Там, где диаспоры правят бал

Чьи диаспоры есть, а чьих нет?
Считается, что это господь развёл возгордившихся людей, решивших строить Вавилонскую башню до неба, по национальным квартирам. Нынешний стремительный рост числа мигрантов и беженцев в мире заставил социологов заговорить не просто о роли иммигрантских сообществ, но о «диаспоризации мира» как об одном из сценариев развития человечества.
Дело в том, что, действительно, роль различных диаспор в мире усиливается. В научном сообществе уже несколько лет идут дискуссии на тему как раз «диаспоризации». Но все сходятся во мнении, что резкое увеличение масштабов миграции идёт параллельно с консолидацией иммигрантских этнических сообществ.
Оказавшись в новой стране, переселенцы стремятся объединиться, чтобы не просто выжить, но и сохранить свои обычаи, традиции и язык в чуждой для них этнокультурной среде. Часто они присоединяются к уже существующей диаспоре или создают новую.
Понятно, что чаще всего члены диаспоры не стремятся ассимилироваться, изучать язык и обычаи этой новой страны, им удобнее жить в своём закрытом сообществе. Профессор Иерусалимского университета Генри Шеффер пытался определить численность наиболее известных в мире диаспор.
Согласно его расчётам, численность самой большой из так называемых «исторических» (то есть существующих с давних времён) диаспор – китайской – составляет в настоящее время 35 млн человек, индийской – 9 млн, еврейской и цыганской – по 8 млн, армянской – 5,5 млн, греческой – 4 млн, немецкой – 2,5 млн, диаспоры друзов – 1 млн человек.
Среди «современных» диаспор самая крупная, афроамериканская, насчитывает 25 млн человек, курдская – 14 млн, ирландская – 10 млн, итальянская – 8 млн, венгерская и польская – по 4,5 млн, турецкая и иранская – по 3,5 млн, японская – 3 млн, ливанская (христианская) – 2,5 млн человек.
«Процесс образования диаспор принял уже столь значительные масштабы, что в мире, очевидно, уже невозможно найти страну, где не существовало бы диаспоры другого народа, равно как и страну, выходцы из которой не образовывали бы хотя бы небольшой диаспоры в какой-либо другой стране или нескольких странах»,
— писал он.
В результате, по его мнению, и возникает иная, диаспоральная форма расселения народов. Обратите внимание, что профессор из Иерусалима ничего не написал про русскую диаспору. А ведь в 1991 году в странах нынешнего СНГ и в Прибалтике насчитывалось около 30 млн русских.
Правда, считается, что сейчас численность русских в странах СНГ и Прибалтики составляет от 16 до 20 млн человек. А всего за пределами РФ проживает 30 млн человек. Согласитесь, что вполне себе большое число. Но получается, что русских диаспор нет? Почему? Никакого вразумительного ответа на этот вопрос я не нашла. Но пойдём дальше.
Диаспоры в России
По мнению демографа и экономиста Анатолия Вишневского, история России XIX-XX веков тесно переплелась с историей двух древнейших и известнейших диаспор – еврейской и армянской. В СССР понятие «диаспора» было не слишком популярно, а сам феномен почти не привлекал внимания исследователей. Объяснение этому учёный видит в том, что как для российской, так и для советской империй было характерно территориальное расселение народов, и это не способствовало образованию диаспор.
В 1991 г. после распада СССР возникли условия для свободного передвижения людей на постсоветском пространстве, что способствовало образованию мощных миграционных потоков, прежде всего из бывших республик Средней Азии и Закавказья. В результате был запущен процесс диаспоризации России, по темпам которого, по мнению экономистов, наша страна, несомненно, занимает одно из первых мест в мире.
Всегда ли некое количество людей другой национальности приводит к образованию диаспоры? Конечно же, нет. Вот, как указывалось ранее, профессор Шеффер не нашёл в мире русской диаспоры. Таким образом, можно сказать, что наличие совокупности лиц одной национальности — это ещё не диаспора, а только необходимое условие к её реализации.
До диаспоры надо ещё расти, если они живут вне национального очага, и даже если их много и они укоренились на новой родине. Другими словами, одни и те же люди могут быть, а могут и не быть диаспорой. Диаспора – не данность, её возникновение и исчезновение может быть ответом на вызов времени, места и обстоятельств. А может и не быть.
А что плохого в диаспорах?
