Там, где диаспоры правят бал

Чьи диаспоры есть, а чьих нет?

«Процесс образования диаспор принял уже столь значительные масштабы, что в мире, очевидно, уже невозможно найти страну, где не существовало бы диаспоры другого народа, равно как и страну, выходцы из которой не образовывали бы хотя бы небольшой диаспоры в какой-либо другой стране или нескольких странах»,

Диаспоры в России

А что плохого в диаспорах?

«появление нового элемента в лице диаспор не только серьёзно усложняет палитру социальной структуры населения, особенно городской его части, но неизбежно нарушает прежнее равновесие, привычный уклад жизни, что вносит в общество новые механизмы развития и новые конфликты.»

«факторы, вызывающие к жизни это явление, носят долговременный и глубокий характер, и потому его воздействие на общество не только сохранится, но и будет усиливаться»,

Время перемен

«Свердловские власти договорились с диаспорами после нападения банды южан-подростков на двух жительниц Екатеринбурга.»



Впечатляет, не правда ли – Ураз-Байрам у столичной Соборной мечети на пересечении улиц Дурова и Щепкина

Кто сегодня живёт в Москве?

«Адвокат и член Совета Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы помог гражданке Узбекистана избежать уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ.»

А всё-таки, почему нет русских диаспор?

«С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу.»