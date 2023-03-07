Украинская армия бежит из Артёмовска по дворам, ломая на своем пути военной техникой дома местных жителей

Боевики киевского режима столкнулись с серьезными проблемами при отступлении из Артемовска (Бахмута) в сторону населенного пункта Часов Яр.
Отступающие подразделения массово вынуждены бросать в городской черте и пригородах тяжелую военную технику из опасений артиллерийских и авиационных ударов российской армии. Военнослужащие ВСУ пытаются покинуть город на легкой технике, однако та застревает на грунтовых дорогах из-за начавшейся весенней распутицы.
Пехотные подразделения украинской армии бросают вдоль дорог тяжелое вооружение, однако, несмотря на это, при попытках покинуть город со стрелковым оружием, нередко попадают под огонь артиллерии российской ЧВК "Вагнер" и несут тяжелые потери.
На опубликованном видео, снятом при помощи беспилотника, можно увидеть как боевики киевского режима из 93 бригады ВСУ бегут на БМП-2, практически проламывая себе путь через малоэтажную городскую застройку - не по основны дорогам, а по дворам, чтобы снизить для себя риски попадания под артиллерийский огонь.
Вместе с этим отмечается усиление военной группировки украинской армии на западном направлении в районе Артемовска, что связано
с попыткой предотвратить полное окружение населенного пункта российскими войсками.
В настоящее время перебрасываются относительно боеспособные подразделения в западные районы Артемовска, а также отмечается усиление работы украинской артиллерии со стороны Часова Яра.
Боевики также пытаются усилить свои позиции возле оставшихся под контролем ВСУ дорог снабжения.