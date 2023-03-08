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Ежегодно, 8 марта, во многих странах мира отмечается Международный женский день. Сегодня по доброй традиции мужчины будут поздравлять женщин с этим ярким весенним праздником.Стоит подчеркнуть, что у нас в стране эта дата отмечается уже больше века. Впервые «женский день» в России отпраздновали в 1913 году. Правда тогда дата выпада не на 8-е, а на 2-е марта.Официальным выходным 8-е марта было объявлено в СССР в 1965 году. Что характерно, наша страна была на тот момент чуть ли не единственной на европейском континенте, где в этот день не работали.Еще один интересный факт о данном празднике заключается в том, что он не всегда был днем «весны, красоты и женщин». Буквально до середины 80-х годов прошлого столетия эта дата ассоциировалась с борьбой женщин за политическое, экономическое и социальное равноправие, а его корни тянутся к 1857 году, когда в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль». Протест был организован работницами текстильной промышленности и направлен против тяжелых условий труди и низких зарплат у женщин.Сегодня, как уже было сказано выше, 8-е марта ассоциируется с днем «весны, красоты и женщин». При этом несмотря на то, что женщин часто называют «слабым полом», некоторые из них выполняют сложнейшие задачи наравне с мужчинами.Например, многие наши соотечественницы встали на защиту своей Родины и добровольно отправились в зону СВО. Что характерно, некоторые из представительниц «слабого пола» имеют вполне мужские воинские специальности и наравне с военными-мужчинами выполняют поставленные командованием задачи.На сегодняшний день в ВС РФ по контракту служат более 40 тысяч женщин. Всего же в деятельности Минобороны России так или иначе задействованы более 300 тысяч представительниц слабого пола.Согласно заявлению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, в СВО на Украине принимают непосредственное участие около 1100 женщин-военнослужащих.