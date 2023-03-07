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В Европе и США продолжает снижаться уровень общественной поддержки предоставления помощи Украине

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В Европе и США продолжает снижаться уровень общественной поддержки предоставления помощи Украине

В США и странах Европы отмечается снижение уровня общественной поддержки предоставления военной помощи Киеву и усиления антироссийских санкций.


Как сообщает издание британское издание The Economist, согласно результатам проведенного опроса, в США снижение поддержки продолжения помощи Украине зафиксировано как среди республиканцев, так и среди демократов (и их сторонников), несмотря на активную поддержку киевского режима президентом страны Джо Байденом, являющимся членом Демократической партии.

По данным социологического исследования, в апреле прошлого года оказание поддержки Украине вызывало одобрение у 67 процентов приверженцев Республиканской партии, в настоящее время их количество снизилось до 39 процентов.

Среди демократов также отмечается значительное снижение уровня поддержки продолжения военной помощи украинской армии - с 82 процентов в начале прошлого года он снизился до 75 процентов в настоящее время.

Среди опрошенных наибольшую поддержку вызывает отправка гуманитарной помощи, а наименьшую - возможная отправка в зону вооруженного конфликта американских военнослужащих.



Похожая тенденция наблюдается и в странах Европы. Так, в Великобритании уровень поддержки оказания помощи Украине за год снизился с 45 до 35 процентов, в Германии - с 40 до менее 29 процентов, во Франции и вовсе - с 25 до 20 процентов.

Это указывает на растущую усталость населения стран Запада от украинского конфликта, обусловленную, помимо прочих факторов, снижением уровня жизни, вызванным падением экономики, причиной которого стали также и антироссийские санкции.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Mauricio Campino
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8 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 12:58
    +2
    Ну так своя рубашка ближе к телу laughing Когда в своей стране нищие, бездомные, а миллиарды отправляются неизвестно куда и кому, вместо поддержки своим гражданам, то невольно задумаешься laughing Это во времена идейного СССР можно было отработать смену в помощь неграм Африки laughing В Европе и США капитализм laughing
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:59
    +4
    И что ? Что это меняет ? Когда общественное мнение влияло на правящие власти США ? На память приходит только Вьетнам, но там они крепко получили и возникло широкое антивоенное движение, а тут война чужими руками и самое главное кто пойдет против ВПК ? Покажите мне этого суицидника.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:05
      +2
      В США и странах Европы отмечается снижение уровня общественной поддержки предоставления военной помощи Киеву и усиления антироссийских санкций...

      Господа редакторы ВО пора заканчивать нас пичкать всякой ерундой и превращать своё издание в сущий балаган.
      Ну где вы видели, чтобы в западных странах начало военных действий против суверенных государств принимались на основе волеизъявления общественности.
      Глупость несусветная. Если бы своими глазами, а не глазами западных изданий, взглянули на внутреннюю жизнь стран НАТО и ЕС, вы бы обнаружили что в действительности никто особо и не выступает против накачки Украины оружием и продолжения войны с Россией, просто им слегка некомфортно стало жить и не более.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:59
    0
    Вот не надо верить этим " цеферькам".Штоц в своё время бегал вокруг Рамштайна с лозунгом "Нет Першингам на немецкой земле".И что это помогло,американцы затащили в Европу всё что могли.И Штоц получил неоценимый опыт,хочешь победить :Забей на мнение электората.А теперь он у власти,его очередь пришла забивать.Так что это надолго.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:59
    0
    Но решение принимает политическая элита. В условии травли/устранения политических сил, выступающих за прекращение конфликта, лозунги о некотором сокращении военной помощи используются как инструмент предвыборной борьбы и не являются обязательными к исполнению после выборов. Тот же Трамп заявляет о планах по сокращению американской помощи Украине, но за счет наращивания европейской, т.е. прекращать конфликт ни кто не намерен.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    В Европе и США продолжает снижаться уровень общественной поддержки предоставления помощи Украине
    И что, без общественной поддержке салорейху ничего давать не будут?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:09
    +1
    В США и странах Европы отмечается снижение уровня общественной поддержки предоставления военной помощи Киеву
    Вот только кто из политиков и военных эту общественность слушать будет? Да и уровень поддержки снижается в разных странах от 5 до 10%, что вообщем на общую картину пока влияния не оказывает. Просто часть американцев и европейцев не желает, чтобы из их кармана выделялись деньги Украине, о которой они раньше и не слышали. А вот, что будет дальше посмотрим.
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:40
    0
    Среди опрошенных наибольшую поддержку вызывает отправка гуманитарной помощи, а наименьшую - возможная отправка в зону вооруженного конфликта американских военнослужащих.

    Ну да - "гуманитарная помощь" производства американского ВПК всегда будет иметь наибольшую поддержку, а вот солдатики юсовские могут и взбунтоваться.