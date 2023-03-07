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Командующий группировкой «Херсон» ВСУ: Украинская армия имеет стратегическое преимущество и готовится переломить ход войны

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Командующий группировкой «Херсон» ВСУ: Украинская армия имеет стратегическое преимущество и готовится переломить ход войны

Украинская армия имеет стратегическое преимущество на Херсонском направлении, не только сумев сдержать российское наступление, но и создав предпосылки для полного разгрома противника. С таким заявлением выступил командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый.


Украинский генералитет продолжает рассказывать о "победах" ВСУ, якобы одержанных за год боевых действий, особенно стараются командиры "южной" группировки, ничем в боях не отличившейся. Однако, оставление Херсона российскими войсками и отступление на левый берег Днепра, командование записывает себе в заслуги, явно претендуя на ордена.

Вот и Драпатый решил выступить с заявлением о том, что "доблестные" ВСУ при поддержке теробороны не только остановили на Херсонском направлении российское наступление, но сумели контратаковать и погнать врага обратно, "отбросив" за Днепр. Особенно генерал хвалил местную тероборону, которая якобы не позволила российским войскам форсировать Южный Буг, захватить Южно-Украинскую АЭС и развить наступление на Одессу.

Сейчас , по словам генерала, именно группировка "Херсон" сдерживает врага и готовится к переломному моменту в боевых действиях, чтобы создать предпосылки для полной победы над Россией. А помощь в этом ВСУ окажет Запад, поставляющий военную технику и боеприпасы.

Николаев-форпост юга Украины, который оккупанты пытались безуспешно штурмовать. (...) В ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области

- добавил Драпатый.
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40 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:23
    -5
    Им человеческого мяса хватит на пару лет такой войны, а дальше уже наверно рухнет экономика сторон.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:29
      +2
      Цитата: Копчёный
      Им человеческого мяса хватит на пару лет такой войны, а дальше уже наверно рухнет экономика сторон.

      Драпатый раньше драпанет, не будет он 2 года ждать. am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:34
        +8
        Вообще то ,все что он сказал-имеет место быть.Может про стратегическое преимущество преувеличил
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 12:50
          +4
          А что он напутал ? У них и короткие операционные линии и спокойная логистика , что еще им надо ? Плече переброски резервов короче , наши генералы инициатив не проявляют , свобода выбора мест сосредоточения ( бомбить или ракетами бить не будут ) да и наше усё Газпром восстановил объемы прокачки газа через краину до уровня начала 2022 года ( от радость то от достижение где вот где одоление ) словом выбор места , времени и способа удара у скакаунцев полный .
        2. APASUS
          APASUS Сегодня, 12:57
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Вообще то ,все что он сказал-имеет место быть.

          Вы это серьезно ?
          доблестные" ВСУ при поддержке теробороны не только остановили на Херсонском направлении российское наступление, но сумели контратаковать и погнать врага обратно, "отбросив" за Днепр.

          местную тероборону, которая якобы не позволила российским войскам форсировать Южный Буг, захватить Южно-Украинскую АЭС

          Он так и не понял что мы не захватывали Южно-Украинскую АЭС[
          развить наступление на Одессу.

          Мы наступали на Одессу ?
          Все что сказано этим деятелем напоминает пропагандистский шлак ,для внутреннего пользования,а вы еще в это верите
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:56
      +2
      Соотношение населения УА/РФ=1/5....7. УА рухнет раньше.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:24
    +9
    А помощь в этом ВСУ окажет Запад, поставляющий военную технику и боеприпасы.


