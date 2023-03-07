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«Удержание позиций обходится ВСУ огромной ценой»: американские журналисты побывали в Марьинке

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«Удержание позиций обходится ВСУ огромной ценой»: американские журналисты побывали в Марьинке

Российские войска находятся всего в 300 метрах от позиций ВСУ, пытающихся удержать Марьинку, а точнее то, что от неё осталось. В этом пригороде Донецка, расположенном в 24 км от столицы ДНР, ранее проживало 9 тыс. жителей. Сейчас здесь находятся только солдаты, обустроившие окопы и траншеи среди развалин.


Позиционная война на линии фронта. В этой грязи и слякоти есть много способов потерять жизнь. Российские войска постоянно обстреливают украинские позиции из вертолётов и тяжёлой артиллерии с расстояния в несколько километров и посылают небольшие группы солдат, чтобы попытаться проникнуть в окопы ВСУ в темноте ночи

- отмечают журналисты из американского издания New York Times, побывавшие на передовой.

Как указывается, ВС РФ, пытавшиеся взять Марьинку ещё год назад, сменили тактику. Теперь в наступление идут штурмовые взводы численностью от 12 до 15 человек при поддержке танков и бронемашин, разделяясь на тактические группы из трёх бойцов. В ходе атаки российские корректировщики выявляют позиции противника, по которым открывается «шквал миномётного и артиллерийского огня».

Удержание позиций обходится огромной ценой. За два дня до визита NYT 79-я бригада ВСУ понесла тяжёлые потери

- говорится в издании.

Приводятся слова французского капитана, участвовавшего в позиционных сражениях Первой мировой войны:

Пехотные подразделения исчезают в огне, как охапки соломы.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:50
    +5
    Однако они их всё-таки удерживают второй год, а не бегут.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:55
      +1
      американские журналисты побывали в Марьинке

      Да, что за фигня!?
      Ладно по Киеву международные форумы проводят из-за нашей толерантности..., но по Марьинке, которую каждый день показывают, как поверхность Луны.
      Или это фейк? Если не фейк, то всё с управлением не есть гуд...
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 16:24
      0
      Однако они их всё-таки удерживают второй год
      У тех укров которые удерживали Марьенку первый год уже наверное могилы травой заросли.

      А вообще, насколько помню, там 2022 году каких либо активных наступательных действий не велось.
      Целью была не Марьинка, а Мариуполь и он не только уже взят, но и активно отстраивается.
      а не бегут.
      Может и бегут, только похоже не далеко.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 16:33
        0
        Нет велись, минимум 3 раза пытались взять и не вышло.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:50
    +4
    Когда поляков, натовских и бандеровскую сволочь с их вооружением мочат на душе просто праздник. Но когда детишек и стариков в это месиво гонят, то ...кроме мата в голову ничего не идет.


    .
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:26
      +1
      Для меня все кто идет с войной на нашу землю уже мертв как человек и плевать кто.