На опасность, которую таит в себе этот процесс диаспоризации страны, обращают внимание многие учёные. Так, исследователь миграционных процессов Виктор Дятлов отмечает, что
«появление нового элемента в лице диаспор не только серьёзно усложняет палитру социальной структуры населения, особенно городской его части, но неизбежно нарушает прежнее равновесие, привычный уклад жизни, что вносит в общество новые механизмы развития и новые конфликты.»
Причём
«факторы, вызывающие к жизни это явление, носят долговременный и глубокий характер, и потому его воздействие на общество не только сохранится, но и будет усиливаться»,
— добавляет учёный.
Отметим, после того как официальная политика интернационализма приказала долго жить в новых странах, образованных на осколках СССР, все дружно стали говорить о возрождении национализма. И сразу выросло значение этничности, а национальный фактор стал у политиков фактически главным инструментом борьбы за власть.
Более того, многие социальные конфликты всё чаще стали приобретать этническую окраску. Существовавшие национальные предубеждения, предрассудки, реальные и мнимые обиды и недовольства выплеснулись в СМИ, стали предметом яростных дискуссий. Как вы думаете, случайно или нет в странах Балтии и в других странах бывшего СССР вдруг заговорили о русской оккупации?
Это просто такое национальное возрождение на этнократической основе, когда за всё плохое ответственны другие народы? В данном случае виновником стал самый многочисленный народ развалившегося Союза, а ведь этот Союз, как известно, «сплотила Великая Русь».
Вот эта Русь во всех бедах и проблемах новых свободных республик и стала виновата. И что ещё интересно, люди, винившие русских в оккупации, на заработки стали ездить как раз к оккупантам. Но стоит ли удивляться, что не все вновь прибывшие, воспитанные на ненависти к оккупантам, с уважением относятся к стране, которая дала им работу?
Время перемен
Кстати, составной частью радикальных перемен постсоветского периода стало формирование совершенно новой миграционной ситуации, точнее, стремительный рост потока мигрантов. Вчерашние соотечественники превратились в «граждан ближнего зарубежья». Одновременно изменился тип мигранта, его система мотиваций, образ и стиль жизни.
Если ещё тридцать лет назад любой житель СССР свободно говорил на русском языке, то новое поколение новых суверенных стран вычеркнуло этот язык из своих школьных программ. А кое-где решили и вообще отменить кириллицу! Это означает, что приехавшие на заработки в Россию в новом веке молодые жители Среднеазиатских республик русский язык не знают. От слова совсем.
И учить часто его и не собираются. Зачем? Они живут в районах расселения, в поселениях своей диаспоры, диаспора обеспечивает их работой. А если что случится, то именно диаспора поможет решить все возникшие проблемы. Но что будет, когда проблемы будут решать не местные власти, а диаспоры?
Громкие преступления с этнической составляющей в России уже давно вызвали дискуссию о том, что мигранты не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путём.
И всё чаще попадаются новости о том, что возникшие проблемы решает не местная власть, а диаспоры. И никого не удивляет, например, такое сообщение от февраля 2022 года:
«Свердловские власти договорились с диаспорами после нападения банды южан-подростков на двух жительниц Екатеринбурга.»
Вокруг диаспор группируются «этнические предприниматели» и слой активистов, которые выдвигают своих представителей в органы власти. Обычным делом становится этнизация представителями властей социальных и экономических проблем. Таким образом, возникает ситуация, когда диаспора может стать действенным инструментом политической и экономической жизни большой территории.
Более того, диаспоры начинают обладать целым рядом материальных и культурных преимуществ перед исконными жителями данного региона. Например, диаспоры начинают контролировать целые сектора экономики принявшей их страны. Диаспоры не только сохраняют свои традиции, обычаи, обряды, но зачастую и навязывают обществу чуждые для него ценности.
Да, Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Кроме многочисленных коренных народов, в ней всегда проживали и общины из сопредельных государств. На сегодняшний день в России проживает порядка 147 миллионов человек (данные 2021 года) и около 200 народов, в которые входят как коренные народы страны, так и народы бывших советских республик.
Практически в любом городе страны живут армяне, азербайджанцы, таджики и киргизы, узбеки… Граждане многих постсоветских стран имеют возможность безвизового въезда в Россию, и вот они-то в основном и образуют в России наиболее многочисленные диаспоры. Но всё-таки Россия всегда была страной православной, со своими традициями и культурой.
Впечатляет, не правда ли – Ураз-Байрам у столичной Соборной мечети на пересечении улиц Дурова и Щепкина
А нынче трудно сказать, какие праздники собирают больше народа: православная Пасха или мусульманский Курбан-Байрам? Дело в том, что диаспоры меняют демографическую структуру, этнический и конфессиональный состав принимающей их страны. Не так давно председатель духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет количество мусульман в России может возрасти до 30 %.
