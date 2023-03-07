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Украинская армия бежит из Артёмовска по дворам, ломая на своем пути военной техникой дома местных жителей

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Украинская армия бежит из Артёмовска по дворам, ломая на своем пути военной техникой дома местных жителей

Боевики киевского режима столкнулись с серьезными проблемами при отступлении из Артемовска (Бахмута) в сторону населенного пункта Часов Яр.


Отступающие подразделения массово вынуждены бросать в городской черте и пригородах тяжелую военную технику из опасений артиллерийских и авиационных ударов российской армии. Военнослужащие ВСУ пытаются покинуть город на легкой технике, однако та застревает на грунтовых дорогах из-за начавшейся весенней распутицы.


Пехотные подразделения украинской армии бросают вдоль дорог тяжелое вооружение, однако, несмотря на это, при попытках покинуть город со стрелковым оружием, нередко попадают под огонь артиллерии российской ЧВК "Вагнер" и несут тяжелые потери.



На опубликованном видео, снятом при помощи беспилотника, можно увидеть как боевики киевского режима из 93 бригады ВСУ бегут на БМП-2, практически проламывая себе путь через малоэтажную городскую застройку - не по основны дорогам, а по дворам, чтобы снизить для себя риски попадания под артиллерийский огонь.



Вместе с этим отмечается усиление военной группировки украинской армии на западном направлении в районе Артемовска, что связано
с попыткой предотвратить полное окружение населенного пункта российскими войсками.

В настоящее время перебрасываются относительно боеспособные подразделения в западные районы Артемовска, а также отмечается усиление работы украинской артиллерии со стороны Часова Яра.

Боевики также пытаются усилить свои позиции возле оставшихся под контролем ВСУ дорог снабжения.
Автор:
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23 комментария
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:36
    +11
    Судя по- фото и видео из Артёмовска, ломать там уже нечего
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:46
      -1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Судя по- фото и видео из Артёмовска, ломать там уже нечего

      Не видя общей картины не стоит делать поспешных выводов.
      Кроме того, в городе ещё остались многочисленные подземные сооружения, которые ещё в рабочем состоянии и позволяют скрываться от наших ударов многочисленной группировке ВСУ.

      Судя по тому, что на замену бегущим из города подразделениям ВСУ туда вводят свежие пополнения ВСУ из тыла, в городе ещё достаточно годных сооружений для ведения боевых действий.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: кредо
        в городе ещё достаточно годных сооружений для ведения боевых действий.

        Для этого существует некий девайс...
        1. Зефр
          Зефр Сегодня, 13:38
          0
          «Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/50327155/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:57
        +2
        Цитата: кредо
        Кроме того, в городе ещё остались многочисленные подземные сооружения, которые ещё в рабочем состоянии и позволяют скрываться от наших ударов многочисленной группировке ВСУ.

        Скрываться они может и позволяют, но жить - нет.
        Короче. можно считать что город уничтожен.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:57
      +3
      За какое время из этих бегущих ВСУ сформируют новые подразделения ? Бегут-то они бегут, но ведь не сдаются, значит предполагают дальше сопротивляться.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      0
      В той же Марьинке вообще лунный пейзаж..Однако населенный пункт еще не взят полностью.Так чтто"ломать нечего"не говорит о результативном наступлении
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:42
    +5
    Это "стратегический отступ" , двойками, тройками по темноте ,проселочными дорогами , тяжелую технику не брать , потому как Запад еще пришлет в комплекте с поляками.
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 12:44
    -2
    Первое видео к чему ? Не видно не техники, ни " непролазной грязи" на дороге, о которой уже не первый день нам по ушам ездят
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 12:47
      +1
      Все там видно, не видно - это если не смотреть. Тогда да... не видать ничего интересного 8)
    2. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 12:53
      +3
      Novichek) (fanis), Вы как я понимаю городской житель. И Вам трудно понять что такое непролазная гряз. Стоит этому транспорту остановиться, он не сдвинется пока не высохнет земля. Чернозём, он коварен.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:46
    +5
    Man sollte sie ALLE ohne jedes Mitleid vernichten und keinen
    entkommen lassen...!! Zu viele sind keine "Soldaten" und haben
    auch keine Ehre, es sind nichts anderes als Selenskijs Schlächter!!

    Jeder der dort entkommen kann, wird an anderer Stelle wieder
    kommen und auf russische Menschen schießen...!!!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:02
      +4
      Кидайте уж любого качества перевод.
      Вы ведь на русскоязычном сайте. hi
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:48
    +4
    Вместе с этим отмечается усиление военной группировки украинской армии на западном направлении в районе Артемовска, что связано
    с попыткой предотвратить полное окружение населенного пункта российскими войсками.

    А вот это - явная недоработка Вооружённых Сил РФ:
    Все выходы и входы в Артёмовск нужно держать под плотным огневым контролем и не допускать перемещения туда-сюда вооружённых лиц тем более с техникой.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    +1
    Одни бегут, других бросают на усиление и затыкание дыр, а что в действительности не понять. Первая часть статьи слово в слово, даже без изменений, повторяет предыдущую статью о брошенной тяжелой технике, о легкой застревающей в грязи...
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:55
      -1
      Это называется "они мечутся"
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:58
      0
      Простой вопрос... почему им дают сбежать? Это ведь солдаты, с боевым опытом, которых соберут в кучу и заставят держатся, умирать на других/следующих рубежах, которые опять придётся брать с боем, с потерями...
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      Одни бегут, других бросают на усиление и затыкание дыр, а что в действительности не понять. Первая часть статьи слово в слово, даже без изменений, повторяет предыдущую статью о брошенной тяжелой технике, о легкой застревающей в грязи...

      Да сколько мы уже это слышали от журналистов! Нет веры этим писакам!
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Одни бегут, других бросают на усиление и затыкание дыр, а что в действительности не понять. Первая часть статьи слово в слово, даже без изменений, повторяет предыдущую статью о брошенной тяжелой технике, о легкой застревающей в грязи...

      В грязи вязнет всё.
      Какие бы знаки на броне ни нарисовать, - не поможет.
  7. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:00
    -1
    Пехотные подразделения украинской армии бросают вдоль дорог тяжелое вооружение, однако, несмотря на это, при попытках покинуть город со стрелковым оружием, нередко попадают под огонь артиллерии российской ЧВК "Вагнер" и несут тяжелые потери.

    А тем временем вчера Пригожин снова заявил о "снарядном голоде". Уж и не знаю как это назвать...
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:00
    +3
    Жарко там.... Подкинуть бы помощи вагнеровцам. Слишком много резервов задействовали ВСУ, музыканты могут не осилить.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:00
    +1
    Продолжается штурм Бахмута. Передовые отряды ЧВК «Вагнер» расширили зону контроля на подступах к автодороге на Часов Яр. ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, в попытке сохранить последний путь отступления из города.
    В центре «вагнеровцы» полностью контролируют район мясокомбината и ведут бои на подступах к Бахмутскому автодрому. Украинское командование перебрасывает на участок свежие бригады теробороны для предотвращения обвала фронта.     (Рыбарь)
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:12
    0
    Автор, указывайте автора данной новости и видео. Настоящий автор Андрей Руденко
    На опубликованном видео, снятом при помощи беспилотника, можно увидеть как боевики киевского режима из 93 бригады ВСУ бегут на БМП-2, практически проламывая себе путь через малоэтажную городскую застройку - не по основны дорогам, а по дворам, чтобы снизить для себя риски попадания под артиллерийский огонь.

    И бегства я не увидел, судя по длинным теням от столбов, это или вечер, или утро, соответственно БМП двигается на юг или север, но никак не на запад.