на вооружении индийских военных уже находятся Rafale, что облегчит эксплуатацию их палубной версии.

Китайские корабли и рыболовные суда находятся в Индийском океане с 2008 года. Но ВМС Индии внимательно следят за происходящим

- пояснил военный изданию Times Now.

Автор:
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11 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:15
    0
    Жаль, что МиГи проиграли.""""
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:22
      +1
      Индия удивительная страна самый большой рост экономики при самой большой нищете населения, скупают бессистемно оружия у многих стран, зачастую не совместимое в эксплуатации и обучении. При покупке российского вооружения требуют техническую документацию на возможность собственного производства.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:27
      +2
      А минусующим, если индусы не покупают в дополнение к имеющимся новые МиГи, то таки да - МиГи "проиграли".
    3. faiver
      faiver Сегодня, 13:01
      0
      чем бы они выиграли? конечно обидно, но виноваты сами...
  2. MauZerR
    MauZerR Сегодня, 12:27
    +1
    У индусов очень давнее сотрудничество с французами и Дассо в частности. При проигрыше МиГ-а вангую за Рафаль.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:40
      0
      Из-за ядерной программы для Индии американская военная продукция была очень долгое время недоступна (по инициативе США). Но сейчас Америка делает ставку на Индию в противостоянии с США и здесь "надежность" американцев все-таки выше, чем французов. Хотя французское сотрудничество/лобби действительно очень давнее.
      1. Юрий53
        Юрий53 Сегодня, 13:51
        0
        "Но сейчас Америка делает ставку на Индию в " противостояние с США"???
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:34
    +1
    Был бы Кузнецов в строю было бы проще .У нас вся его авиагруппа базируется на береговых аэродрома.Нет летающих самолётов с авианосца.
    1. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 13:41
      0
      И что б ты делал со своим кузей! Он больше двух машин одновременно не может в воздухе держать! Ты хоть слышал сколько он машин потерял во время сирийского похода - просто из за китайских рвущихся трос ов?
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 12:54
    +2
    Приемлемы?? F-18 по-моему, идеален для авианосца
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:57
    0
    Индейцы открытым текстом говорят, кто даст больший откат, тот и победит на тендере)))