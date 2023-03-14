Военное обозрение
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Проблемы связи в Российской армии

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Проблемы связи в Российской армии

В детстве у меня, как и у всякого увлекающегося военной историей советского ребёнка, имелась «Книга будущих командиров», где увлекательно и с картинками рассказывалось об известных сражениях и знаменитых полководцах, начиная от Александра Македонского и Ганнибала, Наполеона и Суворова и заканчивая уже маршалами-победителями в Великой Отечественной войне.


Но уже тогда, читая о какой-нибудь битве на Калке, я задавался вопросом – а как осуществлялось командование во время сражения? Даже рассмотреть, что происходит на расстоянии пары километров, особенно если войска поднимают облака пыли, практически невозможно, не говоря уже о передаче приказа. Только посыльным.

Позже я читал мнения, что тот же Ганнибал или Александр Македонский просто выстраивал войско для битвы, а после её начала уже ничего сделать было нельзя.

С другой стороны, неоднократно упоминаемые ложные отступления и фланговые атаки кочевников, в особенности монголов, наводят на мысль, что без оперативного управления такое проделать просто невозможно, а средства у них ничем от имеющихся у того же Македонского не отличались. Но как это делалось, мне неизвестно.

Организация управления войсками


Вот тут мы и переходим к такой важнейшей штуке, как связь – для организации управления войсками, которая невозможна без обмена информацией.

В седую древность не будем уходить, но в самом начале Первой мировой войны Русские войска в Пруссии потерпели страшное поражение именно из-за отсутствия нормальной связи между двумя армиями, что повлекло за собой невозможность совместных действий.

Вторая мировая война была в этом плане ещё хуже для Красной Армии, воевать против противника, у которого радиостанции были с каждом подразделении, где в танковых и механизированных войсках существовали специальные командирские танки, главным оружием которых была именно связь, оказалось очень тяжело.

Один из примеров – ввод в бой летом 1942 года трех танковых корпусов общей численностью более тысячи танков. Этот удар должен был остановить начавшееся немецкое наступление «Блау» и перехватить инициативу у противника. И что в итоге? Да почти ничего, опять корпуса вводились в бой поодиночке, штаб корпуса не имел связи с бригадами, а те – между собой и с вышестоящими штабами, в результате любые приказы запаздывали, это если вообще доходили. А у противника имелась полная картина, благодаря воздушной разведке и бесперебойно работающей радиосвязи.

В воздухе ситуация была не лучше. Только к сентябрю 1942 года на истребителях стали устанавливать радиостанции на сто процентов самолётов, но и то на половине машин радиостанция работала только на приём. Сравнивать с немцами совсем не хочется.

Но научились, и к концу Великой Отечественной Красная Армия умела использовать радиосвязь почти на всех уровнях. Но до возможности вызвать огонь тяжелой артиллерии прямо с передовой, как было у американцев, дело так и не дошло.

А дальше, уже в Советской Армии, серьёзно подводила элементарная база. Кто таскал на горбу армейскую радиостанцию вместе с комплектом батарей, знает, о чём идёт речь. Но всё-таки в Афганистане, да и в Чечне, связь обеспечивала взаимодействие войск в достаточном объёме. Невысокая интенсивность боевых действий и количество задействованных войск позволяли это сделать.

Но вот в войне 888, когда быстрота решала очень многое, связь опять оказалась не на высоте. Кадры звонящего по телефону генерала, уверен, многие видели. И тогда казалось, что проблема будет решена. Я сам так думал, когда читал о мобильных армейских сотах, позволяющих развернуть надежную цифровую связь на площади в сотни квадратных километров, о ретрансляторах на беспилотниках, и кадры с учений внушали оптимизм.

Но вот пришла СВО. И началось прозрение. Какая там сетецентрическая война, где разные подразделения могут обмениваться информацией в режиме реального времени? Тут внутри групп зачастую связи не было. И закупаемые китайские радиостанции показывают весь ужас положения.

Уверен, многие видели запись с дрона, где российский танк проезжает буквально в десятках метрах от противника, получает снаряд РПГ в бок, который, к счастью, рикошетит. И всё это время оператор дрона пытается каким-нибудь способом связаться с танкистами, чтобы дать информацию.

В общем, опять те же грабли. Никакой сплошной системы связи в Российской армии нет. Опять.

Не будем говорить о противнике, чтобы не стало ещё грустнее, вспомним о простой вещи – гражданской связи. К удивлению, мобильная связь и Интернет в России находятся на самых передовых позициях в мире, и по скорости, и по стоимости. При этом территория нашей страны совсем не маленькая. Так почему это получилось у гражданских структур, а не получилось у военных?

Точного ответа я не знаю, но важнейшим фактором является отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны общества. Хотя бы в виде тех же депутатов Госдумы. Где комитеты, расследующие сложившуюся ситуацию, где какие-то выводы и решения? Правильно, нигде.

Никто ни за что не ответил и не отвечает, а проблема решается в основном силами энтузиастов совместно с производственными структурами.

Так что же делать?

Не претендую на истину, но, видимо, нужен отдельный единый военный оператор связи вроде войскового «Билайна» или МТС, который обеспечит каждого бойца и каждое подразделение надежной защищенной быстрой связью. А лучше, если их будет несколько, для конкуренции.