    А так-то чего за речкой стратегически крепко не сидеть? Главное чтобы горилка с салом не кончались.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:25
    +2
    Командующий группировкой «Херсон» ВСУ: Украинская армия имеет стратегическое преимущество и готовится переломить ход войны
    . Во, во, то что нужно говорит, главное вовремя...
    Впрочем, из одного котелка... нюхают, нечему удивляться.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:25
    +3
    Чувак единорога расседлал и напоил, дракона подоил, с феями потешился, грибочками по новой закинулся и теперь вещает... И как властелин своего внутреннего мира всех он побеждает. Главное, чтобы у него грибочки не кончились, а то и феи заскучают и единорог с дракончиком подохнут.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:25
    +18
    Если отбросить всю словесную шелуху со сторону ВСУ, то в сухом остатке миллионная армия при технической поддержке всей Европы, вполне могут на отдельном участке ломануться, тут они может и не блефуют, стоит серьезнее относиться, а не клубы и столовые инспектировать.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:32
      +12
      Весь левый берег до Азовского моря простреливается Хаймерсами - их ракетами и планирующими бомбами.
      Все аэродромы поэтому перенесли или в Крым, или в Краснодарский край.
      У вертолетов нет "короткой руки".
      Крупные склады боеприпасов тоже невозможно создать.
      Даже порт Мариуполя попадал под обстрел.
      Обороняться будет нелегко.
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 12:36
      -7
      А кто-нибудь реально видел эту поддержку всей Европы? Нет, сообщения про обстрелы Хаймарсами и гаубицы 777 появляются регулярно. Только фоток и прочих доказательств маловато. Создаётся такое впечатление, что некоторая часть западных вооружений ВСУ может и поставляется, но чисто для отвода глаз, и во много раз меньше обещанного. И основное оружие украинских нацистов - это старое доброе советское, какое ещё осталось. А вся поддержка Запада - это на самом деле грандиозный спектакль для введения бандеровцев в заблуждение, что "весь мир с ними". В то время как всему миру главное, чтобы они сдохли поскорее.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:09
      -1
      Цитата: Silver99
      Если отбросить всю словесную шелуху со сторону ВСУ, то в сухом остатке миллионная армия при технической поддержке всей Европы, вполне могут на отдельном участке ломануться, тут они может и не блефуют, стоит серьезнее относиться, а не клубы и столовые инспектировать.

      Первый адекватный коммент! ++++
      Остальные ( предыдущие) шапкозакидательство!
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:26
    +3
    Вроде как и шутник...
    А если вспомнить, как по осень неожиданно, после взятия нашими Северодонецка и Лисичанска, оставили Харьковскую область и Херсон....
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:30
      +4
      как по осень неожиданно

      А чего там неожиданного? Про то, что всё пойдёт именно так - аж с весны только ленивый не говорил.. Если ты уступаешь инициативу противнику и даёшь ему время и возможности накопить и сформировать резервы - чего другого ожидать-то? А уж если оный противник ещё и абсолютно беспрепятственно этими резервами маневрирует..
    2. Комментарий был удален.
  7. кредо
    кредо Сегодня, 12:26
    -2
    Драп и Драпатый похоже что являются однокоренными словами, так что у этого "бравого" генерала ещё будет время и случай подтвердить смысл коренного слова на практике.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:10
      -1
      Цитата: кредо
      у этого "бравого" генерала ещё будет время и случай подтвердить смысл коренного слова на практике.

      А он уже подтверждал. Этот тип - организатор прорыва из Изваринского котла.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:29
    +7
    На счет предпосылок не скажу, а по факту результатов не соврал. Не новость. Можно долго пребывать в позитиве минувших событий, только на картинку настоящего это не влияет.
  9. Rage66
    Rage66 Сегодня, 12:32
    +2
    Мы будем только наступать" - заявил командующий Драпатый laughing
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: Rage66
      Мы будем только наступать" - заявил командующий Драпатый