Кто сегодня живёт в Москве?
Численность населения главного города страны, по данным Росстата, достигла 13 097 539 человек и продолжает расти. Численность русских в Москве составляет 91,6 % от числа лиц, указавших национальность. Далее следуют украинцы, татары, узбеки, таджики, азербайджанцы, евреи… И их якобы или чуть более процента, или вообще мизер.
Однако официальные данные не учитывают нелегальную миграцию. Поэтому оценки независимых демографов иные. По их информации, только за последние десять лет Москва приняла около восьми миллионов иммигрантов, из которых большинство прибыли в город как раз нелегально. Это неофициальное число нелегальных иммигрантов значительно увеличивает население Москвы.
Если верить этой информации, Москва оказывается не такой «русской», как показывают данные переписи. Так, Евгений Сигал в своём исследовании «Московское гетто», вышедшем в 2007 году, исходил из того, что только 31 % москвичей — русские. Даже трудно представить, сколько нелегалов живёт в Москве в 2023 году. И каков нынче реальный процент русских в столице. Иной раз в поезде метро не покидает ощущение, что ты попал в какой-то другой, чисто мусульманский город, где никто вообще не говорит по-русски!
А многие ли знают, что в Москве, например, есть Узбекская национально-культурная автономия? На сайте этой автономии среди новостей можно прочитать:
«Адвокат и член Совета Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы помог гражданке Узбекистана избежать уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ.»
Вот умеют же! Кстати, в Пензенской и Ростовской областях существуют таджикские культурные автономии. Интересно, а есть ли в Узбекистане или Таджикистане Русская национально-культурная автономия? Лично я не нашла. Может, плохо искала?
А всё-таки, почему нет русских диаспор?
Как правило, за этническими диаспорами стоят соответствующие государства. А вот государство РФ, похоже, не очень обеспокоено положением русских и русскоязычных за рубежом. У России есть и свои Посольства в куче стран мира и такая организация, как Россотрудничество, которая и должна оказывать поддержку соотечественникам за рубежом и продвигать русскую культуру. А на деле?
Например, очень хорошо помню, как 31 августа 1994 года территорию Латвии покинула бригада Северо-Западной группы войск, дислоцированная под Ригой — последняя воинская часть Вооруженных сил России в Латвии. Этот день стал рубежом большой исторической важности, точкой отсчёта нового этапа их сосуществования.
По этому поводу российский МИД проводил брифинг, на который пришло много и иностранных журналистов. Представитель МИД Григорий Карасин сразу сказал, что решение о выводе войск из Прибалтики было принято потому, что у России в Прибалтике нет национальных интересов. Понимаете, «у России нет интересов», так что русские, которые там жили, Россию вообще не интересовали.
Что любопытно, вопросов к Карасину при этом не было. На нет, как говорится, и суда нет. Журналисты молча покинули помещение. Это единственный брифинг в моей журналистской практике, когда никто не задал ни одного вопроса. Но то было ещё при Ельцине. А что же потом?
Ну, можно ясно видеть, как Посольство России на Украине фактически проморгало подготовку майдана, никак не реагировало на возрождение нацизма. А какие замечательные послы там работали: Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов. Чем они там занимались? Говорят, что часто устраивали банкеты с икрой и дорогими винами для тамошних бизнесменов.
А Россотрудничество оказалось вообще не при делах. Наши люди за рубежом точно знают, что на реальную работу у Москвы и копейки не выпросишь. Вопрос нынче стоит так: не повторится ли модель «украинского нацизма» в какой-нибудь другой стране постсоветского пространства? Например, в Казахстане?
Сообщения из этой республики поступают достаточно тревожные: пишут и о языковых патрулях, и о притеснении русских. А что же Россия? Почитаем новости: в декабре 2022 года посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в беседе с «Независимой газетой» признал, что в Казахстане есть организованные русофобские движения, в том числе так называемые «языковые патрули» и бытовой национализм.
Эти высказывания сразу были раскритикованы чиновниками Казахстана. Так, спикер нижней палаты казахского парламента Ерлан Кошанов отметил, что некоторые высказывания российского дипломата не соответствуют его статусу. А вот дальше вообще, с моей точки зрения, случился полный «трындец»: российская сторона принесла извинения. Спрашивается, по какому поводу?
В связи с нашумевшим заявлением посла РФ Алексея Бородавкина о «националистах и русофобии» в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
«С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу.»
Вот так Россия защищает своих граждан. Ни добавить, ни убавить. У вас ещё вопросы остались?