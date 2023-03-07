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Власти США в очередной раз отказали делегации РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН

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Власти США в очередной раз отказали делегации РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН

Власти США в очередной раз отказали делегатам РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН по информационным технологиям в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Об этом заявила представительница России Ирина Тяжлова. В это связи дипломат призвала Организацию Объединённых Наций предпринять необходимые меры в связи с произошедшим.


Вот что она высказала по этому поводу:

Соединённые Штаты Америки в очередной раз без каких-либо на то оснований, отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. Хочу напомнить о том, что в отношении её главы с американской стороны уже предпринимались подобные шаги

В то же время Тяжлова подчеркнула, что расценивает данные действия со стороны Вашингтона как грубое нарушение обязательств по обеспечению нормальной работы центральных учреждений ООН.

Важно отметить, что подобные выходки происходят далеко не впервые. Так, в сентябре 2022 года американская сторона «выразила нежелание» выдавать большинству членов российской делегации визы для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Также в конце февраля членам делегации России на сессии Парламентской ассамблеи и ОБСЕ в Вене и вовсе не разрешили возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям.

Разразился ранее визовый скандал у Москвы и с Варшавой, которая затягивала процесс выдачи виз сотрудникам российской дипмиссии, о чём рассказал ещё в начале февраля посол РФ в этой стране Сергей Андреев. Дипломат тогда обратил внимание и на постоянно оказываемый прессинг на них со стороны Польши.

Очевидным является тот факт, что данная практика со стороны американского руководства является весьма неприемлемой, поскольку все государства должны прилагать усилия для построения международных отношений, основанных на взаимопонимании, доверии, уважении и сотрудничестве между сторонами.
Автор:
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25 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:38
    +1
    Штаты "приватизировали" ООН и пускают туда по спец пропускам (визам) и только своих. Обнаглели уже в корень! negative
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:40
      +4
      Власти США в очередной раз отказали делегации РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН
      наши с упорством ёжика на кактус лезут ? рука-лицо.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:33
        +3
        Тяжлова подчеркнула, что Вашингтон грубо нарушенил обязательства...

        Неужели США опять обманули? belay
        Ну, кто бы мог подумать what
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:42
    +1
    ООН в тупике. С одной стороны организация очень сильно подверженна\подконтрольна влиянию США. С другой ни Россия ни одна из не-американских стран (Индия, Китай, ЮАР,..) вопрос о том же переносе ООН в другую страну даже не пытаются поднимать. Чемодан без ручки.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      ООН в тупике. С одной стороны организация очень сильно подверженна\подконтрольна влиянию США. С другой ни Россия ни одна из не-американских стран (Индия, Китай, ЮАР,..) вопрос о том же переносе ООН в другую страну даже не пытаются поднимать. Чемодан без ручки.

      Ответ прост. Нужно хотя бы параллельно создавать аналогичную структуру в восточных странах.
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:44
    0
    По сути дела, ООН является теперь не столько
    всемирной организацией, сколько организацией для
    американцев, действующей на потребу американским агрессорам.
    (Из беседы тов. Сталина И.В. с корреспондентом "Правды")

    Развязывание мировой гибридной войны является основанием для переноса штаб-квартиры ООН из НьюЙорка в другую страну. Сотрудники этой организации подвергаются постоянному давлению и попыткам вербовки со стороны спецслужб США, которые прослушивают разговоры, следят и шантажируют аппарат этой организации. Лучше всего перенести штаб-квартиру ООН в Африку - наиболее пострадавшую от преступлений англо-американских работорговцев часть света.
    (Глазьев)
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:45
    +3
    Я на вас жалобу подам!.. Коллективную. (с)
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Я на вас жалобу подам!.. Коллективную. (с)


      Россию унижают, а Вы глядя на это юморите?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:47
    +3
    Власти США в очередной раз отказали делегатам РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН по информационным технологиям в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Об этом заявила представительница России Ирина Тяжлова. В это связи дипломат призвала Организацию Объединённых Наций предпринять необходимые меры в связи с произошедшим.
    Ладно, с полосатиками и ООНовскими деятелями всё понятно ... хотя, с нашими тоже всё понятно, позиция соглашателей приводит только к одному результату, об вас начинают ... даже не спотыкаться, просто в игнор загонят и всех делов.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:03
      +2
      Цитата: rocket757
      об вас начинают ... даже не спотыкаться

      Да уж точно - даже не спотыкаться. Говорим прямо - начинают ноги вытирать!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:40
        +2
        Цитата: Петр_Колдунов
        Цитата: rocket757
        об вас начинают ... даже не спотыкаться

        Да уж точно - даже не спотыкаться. Говорим прямо - начинают ноги вытирать!

