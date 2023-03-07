Военное обозрение
Войти Регистрация

Австрийский военный эксперт: Действиями в Бахмуте Россия не позволяет Украине начать наступление на Мелитополь

13
Австрийский военный эксперт: Действиями в Бахмуте Россия не позволяет Украине начать наступление на Мелитополь

Похоже, что ожесточенные бои в Бахмуте (Артемовске), интенсивность которых находится на максимуме уже несколько месяцев, подходят к своему логическому завершению.


Части ВСУ, находящиеся в городе, уже попали в оперативное окружение. В свою очередь, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, сжимая «клещи» и оказывая давление на противника с севера, востока и юга.

В то же время, в прессе появляется все больше сообщений об отступлении ВСУ из Артемовска. В частности, представитель Минобороны Австрии полковник Маркус Рейснер в ходе интервью немецкому изданию RND заявил, что «Бахмут скоро падет».

Со слов военного эксперта, отступление ВСУ на данном участке продолжается. При этом украинская армия за время боев уже понесла и продолжает нести колоссальные потери.

В связи с этим, по мнению Рейснера, до сих пор не началось наступление ВСУ на Мелитопольском направлении. Как выразился эксперт, действия российской армии в Артемовске позволили по крайней мере на данный момент предотвратить вышеупомянутый сценарий.

Стоит добавить, что об отходе украинских войск из Бахмута также пишет агентство France-Presse со ссылкой на военных, пока еще находящихся в городе. Со слов последних, ВСУ продолжают небольшими группами отступать в район Часова Яра. При этом все дороги, по которым могут двигаться украинские военные – грунтовые, в связи с чем, для тяжелой техники ВСУ есть риск увязнуть в грязи и стать легкой мишенью для российской артиллерии.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:39
    0
    в связи с чем, для тяжелой техники ВСУ есть риск увязнуть в грязи и стать легкой мишенью для российской артиллерии
    Ну-у-у, тут есть варианты.Может еще и по украм поработает... feel
  2. кредо
    кредо Сегодня, 11:40
    +7
    ...представитель Минобороны Австрии полковник Маркус Рейснер в ходе интервью немецкому изданию RND заявил, что «Бахмут скоро падет».

    Не могу понять отечественные СМИ, которые активно цитируют любых диванных экспертов из-за бугра лишь бы эти мнения принижали боеспособность ВСУ и воодушевляли российских граждан.
    Такое впечатление что начальники от СМИ считают читателей за даунов, которые не могут на основании информации из разных источников сложить 2 + 2 и сделать свои выводы на основании таких умозаключений, а не отставных военных и экспертов со стороны противника.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:46
      +5
      Цитата: кредо
      Такое впечатление что начальники от СМИ считают читателей за даунов

      Наверное тайны не открою что именно за них и считают. И не только начальники от СМИ, а и все остальные начальники. Это прекрасно видно начиная с выборов разных рангов и кончая объяснениями целей СВО при одновременной торговле с прямым врагом
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:19
      0
      Ну так отечественные запрос на НАШЕ видение отрабатывают.А если западные СМИ почитать то там на 1-го такого 10 противоположенного мнения.Да еще просто выдергивают
      нужную
      фразу из контекста , а смысл заметки может быть совсем другой. Пропаганда-с .Чего же вы хотите
    3. Романенко
      Романенко Сегодня, 12:34
      +4
      В продолжение темы, слышал как-то в детстве от кинокритиков на каком-то форуме историю про И.В. Сталина, который собрав как-то представителей тогдашней киноэлиты и деятелей прессы и культуры, предложил им сменить формат подачи информации. На начальном этапе Великой Отечественной войны наше кино и СМИ показывали фашистов в несколько гротескном стиле, эдакими тупыми недоумками, и наверное в тот период это как-то поддерживало морально и фронт и тыл. Но вот по прошествии трудного начального периода войны, Сталин предложил пересмотреть формат.
      Получается, что вот уже два года Красная армия воюет с дурачками и никак не может их победить, это принижает в глазах населения СССР и подвиги военных на фронте и подвиги работников тыла, терпящих неимоверные лишения для обеспечения победы нашей Красной армии в войне.
      Думаю, в настоящее время необходимо серьезнее относиться к информации, публикуемой в СМИ.
      Как не крути, а Сталин и тут оказался прав.
    4. стар
      стар Сегодня, 13:23
      0
      Западные СМИ это отдельная боевая единица инфовойны. Верить тому, что там пишут - это путь к самоубийству.

      Чем больше западная пресса пишет о том, что у ВСУ чего-то там идет не так, что моральный дух у них низок, что западные партнёры сомневаются в успехе ВСУ и пр, тем больше нам стоит быть уверенными в том, что оружия и техники у ВСУ более, чем достаточно, моральный дух и мотивация в норме, и планы успешного наступления уже утверждены.

      А вот эти все публикации, не более чем психологические операции, цель которых усыпить бдительность русских. Ибо мы - точнее наши "аналитики" и "эксперты", которые отправляют доклады наверх- до сих пор не избавились от идиотской привычки верить всей фигне, которую пишет западная пресса.
      И на основании этих ложных вбросов делать тупейшие выводы.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:40
    +1
    Сейчас посыпятся заявления украинской пропаганды ,что оборона Бахмута выполнила поставленные цели и является большим стратегическим успехом украинской армии. А Сырского (главкома сухопутных войск ВСУ) наградят орденом.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:23
      -1
      Уж и дырку для ордена провертел, толстомордина ( с)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    0
    ...украинская армия за время боев уже понесла и продолжает нести колоссальные потери.
    Сегодня в западных СМИ уже открыто говорят о том, о чем еще вчера говорить было просто нельзя. "Победные" действия ВСУ постепенно сменяются пессимистическими прогнозами и более реальными комментариями.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:04
      0
      И все-таки, расслабляться, нам, нельзя!!!
      В таком деле любые просчеты, недооценка противника, приводят к потеря, иногда очень большим.
  5. alovrov
    alovrov Сегодня, 11:50
    +2
    Действия под Бахмутом никак не влияют на подготовку контрнаступления сил НАТО. Под Бахмутом противник жгет второсортный русскоязычный контингент необученных гражданских, чистый аналог ДНО в ВОВ. При этом обученные и мотивированные части продолжают концентрироваться на запорожском направлении. Бессмысленные потуги Мурадова у Угледара привели к критическому ослаблению наиболее боеспособных частей на этом направлении и еще более упростили задачу натовским силам.
    Дурная пропаганда про решающую битву у домика паромщика в Бахмуте является операцией ипсо по дезинформации противника о направлении главного удара. Арбатские лампасники похоже с радостью верят.
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:55
    0
    А что может знать о реальном военном положении "експерт",сидящий за тысячу километров от места боя?Только то что показывают по телеку и из сети.
    А рассуждать все умеют.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Австрийский военный эксперт: Действиями в Бахмуте Россия не позволяет Украине начать наступление на Мелитополь
    Может и так, а может... не может, пока или совсем.
    Бум посмотреть, со временем все скрытое станет явным.