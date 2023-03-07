«Удержание позиций обходится ВСУ огромной ценой»: американские журналисты побывали в Марьинке

Позиционная война на линии фронта. В этой грязи и слякоти есть много способов потерять жизнь. Российские войска постоянно обстреливают украинские позиции из вертолётов и тяжёлой артиллерии с расстояния в несколько километров и посылают небольшие группы солдат, чтобы попытаться проникнуть в окопы ВСУ в темноте ночи

Удержание позиций обходится огромной ценой. За два дня до визита NYT 79-я бригада ВСУ понесла тяжёлые потери

Пехотные подразделения исчезают в огне, как охапки соломы.