      отрицательное наступление, по-любопу спец! laughing
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:33
    +2
    С фамилией Драпатый только стратегическим отступлением командовать.
  11. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 12:38
    -1
    Пригрелся по весне Драпатый и зачирикал. Пора бы и нашим попросыпаться и приступить к делу. Ракеты, бомбы, снаряды есть, оружие в исправности, пришло время начать отстрел бандеровской толпы под Херсоном и освобождать территорию Херсонской и Николаевской областей от бандеровских фашистов. Отстрел можно начать персонально с главного хвастуна ВСУ Драпатого. Место дислокации КП Драпатого известно. Как Дудаева вычислили, тоже самое с Драпатым можно и нужно сделать. Как только отстрел главных бандеровских командиров завершится, тогда и все бойцы ВСУ по домам разбегутся.
  12. vet
    vet Сегодня, 12:38
    +4
    Время ура-патриотов прошло. Тепаерь надо надеяться на лучшее, готовиться к худшему - чтобы снова не "перегруппироваться".
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 13:06
      0
      Смотрю караул-патриоты прям расцвели))
      Лично я не сомневаюсь в парнях из Южного ВО, которые показали умение стойко обороняться и выкашивать укропа
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:40
    +2
    Как по мне, так это информационный шум для введения в заблуждение. Из той инфы, которая попалась на глаза, что-то вроде "контрнаступа" вырисовывается в районе Артёмовска. А в нескольких местах одновременно укрорейху такое не провернуть, по-моему.
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:40
    +5
    Auch wenn es grausam erscheint, aber je mehr "Durchhalte-Parolen"
    von solch menschlichem Abschaum ohne Skrupel verkündet werden, desto
    mehr feindliche Kräfte - ukrainische wie auch polnische - können gleich
    an Ort und Stelle vernichtet werden, so dass man nicht unnötig weitere Städte- und Ortschaften mit Zivilisten liquidieren muss...!!!

    Rätselhaft bleibt mir allerdings, warum erkundete Ansammlungen von
    militärischer und personeller Konzentration noch immer nicht mit
    gewaltigen Vernichtungsschlägen auf EINEN SCHLAG - zum Beispiel
    durch thermoplastische Bomben ausgelöscht werden...?!?

    Das Gleiche gilt meines Erachtens auch für die anstehenden Lieferungen von Panzern und anderem, militärischem Gerät durch die EU-Stiefellecker, insbesondere aus Polen und Rumänien...!!!

    Neben der Vernichtung von Personal- und Material, hätten solche Waffen
    auch eine sehr starke moralische Erschütterung und Abschreckung zur
    auf den Feind zur Folge...!!! Also worauf wartet man noch immer...??!!??

    Falsche Zurückhaltung ist doch angesichts der tagtäglichen
    Grausamkeiten an russischen Zivilisten aber auch russischen Soldaten ( Gift-Anschläge) schon lange unangebracht...!!!!!!!!!!!
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:05
      +1
      Пусть это и кажется жестоким, но чем больше "лозунгов стойкости"
      будет без зазрения совести провозглашено таким человеческим отребьем, тем больше вражеских сил - украинских и польских - можно будет уничтожить на месте, так что не придется без нужды уничтожать больше городов и населенных пунктов с мирным населением...!!!

      Однако мне остается загадкой, почему разведанные скопления
      военных и личного состава до сих пор не наносят
      мощных сокрушительных ударов одним МАХОМ - например,
      быть уничтоженным термопластичными бомбами(термобарическими, я так понимаю) ...?!?

      То же самое, на мой взгляд, относится и к предстоящим поставкам танков и другой военной техники странами-членами ЕС, в частности, из Польши и Румынии...!!!

      Помимо уничтожения личного состава и материальных средств, такое оружие также привело бы к очень сильному моральному потрясению и сдерживанию противника...!!! Так чего же ты все еще ждешь ...??!!??

      Ложная сдержанность - это то, что происходит каждый день.
      Жестокости по отношению к российским гражданским лицам, а также российским солдатам ( нападения с применением отравляющих веществ) уже давно неуместны...!!!!!!!!!!!
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:41
    +1
    Драпатый - хорошая фамилия для военачальника. Интересно, а кто его зам и начштаба? Генералы Котленко и Капитулец?
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:43
    +1
    не только сумев сдержать российское наступление, но и создав предпосылки для полного разгрома противника.
    "Мощно" сказал в расчете, что и на западе услышат поэтому поспешил добавить, что "помощь в этом ВСУ окажет Запад, поставляющий военную технику и боеприпасы".
  17. alovrov
    alovrov Сегодня, 12:48
    +1
    Однако, оставление Херсона российскими войсками и отступление на левый берег Днепра, командование записывает себе в заслуги, явно претендуя на ордена.

