Военное обозрение
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Международный женский день

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Международный женский день
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС



Ежегодно, 8 марта, во многих странах мира отмечается Международный женский день. Сегодня по доброй традиции мужчины будут поздравлять женщин с этим ярким весенним праздником.

Стоит подчеркнуть, что у нас в стране эта дата отмечается уже больше века. Впервые «женский день» в России отпраздновали в 1913 году. Правда тогда дата выпада не на 8-е, а на 2-е марта.

Официальным выходным 8-е марта было объявлено в СССР в 1965 году. Что характерно, наша страна была на тот момент чуть ли не единственной на европейском континенте, где в этот день не работали.

Еще один интересный факт о данном празднике заключается в том, что он не всегда был днем «весны, красоты и женщин». Буквально до середины 80-х годов прошлого столетия эта дата ассоциировалась с борьбой женщин за политическое, экономическое и социальное равноправие, а его корни тянутся к 1857 году, когда в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль». Протест был организован работницами текстильной промышленности и направлен против тяжелых условий труди и низких зарплат у женщин.

Сегодня, как уже было сказано выше, 8-е марта ассоциируется с днем «весны, красоты и женщин». При этом несмотря на то, что женщин часто называют «слабым полом», некоторые из них выполняют сложнейшие задачи наравне с мужчинами.

Например, многие наши соотечественницы встали на защиту своей Родины и добровольно отправились в зону СВО. Что характерно, некоторые из представительниц «слабого пола» имеют вполне мужские воинские специальности и наравне с военными-мужчинами выполняют поставленные командованием задачи.

На сегодняшний день в ВС РФ по контракту служат более 40 тысяч женщин. Всего же в деятельности Минобороны России так или иначе задействованы более 300 тысяч представительниц слабого пола.

Согласно заявлению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, в СВО на Украине принимают непосредственное участие около 1100 женщин-военнослужащих.
Автор:
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16 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 03:54
    +6
    С праздником дорогие женщины! Отдельно хочу поздравить дам, которые активно участвуют на сайте ВО и которым не всегда приходится легко отстаивать свою точку зрения. Удачи вам, терпения и успехов!
    1. Alena Frolovna
      Alena Frolovna Сегодня, 05:59
      +2
      Благодарю за добрые слова.

      ВЕСНА и ЖЕНЩИНА - похожи:
      Неравновесие - во всём!
      То вдруг, позёмкою по коже...
      То неожиданным теплом...
      Так написал о нас Александр Тарадов
  2. Мой адрес
    Мой адрес Сегодня, 04:01
    +3
    Дорогие и несравненные! С праздником, всего Вам наилучшего! И примите юмор:

    Муж рассказывает жене о рыбалке: - Смотрю я на свои коробочки с блёснами и понимаю, что их вроде и не мало, а ловить-то не на что! – Дорогой, теперь ты понимаешь женщин, осматривающих свой гардероб?

    - Серёга, не знаю, есть ли бог, но богини встречаются на каждом шагу

    - Зин, мы, женщины, заслуживаем, чтобы нас больше любили, чем мы это заслуживаем!

    - Мань, как Мишка, с которым познакомила тебя? - Я его забраковала - Такого парня? - Замуж за него выхожу

    Жена должна быть такая, чтобы с ней можно сходить и в самый роскошный ресторан и залезти за яблоками в сад к соседу

    Когда женщина перестаёт быть юной и прелестной, она становится мудрой и шикарной

    И снова из воспоминаний Адама: «ОН не мог поспеть везде и потому создал ЕЁ. Рай был там, где была ОНА»
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:38
      +2
      Искренне и от души всех девушек причастных и не очень к Военному обозрению поздравлю самым красивым праздником в году!!!
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:34
    +2
    Всё в статье свелось к тому, что у нас женщины воюют наравне с мужиками. love
    С праздником, дамы!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 04:56
      +2
      ВСЕХ!!! Женщин с праздником ! Здоровья и терпения с нами !
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:35
    +2
    Поздравления и наилучшие пожелания всем нашим женщинам! Вы достойны этого уже просто потому что вы есть!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 05:53
      0
      ""Вы достойны этого уже просто потому что вы есть!"" ЗОЛОТЫЕ СЛОВА good
      Всем дамам весеннего настроения, крепкого здоровья, добра и мира!'поздравляю от души love hi
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:37
    +1
    Поздравляю наших российских женщин с праздником весны! Большого счастья вам, уютного домашнего очага и любви близких!
    Вот вам в подарок:
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 04:43
    +2
    Когда я стану старой теткой,
    И стервой злой наверняка
    В кошмарных спущенных колготках,
    К тому же чокнутой слегка,

    Когда ходить я буду с палкой,
    Чесать свой крючковатый нос,
    Со старой выцветшей мочалкой
    На голове вместо волос,

    Ко мне нагадано нагрянет,
    По злой иронии судьбы,
    Мой долгожданный принц-заец
    Мой гений чистой красоты.

    Лишь глянет на меня вполглаза
    И пропадет любовный пыл…
    Ему прошамкаю: Зараза!
    ! Где ж ты раньше был?

    И он, кладя в стаканчик челюсть,
    Вздохнет иль пукнет… Иль икнет:
    Промямлит тихо: Моя прелесть!
    И к ножкам как кулек падет.

    Я шел к тебе, терпя мученья,
    Я тупо подвиги свершал,
    Копил я злато и каменья,
    И крохи знаний собирал.

    И вот теперь тебя достоин!
    Теперь, прЫнцесса, все твое!
    Ах, старый лысый глупый воин!
    И что нам делать, е-мое?

    У этой маленькой страшилки
    Мораль мы все-таки найдем:

    Пока вы можете — ЛЮБИТЕ!
    А прЫнцев после подождем!

    Инесса Белобородько
    ВСЕХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ!
  7. Destiny
    Destiny Сегодня, 05:03
    0
    Милые Дамы! С Праздником Весны поздравляем и от всей души вам желаем:
    Красивых слов, приятных снов
    Цветов, цветов, еще цветов…
    Вниманья близких и родных
    ДА, украшений золотых
    Шикарных фраз, горящих глаз
    Цветов еще, еще не раз
    Мужчин, чтоб рядом кто-то был
    Не просто был, а чтоб любил
    Шикарных дней, про ночь молчу…
    Чего еще сказать хочу?
    Звезды на небе, самой яркой
    Веселых праздников, подарков
    Чтобы сбывались все мечты…
    Цветы, цветы, опять цветы
    Погоды солнечной, весенней
    Чтоб поднималось настроенье
    И повториться здесь не грех
    Весны, Любви, Цветов для всех!!!
  8. север 2
    север 2 Сегодня, 05:30
    0
    Прекрасны по весне цветы ,
    Но женщины ещё прекраснее.
    В Международный женский день
    Желаю вам любви и счастья !

    С праздником Вас, дорогие женщины!
  9. Van 16
    Van 16 Сегодня, 05:30
    0
    Прекрасную половину человечества - с праздником! Счастья, добра, здоровья, удачи!
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:59
    +1
    Всех милых дам с праздником!
    Не бывает некрасивых женщин!
    У каждой женщины своя изюминка!
    С праздником дорогие! Без вас жизнь была бы скучной!
  11. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:11
    0
    Милые дамы с праздником Вас .Вы уж простите нас, мужиков,за то что вы такие милые и красивые вынуждены взять в руки оружие и участвовать в СВО..Ещё раз-С ПРАЗДНИКОМ
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:21
    0
    Присоединяюсь к поздравлениям форумчан...
    Дорогие женщины с Днем Женщин вас!!! smile love hi