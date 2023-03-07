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Экс-представитель НМ ЛНР: под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки

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Экс-представитель НМ ЛНР: под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки

Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки. Это происходит потому, что украинское командование испытывает острый дефицит профессиональных кадров.

Такой информацией поделился с журналистами агентства ТАСС экс-представитель Народной милиции (НМ) ЛНР отставной подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

Он отметил, что Генштаб Вооруженных сил Украины пытается лишь создать видимость боеспособности личного состава, входящего в состав подразделений, действующих на Купянском направлении.

В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами

- сообщил офицер в отставке.

Многие из украинских новобранцев, не только не получили полноценную военную подготовку, но даже не прошли минимальный «курс молодого бойца». При этом командованию докладывается, что комплектование подразделений соответствует допустимым нормам.

В подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления

- утверждает Марочко.

Во вчерашней сводке Министерства обороны России упоминалось и Купянское направление. Там за предыдущие сутки погибло 45 украинских военнослужащих.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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33 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:41
    +4
    Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки. Это происходит потому, что украинское командование испытывает острый дефицит профессиональных кадров.
    Повторяется ситуация лета 2022 года, когда на передовой воевали терробороновцы и только мобилизованные, а имеющие опыт части в тылу получали личный состав из обученных за границей и пополнялись техникой, одновременно проходя боевое слаживание. Тогда они смогли осенью нанести два удара, один на херсонском направлении - неудачный, а второй в районе Купянска -сверхудачный. Посмотрим, что у них получиться этой весной и летом
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:53
      +2
      Да нет повторяется ситуация с одним генералом прям лейтенантом ( его точно все знают) он чего только не на уничтожал , а тут то не словленные дизертиры меж сторонами конфликта прям на нейтралке гасятся , то теперь проценты не обученных просчитали .
      Словом внимания обращать не стоит. Поток слов , смысловая нагрузка отсутствует , информативность по сути ноль.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 12:16
        +5
        Да уж, для подполковника в отставке, странноватое заявление. С его слов получается, что кадровые войска РФ не в состоянии прорвать оборону необученных...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:36
          +2
          В самом деле..Чего же мы их не разобьем,этих "не имеющих подготовки"?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:07
      +1
      Думаю, что к этой информации нужно относится с достаточной долей условности и не уповать на то, что все профессиональные военные ВСУ выбиты.
      Тактика ведения нами СВО позволяет ВСУ готовить новых профессиональных военных для ВСУ даже в таких условиях, как нынешние.

      Это мы тут и наша власть через СМИ пытаемся призвать к разуму и совести членов киевской хунты и их заокеанских сюзеренов чтобы сохранить граждан Украины от тотального уничтожения, но у марионеток сидящих в Киеве и их хозяев сидящих в США и странах ЕС совсем другое видение своей стратегии и она судя по всему направлена на использование всего населения Украины, от мала до великого, на фронтах войны до их полной утилизации.
    3. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 12:28
      +2
      Вот и я о том. Смеялись над пленными пенсионерами, а потом отдали Харьковскую область и Херсон
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:51
        +1
        Цитата: Федор Рашкин
        Вот и я о том. Смеялись над пленными пенсионерами, а потом отдали Харьковскую область и Херсон

        Не надо писать глупости. На харьковском и херсонском направлении воевали со стороны ВСУ не старпёры и молокососы, а профессиональные военные и иностранные наёмники, притом численно превосходящими силами.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:44
    +1
    И это хорошо. Но мы продолжим работать над этим показателем и таки добьёмся стопроцентной отметки необученных солдат ВСУ на поле боя. Делов-то - оставшиеся 20% обученных выбить к кабанам...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Делов-то - оставшиеся 20% обученных выбить к кабанам...

