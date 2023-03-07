Командующий группировкой «Херсон» ВСУ: Украинская армия имеет стратегическое преимущество и готовится переломить ход войны

Николаев-форпост юга Украины, который оккупанты пытались безуспешно штурмовать. (...) В ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области

Украинская армия имеет стратегическое преимущество на Херсонском направлении, не только сумев сдержать российское наступление, но и создав предпосылки для полного разгрома противника. С таким заявлением выступил командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый.Украинский генералитет продолжает рассказывать о "победах" ВСУ, якобы одержанных за год боевых действий, особенно стараются командиры "южной" группировки, ничем в боях не отличившейся. Однако, оставление Херсона российскими войсками и отступление на левый берег Днепра, командование записывает себе в заслуги, явно претендуя на ордена.Вот и Драпатый решил выступить с заявлением о том, что "доблестные" ВСУ при поддержке теробороны не только остановили на Херсонском направлении российское наступление, но сумели контратаковать и погнать врага обратно, "отбросив" за Днепр. Особенно генерал хвалил местную тероборону, которая якобы не позволила российским войскам форсировать Южный Буг, захватить Южно-Украинскую АЭС и развить наступление на Одессу.Сейчас , по словам генерала, именно группировка "Херсон" сдерживает врага и готовится к переломному моменту в боевых действиях, чтобы создать предпосылки для полной победы над Россией. А помощь в этом ВСУ окажет Запад, поставляющий военную технику и боеприпасы.- добавил Драпатый.