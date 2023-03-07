Спикер Парламента Молдовы: Наша страна рассчитывает на поддержку ЕС в целях обеспечения защиты своего воздушного пространства

Спикер Парламента Молдовы Игорь Гросу, выступая в эфире радиостанции «Молдова», заявил о том, страна рассчитывает на поддержку ЕС в целях обеспечения защиты своего воздушного пространства, сославшись на системы ПВО, которые республика намеревается получить от своих европейских «партнёров».
По словам главы законодательного органа, Республика Молдова (РМ) является маленьким по территории государством, а значит, небольшое количество таких комплексов явно будет достаточно, ведь главной целью их приобретения является защита гражданской авиации и другой инфраструктуры.
Мы с нетерпением ждём этой помощи от наших внешних партнёров. Руководство ЕС уже выразило готовность поставить нам эти системы в рамках программы European Peace Facility
– сказал председатель молдавского парламента.
Отметим, что ещё в сентябре 2022 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил недоумение в связи с планами Брюсселя поставить Кишинёву беспилотные летательные аппараты. Как отметил тогда заместитель главы внешнеполитического ведомства, в Москве усомнились в благих намерениях такой политики, особенно на фоне антироссийской риторики европейских стран по отношению к России.
Напомним, что ранее президент Майя Санду, в интервью американскому изданию Politico, заявила о возможном отказе РМ от своего нейтралитета ради вступления в военный альянс, явно подразумевая под этим крупный военно-политический блок в лице НАТО. Вскоре после этого представители молдавского оборонного ведомства также заявили о необходимости укрепления обороноспособности республики, в частности, путём создания собственной ПВО с тем, чтобы обезопасить воздушное пространство от пресловутых «русских ракет».
Как уже не раз подчёркивал экс-лидер страны Игорь Додон, правящая партия сама нагнетает обстановку в обществе, поскольку, по его мнению, ни Россия, ни Румыния не собираются нападать на Молдову, в то время как власти пытаются, таким образом, отвлечь внимание граждан от реальных социально-экономических проблем, с которыми они не в силах справиться.