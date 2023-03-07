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Советник врио главы ДНР: Российские силы контролируют почти половину Артемовска

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Советник врио главы ДНР: Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Из Артемовска (Бахмута) продолжают непрерывно поступать новости. Сегодня данное направление является самым «горячим» во всей зоне СВО, и к нему приковано внимание не только отечественных, но и зарубежных СМИ.


Ранее целый ряд иностранных изданий опубликовал материалы, в которых военные эксперты разного уровня высказали мнение о бесперспективности попыток удержания Бахмута украинскими военными. Кроме того, поступает все больше информации об отступлении отдельных подразделений вооруженных силу Украины из Артемовска.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские силы взяли под свой контроль уже почти половину Артемовска.

Чиновник добавил, что все асфальтированные дороги, ведущие в данный населенный пункт, полностью простреливаются российской артиллерией. В связи с этим, ВСУ приходится отступать по проселочным грунтовым дорогам, где их техника вязнет в грязи. Кроме того, со слов Гагина, распутица не позволяет украинским войскам перебрасывать в Артемовск подкрепления и организовывать снабжение обороняющейся группировки.

К слову, о подкреплениях. Ранее отставной офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают дополнительные силы в район Артемовска, а украинская артиллерия интенсифицировала свою работу из н.п. Часов Яр.

По всей видимости, данные маневры выполняются украинским командованием с целью прикрытия будущего массового отступления частей ВСУ из города и предотвращения прорыва ЧВК «Вагнер» к другим позициям, как говорится, «на плечах» бегущего противника.
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Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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2 комментария
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  1. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:22
    -1
    Если МО сейчас, когда UA решила деблокировать Бахмут, даст Пригожину подножку и не прикроет фланги, уйдет последняя надежда на благополучный исход СВО.
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 13:38
    0
    План-минимум, каждый день 10 победных статей про Артемовск. И так уже 8 месяцев, не надоело?
    Наши войска ведут бои уже в городской черте Артёмовска
    12 августа 2022

    https://topwar.ru/200187-nashi-vojska-vedut-boi-uzhe-v-gorodskoj-cherte-artemovska.html
    Вот к 7 марта 2023 добрались до середины небольшого городка.