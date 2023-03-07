Российская артиллерия накрыла переброшенные в Купянск резервы ВСУ

У укропа не заладилось в Купянске. Российские войска нанесли удары по прибывшим в город резервам, которые планировалось использовать для того, чтобы отбросить ВС РФ из Харьковской области в стороне Сватово

На Украине снова объявлена воздушная тревога, сигналы звучат по все территории страны. Об этом свидетельствует интерактивная карта украинского министерства цифровой информации.Изначально воздушную тревогу объявили в Киеве, потом сигналы зазвучали по всей территории страны, хотя сообщений о пусках ракет со стороны России не было. Видимо, связана она с очередным взлетом в Белоруссии российского МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал". В последнее время каждый вылет российских самолетов в Белоруссии сопровождается воздушной тревогой на Украине.В свою очередь, в командовании "Юг" ожидают ракетную атаку со стороны моря. Как заявила спикер командования Наталья Гуменюк, Россия вывела в море четыре носителя крылатых ракет "Калибр", два надводных и два подводных, общим залпом в 24 ракеты. Так что в Киеве все наготове, осталось только кнопку повторно нажать.Между тем прилетело по Купянску, но тут сработали не крылатые ракеты и дроны -камикадзе, а ствольная и реактивная артиллерия. По имеющимся данным, под удар попали переброшенные в город резервы ВСУ, по ним целенаправленно отработали российские войска. Сообщается, что командование украинской группировки пытается накопить силы доля контрнаступления, в рамках которого выбить ВС России из Харьковской области в районе Сватово. Однако накопить их не дают наши, нанесение ударов по Купянску подтверждают сразу несколько независимых источников, в городе звучат мощные взрывы.- пишет ТГ-канал "Изнанка военки".Наши войска продолжают продвижение к Купянску, до которого осталось несколько километров. В настоящее время наши закрепились в районе села Синьковка, от которого до пригородов всего 5 км. Сейчас на данном направлении идут ожесточенные бои, противник пытается не дать нашим пробиться к городу, подтягивая резервы. Наши бьют по ним, благо до города рукой подать.