        Если ещё прямее, то с терпилами по другому не поступают no
  6. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 14:47
    +1
    Конан Шенко уже пригрозил Красными Линиями?
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:48
    +5
    У наших все никак фантомные боли не проходят о былых красивых посиделках......
    Хватит уже унижаться перед американцами - заморозьте контакты до "нормализации отношений"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:43
      +1
      Цитата: JonnyT
      У наших все никак фантомные боли не проходят о былых красивых посиделках......
      Хватит уже унижаться перед американцами - заморозьте контакты до "нормализации отношений"

      Если МИДовские чиновники и депутаты будут в эти командировки ездить за свои личные средства, то "заморозка" наступит мгновенно.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:48
    +5
    Перенести ООН в Антарктиду - земля ничья. Приехали ко времени, посидели, вопросы порешали, полы помыли за собой и по домам до следующей сходки - отопление и связь в складчину, покушать с собой, свой мусор в пакетик и до своей свалки - никаких принимающих сторон и виз.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Uprun
      Перенести ООН в Антарктиду - земля ничья. Приехали ко времени, посидели, вопросы порешали, полы помыли за собой и по домам до следующей сходки - отопление и связь в складчину, покушать с собой, свой мусор в пакетик и до своей свалки - никаких принимающих сторон и виз.

      И белым медведям платить не нужно, как личным тренерам, за фитнес ( по бегу). winked
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:21
      0
      Сегодня из мусора острова насыпают неплохо, мусора атлантиду заново насыпать хватит(и для экологии полезно) туда и перенести оон на собственный остров
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:48
    +1
    Если мы продлим зерновую сделку с ООН,это какой-то дурдом.Зерно и удобрения мы и без ООН экспортируем.Может хватит уже на ООН давить.Эта контора полностью под западом,пособниками фашистов.27 млн наших граждан ничему не научили?ООН с 1991 г отработаный материал,решают всё ЯБЧ и решимость их применить. Главный гинеколог Европы идёт в секретари НАТО.Чтобы их остановить волку " Снежку" придётся не только пони резать.
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:49
    +1
    Власти США в очередной раз отказали...

    Давно назрела необходимость переноса ООН куда-нибудь подальше от наглосаксов и их марионеток.
    Можно, к примеру, перенести ООН в Иран. Пусть наглосаксы туда визу заказывают
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: Правдодел
      Можно, к примеру, перенести ООН в Иран.

      Нет уж!!! Только в Северную Корею!!!
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 16:18
        0
        Ага, анонсировать подписание акта об добровольной передаче сша калифорнии россии с местом подписания в северной корее-и не дать визы неодному дилегату из сша. Подписать договор самим и требовать передачи калифорнии на основании подписанного договора. А то что без сша-ну так они сами не приехали же( про визы скромно умолчать!) Ну они же так делают, чем мы хуже!!!))) За непередачу изымать неустойку посуточно из активов штатов в рф посуточно!
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:55
    +1
    Ах они негодяи какие))) А если серьезно, то что мы им можем в этом противопоставить?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:33
      +1
      Еще более показателен момент, что это не вызывает протестов\возмущения у стран, сателлитами\колониями США не являющимися.
  12. Ирса
    Ирса Сегодня, 15:32
    +1
    После этого нужно ограничить контакты и звонки с США. Захотят поговорить, пусть приглашают и визы оформляют как положено.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:13
    0
    А разве подобная петрушка не является грубейшим односторонним нарушением устава этой самой ООН? А они не думают что их дипломатам также могут теперь отвечать любые страны по своему хотению?