    -----------------

    Стесняюсь спросить а чья же эта заслуга? Само так получилось или чё? Вражеский генерал все верно сказал, пора уже это осознать. Вместо этого - ошибки не осознаны, виновные не наказаны, кроты не выкопаны. Стало быть и очередная перегруппировка в Крым, а из Крыма и дальше - не является чем то невозможным.
  18. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 12:49
    0
    Вот так и восстанавливается армия "зомби" ВСУ, сказками о их "победах" и " несокрушимости")))
  19. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:50
    +2
    Украина. Маршрутка. В салоне играет радио, по радио передача-викторина с вопросами. Ведущий задаёт вопрос:
    - Назовите название украинского города, которое состоит из двух частей. Первая – это то без чего не может жить ни один человек, а вторая приносит спокойствие. Звонок одного из слушателей, ответ: ЖИТОМИР. Ведущий: - Правильно!
    Блондинка, сидящая в салоне маршрутки:
    - А я думала это Херсон…
  20. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:52
    0
    командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый.

    Генерал скоро подтвердит свою крылатую фамилию.
  21. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 12:55
    0
    Украинская армия имеет стратегическое преимущество на Херсонском направлении, не только сумев сдержать российское наступление, но и создав предпосылки для полного разгрома противника. С таким заявлением выступил командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый.

    "Не знаю, в какие времена появилась такая не героическая фамилия, но некоторые носители её оправдывают до сих пор …
    Ещё в мае 2014 г. майор Драпатый повторил «подвиг» своего предка, когда на украинской БМП вместе со своим замом, наводчиком орудия, связистом и водителем «перелетел» через баррикаду мариупольских повстанцев, драпая из восставшего города.

    Следующий эпизод из военной биографии кавалера орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, связан с выводом батальона из Изваринского котла. Драпатый под Изварино принял решения прорываться в тыл. Часть своей техники «освободители» облили солярой и поджгли. Под прикрытием дымовой завесы и темноты выдвинулись к позициям 79-й бригады, в сторону Зеленополья."

    материал из Информационно-аналитического журнала "Днепропетровск - русский город"
    Наверное, в этот раз бригадный генерал Драпатый плохо спал и ему стратегическое преимущество просто приснилось
  22. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:16
    -1
    Он абсолютно прав. Если набиулина не даст денег на оружие, связь,, транспорт, то войну не выиграть. Наших денег!
  23. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:23
    0
    по поводу большинства комментариев вспоминается пословица (на самом деле афоризм): "хорошо смеется тот, кто смеется последним"
  24. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:34
    +1
    Если политическая власть не продиктует новую мобилизацию сейчас и не отложит это решение на то время, когда уже будет слишком поздно, а также обеспечит новобранцев соответствующей подготовкой и материалами, риск проиграть войну высок.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:50
      0
      Если мобилизованного подготовить за 2 месяца ещё реально, то изготовить нужное количество техники - нет, отсюда следует ....... Вывод сделайте сами!
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:42
    0
    Поднимать моральный дух еще не так раскорячишся, особенно на фоне обратного наступления мотивируемых. Их речам вообще хоть ктото верит?
  26. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:50
    0
    Коллеги, я не стратег,но смотреть в карту и думать ,меня муж научил
    У них огромный перевес в живой силе: 1,300 000,на сайте выше написано,а нас около 600 000,но у нас есть неоспоримые козыри:преимущество в воздухе, около тысячи танков,примерно столько получат ВСУ,но наши танки уже на мес,а это + .
    Вероятнее всего ударят на Мелитополь и Крым,а потом на Донецком направлении ,с выходом в Ростовскую область .
    Это в чистой теории,а на практике: танковые удары,можно,легко парировать авиоударами
    Спрашивала сына,он там,он говорит:60% обещанных им танков,на зуб нашим новым танкам. Главное,чтоб командование не растерялись и пехота устояла..
    Так что к похвальбе генерала,надо относиться скептически,но и заранее кричать:"мы всех сейчас порвём"тоже нельзя .
    Р
    S

    В какой- то книге читала слова Сталина:"непобедимых армий нет . Шапкозакидательство на войне - обратная сторона измены"
    Пожалуйста,аргументируете,в чем не права