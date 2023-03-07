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Участвующие в СВО добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий единого образца

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Участвующие в СВО добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий единого образца

Добровольцы, участвующие в боевых действиях в различных военных формированиях, получат удостоверения ветеранов боевых действий единого образца, точно такие же как и военнослужащие российской армии. Правительство утвердило порядок выдачи удостоверений.


Российский кабмин утвердил правила получения добровольцами удостоверений ветерана боевых действий единого образца. Для получения удостоверения необходимо будет подать заявление в военкомат по месту жительства или постановки на воинский учет. В дальнейшем удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы

- говорится на сайте правительства.

Также уточняется, что в случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, заниматься их розыском будут военкоматы.

В ноябре прошлого года Госдума внесла изменения в "Закон о ветеранах", приравняв добровольцев, участвующих в СВО к военнослужащим российской армии и предоставив им статус ветерана боевых действий со всеми вытекающими из него льготами.

В начале марта российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее добровольцам право на медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях Минобороны.
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11 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:52
    +1
    Читаю новости... и получается, что в т.н. СВО участвуют добровольцы... музыканты... народная милиция... кто угодно, только не регулярная Красная Армия.
    Я один такой?
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 12:11
      +2
      Что вы пристали? Некогда военным такой чепухой как война заниматься. Есть дела поважнее-биатлон, "учения" ОДКБ, шашлыки бюджет пилить. Стыдно товарищ!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:55
    +1
    Для получения удостоверения необходимо будет подать заявление в военкомат по месту жительства или постановки на воинский учет.
    Что за правовой нигилизм? Военнообязанный обязан стать на временный воинский учет при временном смене места проживания. То есть, он может подать заявление как в военкомат, где стоит на временном учете, но так же и на постоянном учете
  3. Розмари
    Розмари Сегодня, 12:07
    0
    После этой СВО ветеранов боевых действий станет очень много.
    Не захочется ли власти урезать в связи с этим действующие сейчас льготы ветеранам боевых действий: 50% за ЖКХ,ежемесячная денежная выплата, бесплатный проезд и т.д.?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:41
      0
      После этой СВО ветеранов боевых действий станет очень много.


      Федеральный закон №5 от 21.01.1995 дает понятие “ветеран боевых действий”.
      ...направленные в другие государства органами государственной власти РФ и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях на территории РФ...

      200тыс в начале и еще потом мобилизовали 300тыс.
      Получается - полмиллиона ветеранов боевых действий!
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:10
    0
    Да объясните толком кто такие "добровольцы" то? Если они в подразделениях мо, фсвнг и т.д. то это военнослужащие и на них распространяются все соответствующие законы и всё льготы которые в оных прописаны, а уж добровольно они пришли туда или нет, разницы не играет. Или доброволец это тот кто, к примеру, гуманитарную помощь возит и между этим делом из автомата, пушки, танка постреливает? Или это граждане иностранных государств которые участвуют в сво с нашей стороны? Чего из нас умственно отсталых такими новостями делают то?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: AdAstra
      Да объясните толком кто такие "добровольцы" то?

      "Речь идёт о гражданах вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе СВО"
      Такое вот хитрое дополнение. Т.е. если ты сам приехал не через военкомат и поступил, например, в "Пятнашку", то сам и виноват. Иди через военкомат и будет тебе счастье.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:22
        0
        Очень хитро. Только вот как "органы власти" (муниципальные, субъекта(???!!!) а федеральным мало МО и др.?) должны обеспечивать вооружением, боеприпасами эти "добровольческие формирования"? Чего-то я не помню чтобы закон позволял, к примеру, главам сельских поселений, мерам и прочим губернаторам самими закупать оружие и раздавать его гражданам.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:33
        0
        И в таком случае всё это вилами по воде писано и люди ещё наплачутся бегая и доказывая, что они воевали, когда, как я знаю, даже у тех кто через военкомат такие проблемы есть.
    2. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 12:55
      +1
      Объясняю: Группа лиц (ООО " Вася Пупкин" ) на правах ОПГ (ДеФакто, учитывая что законных вариантов передачи пронумерованного, балансного оружия от МО левым организациям в РФ не существует) с подрядом от МО РФ на те или иные услуги (Ведение боевых действий)



      Бардак уровня государственной измены hi
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:02
    +1
    Справедливости ради ,все кто участвует в конфликте с 14 года и все кто погиб защищая ДНР и ЛНР ,должны иметь льготы и выплаты. Особенно раненые и покалеченные ,должны получить уход и компенсации