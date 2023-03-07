В Европе и США продолжает снижаться уровень общественной поддержки предоставления помощи Украине

В США и странах Европы отмечается снижение уровня общественной поддержки предоставления военной помощи Киеву и усиления антироссийских санкций.Как сообщает издание британское издание The Economist, согласно результатам проведенного опроса, в США снижение поддержки продолжения помощи Украине зафиксировано как среди республиканцев, так и среди демократов (и их сторонников), несмотря на активную поддержку киевского режима президентом страны Джо Байденом, являющимся членом Демократической партии.По данным социологического исследования, в апреле прошлого года оказание поддержки Украине вызывало одобрение у 67 процентов приверженцев Республиканской партии, в настоящее время их количество снизилось до 39 процентов.Среди демократов также отмечается значительное снижение уровня поддержки продолжения военной помощи украинской армии - с 82 процентов в начале прошлого года он снизился до 75 процентов в настоящее время.Среди опрошенных наибольшую поддержку вызывает отправка гуманитарной помощи, а наименьшую - возможная отправка в зону вооруженного конфликта американских военнослужащих.Похожая тенденция наблюдается и в странах Европы. Так, в Великобритании уровень поддержки оказания помощи Украине за год снизился с 45 до 35 процентов, в Германии - с 40 до менее 29 процентов, во Франции и вовсе - с 25 до 20 процентов.Это указывает на растущую усталость населения стран Запада от украинского конфликта, обусловленную, помимо прочих факторов, снижением уровня жизни, вызванным падением экономики, причиной которого стали также и антироссийские санкции.