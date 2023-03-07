В украинском командовании снова заявили об изменении тактики российских ударов

В Киеве снова заявили, что тактика российских ракетных ударов стала меняться. В основном атаки теперь идут с севера, говорят в украинском командовании.
В частности, упоминаются российские беспилотники, которые украинцы называют «Шахедами», намекая, что они якобы иранские. Как сообщают в оперативном объединении сухопутных войск вооружённых сил Украины (командование «Юг»), беспилотники атакуют позиции ВСУ с севера. При этом отмечается, что в ударах участвует стратегическая или тактическая авиация России. Кроме того, на юге Россия держит ракетоносители, говорится в сообщении украинского оперативного командования «Юг».
Напомним, что масштабные удары с помощью беспилотников и ракет по объектам критической инфраструктуры, а также позициям ВСУ начались в октябре прошлого года. Очередной удар был нанесен прошедшей ночью. Эти удары способствуют выводу из строя живой силы и техники противника, а также инфраструктуры, которая используется в военных целях.
Хочется надеется, что всё же ВКС России и другие виды и рода войск будут работать более эффективно и не дадут доехать до фронта западным танкам и массе другой техники, которая практически беспрепятственно прибывает на передовую.