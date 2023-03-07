Австрийский военный эксперт: Действиями в Бахмуте Россия не позволяет Украине начать наступление на Мелитополь

Похоже, что ожесточенные бои в Бахмуте (Артемовске), интенсивность которых находится на максимуме уже несколько месяцев, подходят к своему логическому завершению.Части ВСУ, находящиеся в городе, уже попали в оперативное окружение. В свою очередь, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, сжимая «клещи» и оказывая давление на противника с севера, востока и юга.В то же время, в прессе появляется все больше сообщений об отступлении ВСУ из Артемовска. В частности, представитель Минобороны Австрии полковник Маркус Рейснер в ходе интервью немецкому изданию RND заявил, что «Бахмут скоро падет».Со слов военного эксперта, отступление ВСУ на данном участке продолжается. При этом украинская армия за время боев уже понесла и продолжает нести колоссальные потери.В связи с этим, по мнению Рейснера, до сих пор не началось наступление ВСУ на Мелитопольском направлении. Как выразился эксперт, действия российской армии в Артемовске позволили по крайней мере на данный момент предотвратить вышеупомянутый сценарий.Стоит добавить, что об отходе украинских войск из Бахмута также пишет агентство France-Presse со ссылкой на военных, пока еще находящихся в городе. Со слов последних, ВСУ продолжают небольшими группами отступать в район Часова Яра. При этом все дороги, по которым могут двигаться украинские военные – грунтовые, в связи с чем, для тяжелой техники ВСУ есть риск увязнуть в грязи и стать легкой мишенью для российской артиллерии.