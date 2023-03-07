Экс-представитель НМ ЛНР: под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки

В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами

В подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления