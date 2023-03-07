Власти США в очередной раз отказали делегации РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН

Соединённые Штаты Америки в очередной раз без каких-либо на то оснований, отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. Хочу напомнить о том, что в отношении её главы с американской стороны уже предпринимались подобные шаги

Власти США в очередной раз отказали делегатам РФ в выдаче виз для участия в работе сессии ООН по информационным технологиям в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Об этом заявила представительница России Ирина Тяжлова. В это связи дипломат призвала Организацию Объединённых Наций предпринять необходимые меры в связи с произошедшим.Вот что она высказала по этому поводу:В то же время Тяжлова подчеркнула, что расценивает данные действия со стороны Вашингтона как грубое нарушение обязательств по обеспечению нормальной работы центральных учреждений ООН.Важно отметить, что подобные выходки происходят далеко не впервые. Так, в сентябре 2022 года американская сторона «выразила нежелание» выдавать большинству членов российской делегации визы для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Также в конце февраля членам делегации России на сессии Парламентской ассамблеи и ОБСЕ в Вене и вовсе не разрешили возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям.Разразился ранее визовый скандал у Москвы и с Варшавой, которая затягивала процесс выдачи виз сотрудникам российской дипмиссии, о чём рассказал ещё в начале февраля посол РФ в этой стране Сергей Андреев. Дипломат тогда обратил внимание и на постоянно оказываемый прессинг на них со стороны Польши.Очевидным является тот факт, что данная практика со стороны американского руководства является весьма неприемлемой, поскольку все государства должны прилагать усилия для построения международных отношений, основанных на взаимопонимании, доверии, уважении и сотрудничестве между сторонами.