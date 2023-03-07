Советник врио главы ДНР: Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Из Артемовска (Бахмута) продолжают непрерывно поступать новости. Сегодня данное направление является самым «горячим» во всей зоне СВО, и к нему приковано внимание не только отечественных, но и зарубежных СМИ.
Ранее целый ряд иностранных изданий опубликовал материалы, в которых военные эксперты разного уровня высказали мнение о бесперспективности попыток удержания Бахмута украинскими военными. Кроме того, поступает все больше информации об отступлении отдельных подразделений вооруженных силу Украины из Артемовска.
В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские силы взяли под свой контроль уже почти половину Артемовска.
Чиновник добавил, что все асфальтированные дороги, ведущие в данный населенный пункт, полностью простреливаются российской артиллерией. В связи с этим, ВСУ приходится отступать по проселочным грунтовым дорогам, где их техника вязнет в грязи. Кроме того, со слов Гагина, распутица не позволяет украинским войскам перебрасывать в Артемовск подкрепления и организовывать снабжение обороняющейся группировки.
К слову, о подкреплениях. Ранее отставной офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают дополнительные силы в район Артемовска, а украинская артиллерия интенсифицировала свою работу из н.п. Часов Яр.
По всей видимости, данные маневры выполняются украинским командованием с целью прикрытия будущего массового отступления частей ВСУ из города и предотвращения прорыва ЧВК «Вагнер» к другим позициям, как говорится, «на плечах» бегущего противника.