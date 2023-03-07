Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки. Это происходит потому, что украинское командование испытывает острый дефицит профессиональных кадров.
Такой информацией поделился с журналистами агентства ТАСС экс-представитель Народной милиции (НМ) ЛНР отставной подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
Он отметил, что Генштаб Вооруженных сил Украины пытается лишь создать видимость боеспособности личного состава, входящего в состав подразделений, действующих на Купянском направлении.
В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами
- сообщил офицер в отставке.
Многие из украинских новобранцев, не только не получили полноценную военную подготовку, но даже не прошли минимальный «курс молодого бойца». При этом командованию докладывается, что комплектование подразделений соответствует допустимым нормам.
В подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления
- утверждает Марочко.
Во вчерашней сводке Министерства обороны России упоминалось и Купянское направление. Там за предыдущие сутки погибло 45 украинских военнослужащих.