      Это мы тут так считаем, а если внимательно почитать что говорит Марочко, то картина совсем другая - их оказывается холить, лелеять, спасать и учить надо. Или я читать не умею или писатель такой попался.???
      В подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления
      - утверждает Марочко.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:55
      +1
      Ну я бы не сильно радовался тому, что под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки. Это может говорить о том, что они во-первых берегут боевые подразделения, нациков; во-вторых стараются как можно больше населения "повязать кровью". У каждого из этого "пушечного мяса" есть близкие родственники.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 11:44
    -3
    В Виктории 2 когда воюю с кем-то, занимаюсь активной обороной, в наступление не иду, позволяя противнику разбиться об меня. И когда я вижу, что у него в армии люди пошли из слоёв населения "крестьяне", "рабочие" и "ремесленники", а не "солдаты", я понимаю, что пришло время идти в наступление. Сношу всё нафиг с соотношением потерь вплоть до 1:10 в мою пользу (ну, это если ещё техническое преимущество есть), а после изобретения химоружия, бывает, вообще почти без потерь продвигаюсь.
    Но это игра, а не реальность, и противником там выступает бот, который предсказуемо бьётся об оборону вместо того, чтоб тоже начать окапываться :) Так что это так, просто возникшие ассоциации. А не для каких-то серьёзных размышлений.

    P.S. А если задуматься, то СВО сейчас реально повторяет оборонительную часть моих наступательных войн в этой игре, ахахах. Неужели у меня одинаковые геймерские предпочтения с кем-то из генштаба?) wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +5
    Если тербатовец прожил на передовой больше 4 часов- то он уже " терминатор".Кто нас держит тогда,что то не состыковывается.
  5. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 11:47
    0
    Сейчас походу тоже, пока Вагнер рубиться, мин обороны возжи бросило, всушники резервы могут кинуть под Артёмовск и неизвестно сколько там за западную часть биться будут.(надеюсь украинцы блейфуют и просто убегут от туда). А вообще да , пока мы стреляем по окопам они готовятся к наступлению, если бы не Вагнер в бахмуе, может к зиме уже поперли.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:55
      +1
      Вы случаем не разъясните с какого хрена овоща скакаунцы все войска супротив Вагнера не собрали ? Наверное кто то еще с има воюет или нет?
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 12:44
        0
        Им не нужно все войска против Вагнера кидать в невыгодном для них месте, достаточно чтобы Вагнер там завяз. Они готовят большое наступление, и уничтоженный бахмут не их цель. Возможен сценарий они уже демонстрировали , когда после разбитыхСеверодонецка и лесичанска они получили целёхонькие Купянск лиман балаклею и изюм, а потом когда наши до конца прочувствовали обстановку и реально оценили свои силы ещё и Херсона кусок. У руля те же ребята, а грабли раз в год стреляют
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:47
    0
    Военная подготовка для них не главное,ненависть к Русским,вот сильнейшая для них мотивация,а там хоть трава не рости.
    И нечего им сочувствовать.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:47
    +6
    Хм... Аж 80%...
    Стесняюсь спросить...
    Если у противника так всё плохо, чего же вы тогда там так долго "сиськи мнёте"?
    И что будет, если они (эти 80%) всё-таки научаться?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:57
      +3
      Эти новобранцы, не прошедшие подготовку и даже без курса молодого бойца, уже полгода успешно удерживают позиции?
      Против них, заметим, располагается 1-ая танковая армия с танками Т-90.

      Что-то не стыковывается...
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:00
      +1
      Во-во. "Необученные" заставляют "обученных" год топтаться на одном месте. Странно все это....
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 13:01
        0
        Да вот видно наступать великими БТГ не выходит хоть вой , видно что плотности войск как не хватало так и не хватает .
        Видно авиация не работает в полной мере .
        Ладно я пехота и от новых веяний далек , но подавить как там очаговую ПВО наверное возможно .
        То бомбы из даля пускаемые и прочие красавости .
        Может стоить просто сосредоточить на важном участке авиацию для целенаправленного подавления ПВО с последующей работой на подавление противника .
        И изобретать ни хрена не надо у немецких генералов расписано красиво как все это делалось при необходимости , у советских генералов ВМВ мемуары прочесть .
        Там огромный секрет написан открыто - СОСРЕДАТОЧЕНИЕ подавляющих сил для снижения потерь .
  8. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 11:51
    +2
    Переодически видим такие новости, но почему то уже пол года особо значимых результатов нет. Бьем за небольшие населенные пункты по нескольку месяцев. И сейчас очередной раз нам говорят что нет военной подготовки. В прошлом году тоже так говорили а по итогу с Харьковской области ушли.
    Не стоит недооценивать противника.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    0
    Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки.
    Под Купянском может и так, но где-то формируются бригады из прошедших обучение по программе НАТО и л/с с боевым опытом. А это намного серьезнее не прошедших подготовку.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:05
    +2
    Такой информацией поделился с журналистами агентства ТАСС экс-представитель Народной милиции (НМ) ЛНР отставной подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

    Раздражает своими "разведданными" этот экс-представитель.

