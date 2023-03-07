Участвующие в СВО добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий единого образца

Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы

Добровольцы, участвующие в боевых действиях в различных военных формированиях, получат удостоверения ветеранов боевых действий единого образца, точно такие же как и военнослужащие российской армии. Правительство утвердило порядок выдачи удостоверений.Российский кабмин утвердил правила получения добровольцами удостоверений ветерана боевых действий единого образца. Для получения удостоверения необходимо будет подать заявление в военкомат по месту жительства или постановки на воинский учет. В дальнейшем удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.- говорится на сайте правительства.Также уточняется, что в случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, заниматься их розыском будут военкоматы.В ноябре прошлого года Госдума внесла изменения в "Закон о ветеранах", приравняв добровольцев, участвующих в СВО к военнослужащим российской армии и предоставив им статус ветерана боевых действий со всеми вытекающими из него льготами.В начале марта российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее добровольцам право на медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях Минобороны.