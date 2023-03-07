«Удержание позиций обходится ВСУ огромной ценой»: американские журналисты побывали в Марьинке

Российские войска находятся всего в 300 метрах от позиций ВСУ, пытающихся удержать Марьинку, а точнее то, что от неё осталось. В этом пригороде Донецка, расположенном в 24 км от столицы ДНР, ранее проживало 9 тыс. жителей. Сейчас здесь находятся только солдаты, обустроившие окопы и траншеи среди развалин.
Позиционная война на линии фронта. В этой грязи и слякоти есть много способов потерять жизнь. Российские войска постоянно обстреливают украинские позиции из вертолётов и тяжёлой артиллерии с расстояния в несколько километров и посылают небольшие группы солдат, чтобы попытаться проникнуть в окопы ВСУ в темноте ночи
- отмечают журналисты из американского издания New York Times, побывавшие на передовой.
Как указывается, ВС РФ, пытавшиеся взять Марьинку ещё год назад, сменили тактику. Теперь в наступление идут штурмовые взводы численностью от 12 до 15 человек при поддержке танков и бронемашин, разделяясь на тактические группы из трёх бойцов. В ходе атаки российские корректировщики выявляют позиции противника, по которым открывается «шквал миномётного и артиллерийского огня».
Удержание позиций обходится огромной ценой. За два дня до визита NYT 79-я бригада ВСУ понесла тяжёлые потери
- говорится в издании.
Приводятся слова французского капитана, участвовавшего в позиционных сражениях Первой мировой войны:
Пехотные подразделения исчезают в огне, как охапки соломы.