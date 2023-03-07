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В украинском командовании снова заявили об изменении тактики российских ударов

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В украинском командовании снова заявили об изменении тактики российских ударов

В Киеве снова заявили, что тактика российских ракетных ударов стала меняться. В основном атаки теперь идут с севера, говорят в украинском командовании.


В частности, упоминаются российские беспилотники, которые украинцы называют «Шахедами», намекая, что они якобы иранские. Как сообщают в оперативном объединении сухопутных войск вооружённых сил Украины (командование «Юг»), беспилотники атакуют позиции ВСУ с севера. При этом отмечается, что в ударах участвует стратегическая или тактическая авиация России. Кроме того, на юге Россия держит ракетоносители, говорится в сообщении украинского оперативного командования «Юг».

Напомним, что масштабные удары с помощью беспилотников и ракет по объектам критической инфраструктуры, а также позициям ВСУ начались в октябре прошлого года. Очередной удар был нанесен прошедшей ночью. Эти удары способствуют выводу из строя живой силы и техники противника, а также инфраструктуры, которая используется в военных целях.

Хочется надеется, что всё же ВКС России и другие виды и рода войск будут работать более эффективно и не дадут доехать до фронта западным танкам и массе другой техники, которая практически беспрепятственно прибывает на передовую.
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5 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 13:16
    +1
    Им виднее, они лучше нас знают о том, какая у нас тактика и как мы планируем уничтожать их подразделения и критическую инфраструктуру. lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:16
    +2
    А кто говорил что будет всё предсказуемо,удары только с Чёрного моря!?Прорядили ПВО ВСУ с севера и понеслось,всётаки 1,5 тонны в "чугунии" с крылышками ,красиво смотрится.Что то в несколько тонн горящее и летящее с земли выше 9 этаже впечатляет.Зе представит к награде "укронафтов" к наградам,хотябы посмертно.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:20
    +3
    Шахид-Герань открытие для всех армий (КР для бедных) Такой завод нужно делать в РФ (на месте наших стратегов я бы уже строил). И делать их в больших количествах и вводить штатно (создавать батареи) в Армию. Давать по миру всем противникам США и ЕС.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    +1
    атаки теперь идут с севера
    А украинская сторона до этого не догадывалась, что вообще-то четыре стороны света и между ними еще градация. Поэтому прилететь может отовсюду, даю подсказку
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:31
      0
      Атакуем с курса ,Норд - норд вест.Красиво звучит.А по русски: Ракета ушла,да умрите вы мрази,прихвостни фашистов.Штурман:Надеюсь наш миротворец прилетит по наёмникам со всего света.