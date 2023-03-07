Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон по инициативе Конгресса США продолжает искать причины так называемого «Гаванского синдрома»

11
Пентагон по инициативе Конгресса США продолжает искать причины так называемого «Гаванского синдрома»

Министерство обороны США продолжает проводить собственное исследование причин появления загадочной болезни, известной как «Гаванский синдром», от которой за последние несколько лет пострадали более 1000 человек.


О болезни впервые сообщили в конце 2016 года, когда группа американских дипломатов, работающих в посольстве США в Гаване, Куба, испытала сильные головные боли, временную потерю слуха, головокружение и другие симптомы, похожие на последствия черепно-мозговой травмы. С тех пор еще сотни сотрудников правительства США сообщили о подобных случаях.

В СМИ начали распространяться слухи о том, что это может быть якобы следствием применения вражескими силами какого-то спецоружия. Однако никаких доказательств этой теории пока не обнаружено.

Как пишет издание Politico, в Пентагоне по инициативе Конгресса создана специальная исследовательская группа, которая тестирует системы вооружения, пытаясь определить, что могло вызвать вышеупомянутые симптомы. Эта группа также занимается оказанием помощи пострадавшим от «Гаванского синдрома».

Как сообщили в Пентагоне, ведомство работает над разработкой «защиты» от синдрома и проводит расследование, чтобы выяснить, возможно ли, что причиной «синдрома» может быть оружие, например, применение направленной энергии.

Politico отмечает, что новость о том, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос, появилась после того, как большинство разведывательных агентств пришли к выводу в ходе всестороннего расследования, что «очень маловероятно», чтобы за «Гаванским синдромом» стоял внешний враг, использовавший оружие.

Однако некоторые официальные лица все же скептически отнеслись к данным спецслужб. По словам сенатора Марко Рубио, во всей этой истории с «синдромом что-то нечисто».

Я обеспокоен тем, что разведслужбы фактически пришли к выводу, что госслужащие в США просто испытывали симптомы, вызванные факторами окружающей среды, болезнью или ранее существовавшими условиями

-заявил сенатор.

Как пишет Politico, Пентагон давно изучает возможное военное применение направленной энергии, включая лазеры и мощные микроволны, и сегодня тратит примерно 1,5 миллиарда долларов в год на изучение этой технологии. Так что, вполне вероятно, что «Гаванский синдром» - детище самих американцев, как это часто бывает в подобных случаях.

По словам профессора Университета Нью-Мексико Эдла Шамилоглу, направленное энергетическое оружие преобразует энергию из источника питания в излучаемую электромагнитную энергию и фокусирует ее на цели. Хотя оно, как правило, предназначены для вывода из строя и повреждения электронного оборудования, это оружие может нанести вред и людям, отметил профессор.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:43
    +1
    Уменьшите медицинскую страховку ,до 1000 $ выплата за вред здоровью," кубинский синдром" как рукой снимет.А то разбаловались сотни тысяч или десятки хотят.Они не халявщики ,они бизнесмены! wassat
  2. кредо
    кредо Сегодня, 11:45
    +1
    Всё говорит о том, что янки что-то задумали и не исключено что они ищут повод совершить военный переворот на Кубе на основании "применения кубинским режимом неизвестного оружия против беззащитных американских граждан".
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:08
      +2
      На YouTube есть видео про расследование этого "Гаванского синдрома" своими же американскими журналистами. Там, как раз и приходят к выводу, что это эффект от совместного- комбинированного действия своих же американских средств РЭБ, направленных на защиту посольств от вражеской прослушки и пр. А так же- своих же, шпионских электронных средств, которые массово в этих посольствах установлены.
      1. Paul Neumann
        Paul Neumann Сегодня, 12:16
        -1
        но тогда "гаванский синдром" наблюдался бы по всему свету. я думаю, что кроме воздействия электромагнитных полей, мы тут смотрим еще и на случай массового психоза.
        1. cpls22
          cpls22 Сегодня, 12:31
          0
          В посольствах разных стран эта аппаратура может стоять и близко к обитаемым помещениям , и достаточно далеко, а рядовые сотрудники могут и не знать об этом.
          Где-то они в тесноте ютятся, а где-то просторнее..
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:19
        0
        Цитата: Monster_Fat
        На YouTube есть видео про расследование этого "Гаванского синдрома" своими же американскими журналистами...

        Практика показывает, что когда штаты совершают очередной военный переворот или оккупацию независимого государства они мало интересуются любыми независимыми исследованиями и следуют исключительно своей стратегии и постулату, что выводы любого исследования противоречащие американской гегемонии изначально ложны и не подлежат рассмотрению. hi
      3. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Monster_Fat
        есть видео про расследование этого "Гаванского синдрома" своими же американскими журналистами.

        То они ерундой занимаются. Разгадка "синдрома" проста:
        Hashish
        Absent
        Vodka
        Amphetamine
        Nicotine
        All of the above together
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    +1
    ведомство работает над разработкой «защиты»
    Разрабатывают защиту еще не определив источник провоцирующий возникновение "Гаванского синдрома"? Занятно. Хотя 1,5 млрд. в год на дороге не валяются. Проходила информация, что в Сша заявили якобы о непричастности к этому России, как предполагали ранее, что тоже странно при их желании видеть во всем руку Москвы.
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 13:33
      0
      Все давно уже разработано, шапочка из фольги наше все
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:01
    0
    Когда упорно ищут то, чего не было или не существует вообще, то в конце концов сами тихо съезжают с катушек...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Пентагон по инициативе Конгресса США продолжает искать причины так называемого «Гаванского синдрома»
    . Понятно... если ничего не нашли, значит плохо искали.