Эх, мечты, мечты…
Автор:
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12 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:40
    +2
    Автор конул глубоко. Речь об уровне общей культуры. Общество не может выдвинуть в начальники профессионалов.

    Потому, что именно связь в широком смысле, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ в нем начинается с вопроса :"А ты от кого? Чей будешь?".... А на Западе :"А что ты умеешь делать?"

    В обществе с феодальными отношениями 99,9 % работают только на приём сигнала, а 0.1 % считают, что так и надо. Ну на фига полковнику слушать, что скажет лейтенант, он же полковник ?!
    1. не тот
      не тот Сегодня, 06:54
      0
      Общество выдвигает,только их обратно задвигают.Система.
      - Папа, а я буду лейтенантом?
      - Будешь сынок.
      - А майором?
      - Будешь сынок.
      - А полковником, как ты?
      - Будешь сынок.
      - А генералом буду?
      - Нет сынок...
      - Почему папа?
      - У генерала свои дети есть...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:00
    0
    важнейшим фактором является отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны общества. Хотя бы в виде тех же депутатов Госдумы. Где комитеты, расследующие сложившуюся ситуацию, где какие-то выводы и решения? Правильно, нигде.

    Депутаты как раз хотят вывести из под любой критики наших генералов...
    О проффесионализме наших генералов можно судить по результатам СВО...неважное у меня сложилось мягко говоря оценка их готовности и способности вести войну современного типа...на фронте на боевые должности надо ставить мотивированных на победу людей, а не паркетных лизоблюдов и самодуров в генеральских погонах.
    О современной связи в армии надо было озаботиться еще в чеченские кампании...уроки чеченской войны не пошли впрок генеральскому составу России...нет среди них Суворовых и Кутузовых.
    Вкупе с ошибками политиков получилась затяжная война...теперь придется как всегда все исправлять в ходе военного конфликта.
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:12
    0
    Отношение к связи у нас и на Западе можно сравнить на простом примере.

    На Западе при выборах президента ведутся публичные дебаты действующего президента с оппозицией, а у нас они вроде и не нужны.
    Зачем Царю отвечать на вопросы холопов? Он же Царь и просто не прилично задавать ему вопросы "в лоб". Это пусть шуты на телешоу упражняются...

    Так же и в бою. Начальник заранее сказал, что делать - делай! На кой те связь? Со связью не будет порядка, каждый холоп будет высказываться начальству, а оно итак все знает.....

    У нас если Царь сказал, что в СССР делали только галоши, значит вроде бы так и было. А на Западе запросто показали бы, что "король голый".
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:19
      0
      Цитата: иван2022
      в СССР делали только галоши
      А этот аппарат работает "на иных физических принципах" !
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:29
      0
      Цитата: иван2022
      У нас если Царь сказал, что в СССР делали только галоши, значит вроде бы так и было. А на Западе запросто показали бы, что "король голый

      Царь может что угодно говорить...но реальность то не отменишь. smile
      И народ это чуствует по своей шкуре...
      а когда эта, шкура кончается то все проблемы от народа переходят к шкуре царя...надо бы осознать ему эту простую истину.
      Николай 2 плохо закончил именно в силу своей недальновидности и мягкотелости, а мог бы как Петр 1 поднять страну на новый уровень.
      Нашей стране жизненно необходимо поднять свой технологический уровень на более высокий уровень и не рассчитывать на помощь Китая, ЕС, США в этом... сами... все сами... никто нам не поможет не Бог ни Царь и не герой.
    3. parusnik
      parusnik Сегодня, 05:36
      +2
      Зачем Царю отвечать на вопросы холопов?
      "Наговариваете вы на нашу семью. Грех это"(с).Царь,ежегодно в онлайн-режиме,принимал жалобы от населения,согласно Конституции,так же ежегодно,шлёт....послания Федеральному собранию,прямо при всех, в прямом эфире. И очень, наверное, хорошо,что сейчас Россия галош не делает. Правда, она сейчас и "сланцы",не выпускает,судя по проблемам,поднятым в статье.Зато,сколько иномарок,во дворах,колбасы и туалетной бумаги в магазинах. smile
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:46
        0
        Цитата: parusnik
        сколько иномарок,во дворах,колбасы и туалетной бумаги в магазинах.

        Это святое... smile
        Но вообще нам надо еще учиться и святое не потерять и государственные интересы соблюсти.Американцам это удается...значит и у нас должно получиться.
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 05:57
          +2
          и святое не потерять и государственные интересы соблюсти.
          "- Вы даете нереальные планы!
          - Это, как его, волюнтаризм!"(с)
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 06:20
            +2
            Цитата: parusnik
            , волюнтаризм!

            В моем доме - не выражаться! feel
  4. Eula
    Eula Сегодня, 07:05
    0
    Первое // но и то на половине машин радиостанция работала только на приём// это были не радиостанции а приемники. Кузнецов об этом вспоминает в мемуарах. Второе -военная сеть это не панацея, обязанность связиста - комбинировать любые сети и возможности для установления связи.
  5. doc_i
    doc_i Сегодня, 07:09
    0
    А сколько было рассказов предвоенных про сетецентрическую войну, к которой Россия более, чем полностью готова. Про комплекты Ратник и много чего еще.
    Да, по показухе мы уверенно впереди планеты всей. Чемпионат по этому виду спорта выиграем в одну калитку.