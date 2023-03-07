Спикер Парламента Молдовы: Наша страна рассчитывает на поддержку ЕС в целях обеспечения защиты своего воздушного пространства

Мы с нетерпением ждём этой помощи от наших внешних партнёров. Руководство ЕС уже выразило готовность поставить нам эти системы в рамках программы European Peace Facility

Спикер Парламента Молдовы Игорь Гросу, выступая в эфире радиостанции «Молдова», заявил о том, страна рассчитывает на поддержку ЕС в целях обеспечения защиты своего воздушного пространства, сославшись на системы ПВО, которые республика намеревается получить от своих европейских «партнёров».По словам главы законодательного органа, Республика Молдова (РМ) является маленьким по территории государством, а значит, небольшое количество таких комплексов явно будет достаточно, ведь главной целью их приобретения является защита гражданской авиации и другой инфраструктуры.– сказал председатель молдавского парламента.Отметим, что ещё в сентябре 2022 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил недоумение в связи с планами Брюсселя поставить Кишинёву беспилотные летательные аппараты. Как отметил тогда заместитель главы внешнеполитического ведомства, в Москве усомнились в благих намерениях такой политики, особенно на фоне антироссийской риторики европейских стран по отношению к России.Напомним, что ранее президент Майя Санду, в интервью американскому изданию Politico, заявила о возможном отказе РМ от своего нейтралитета ради вступления в военный альянс, явно подразумевая под этим крупный военно-политический блок в лице НАТО. Вскоре после этого представители молдавского оборонного ведомства также заявили о необходимости укрепления обороноспособности республики, в частности, путём создания собственной ПВО с тем, чтобы обезопасить воздушное пространство от пресловутых «русских ракет».Как уже не раз подчёркивал экс-лидер страны Игорь Додон, правящая партия сама нагнетает обстановку в обществе, поскольку, по его мнению, ни Россия, ни Румыния не собираются нападать на Молдову, в то время как власти пытаются, таким образом, отвлечь внимание граждан от реальных социально-экономических проблем, с которыми они не в силах справиться.