    Генштаб Вооруженных сил Украины пытается лишь создать видимость боеспособности личного состава, входящего в состав подразделений, действующих на Купянском направлении.

    Ага, а мы создаем видимость чего?
    Так почему не освободить Купянск, там же небоеспособные всушники?
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 12:21
      0
      А еще умиляют точные цифры этих "разведданных".

      Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки.

      Не 77%, не 82%, не около 80%, а именно 80% - Марочко под Купянском неподготовленных врагов лично поголовно в бинокль посчитал.
  11. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 12:11
    +2
    Ну и что? Это не мешает им вполне успешно обороняться. И логичный вопрос оратору - если на той стороне такие неумехи шош вы их в блин не раскатаете?
  12. BAI
    BAI Сегодня, 12:16
    +1
    Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки.

    Так это хорошо. Как тут не вспомнить классика:

    „Посылать людей на войну необученными — значит предавать их.“ — Конфуций
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:21
    +2
    Под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки. Это происходит потому, что украинское командование испытывает острый дефицит профессиональных кадров.

    Если Марочка осведомлен, то должен знать, что в ВСУ из мобилизованных не создаются отдельные части как у нас, а пополняются части, имеющие боевой опыт, причем происходит это во время ротации, чтобы опытные бойцы объяснили что и как.
    Редакция не публикуйте от этого экс-представителя его фантазий, уже многие поняли, что он не объективен. Не так просто его выгнали из армии.
  14. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 12:29
    0
    Лдного не пойму, - если там 80% личного состава ВСУ не имеет военной подготовки, почему наши войска еще не в Купянске.
  15. vet
    vet Сегодня, 12:36
    +2
    И, тем не менее, держат фронт. Что говорит о высокой мотивированности и уверенности в своей правоте. Опоздал Путин с этой СВО на 8 лет, такую фору дал нацистам и их западным покровителям! А ведь в 2014 году можно было практически бескровно все сделать!
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 12:47
    0
    Под купянском 80процентов не обученные, Артёмовске воюют старики и дети, тогда почему топчимся на месте или продвигаемся в час по чайной ложке
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:47
    0
    Хорошо, значит быстрее отправятся к бандерке.
  18. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:53
    0
    под Купянском 80 процентов военнослужащих ВСУ не имеют военной подготовки

    А они и не должны. Они должны ложиться костьми и идти в расход - пока укровермахт готовит масштабную наступательную операцию.
    А он - готовит. Можно сколько угодно от этого отмахиваться, но он реально готовит что-то очень мощное. Сегодня с утра Полный контакт послушал... на что уж Соловьёв пропагандист и ура-патриот - но и у него обсуждение было сегодня очень тревожное. Разговор идет об огромной общевойсковой армии в три корпуса (2 МП и 1 мех) общим числом в 110 тысяч человек (!), причем механизированный корпус не из остатков полуживых бтров - а из исправной мощной бронетехники, наполовину западной, без каких-либо проблем с горючкой.
    Именно это и обсуждалось сегодня с утра: мы можем сколько угодно благодушествовать и глумиться над чубаками - мол, выдохлись шаровары, остатками воюют, неизвестно на чём собираются наступать, ха-ха-ха...
    И нескончаемый подвоз свежих обученных резервов техники в один только Артемовск - ни на какие мысли нас не наталкивает!
    Я не всепропалец ни разу! Я знаю, что мы победим! Но хотелось бы, чтобы это случилось без вынужденного применения ТЯО, и начиная от этих линий, на которых мы сейчас находимся, а не после сдачи обратно Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Севастополя!!!
    От наших бойцов и их подготовки - мне спокойно и надежно... но вот от генералитета и их как тактических, так и стратегических талантов - тревожно! Это честно!
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:05
    0
    Иногда складывается впечатление о нарочно брошенной информации ,они сейчас сдадутся ,у них все .А по сути собирают армейский корпус для весеннего наступления .Это война еще на пару лет как минимум ,если наши не придумают переломного момента .