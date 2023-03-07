Пентагон по инициативе Конгресса США продолжает искать причины так называемого «Гаванского синдрома»

Я обеспокоен тем, что разведслужбы фактически пришли к выводу, что госслужащие в США просто испытывали симптомы, вызванные факторами окружающей среды, болезнью или ранее существовавшими условиями

Министерство обороны США продолжает проводить собственное исследование причин появления загадочной болезни, известной как «Гаванский синдром», от которой за последние несколько лет пострадали более 1000 человек.О болезни впервые сообщили в конце 2016 года, когда группа американских дипломатов, работающих в посольстве США в Гаване, Куба, испытала сильные головные боли, временную потерю слуха, головокружение и другие симптомы, похожие на последствия черепно-мозговой травмы. С тех пор еще сотни сотрудников правительства США сообщили о подобных случаях.В СМИ начали распространяться слухи о том, что это может быть якобы следствием применения вражескими силами какого-то спецоружия. Однако никаких доказательств этой теории пока не обнаружено.Как пишет издание Politico, в Пентагоне по инициативе Конгресса создана специальная исследовательская группа, которая тестирует системы вооружения, пытаясь определить, что могло вызвать вышеупомянутые симптомы. Эта группа также занимается оказанием помощи пострадавшим от «Гаванского синдрома».Как сообщили в Пентагоне, ведомство работает над разработкой «защиты» от синдрома и проводит расследование, чтобы выяснить, возможно ли, что причиной «синдрома» может быть оружие , например, применение направленной энергии.Politico отмечает, что новость о том, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос, появилась после того, как большинство разведывательных агентств пришли к выводу в ходе всестороннего расследования, что «очень маловероятно», чтобы за «Гаванским синдромом» стоял внешний враг, использовавший оружие.Однако некоторые официальные лица все же скептически отнеслись к данным спецслужб. По словам сенатора Марко Рубио, во всей этой истории с «синдромом что-то нечисто».-заявил сенатор.Как пишет Politico, Пентагон давно изучает возможное военное применение направленной энергии, включая лазеры и мощные микроволны, и сегодня тратит примерно 1,5 миллиарда долларов в год на изучение этой технологии. Так что, вполне вероятно, что «Гаванский синдром» - детище самих американцев, как это часто бывает в подобных случаях.По словам профессора Университета Нью-Мексико Эдла Шамилоглу, направленное энергетическое оружие преобразует энергию из источника питания в излучаемую электромагнитную энергию и фокусирует ее на цели. Хотя оно, как правило, предназначены для вывода из строя и повреждения электронного оборудования, это оружие может нанести вред и людям, отметил профессор.