Существует множество факторов, облегчающих киевским спецслужбам ведение подрывной деятельности на российских территориях. И главный из них заключается в том, что для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью.На эту тему рассуждает в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.Он отметил, что украинские диверсанты, находясь на территории России, общаются на своем родном русском языке. По крайней мере, на нем говорит и думает подавляющее большинство из них, таких миллионы. Они даже не выделяются своим акцентом, ничем не отличающимся от говора жителей Юга России. Конечно, любая специальная служба мира может подобрать специалистов по диверсиям, в совершенстве владеющих языком противника, но ни у одной из них нет такого широкого выбора, как у спецслужб Украины.Более того, у населения большей части Украины абсолютно тот же культурный багаж и бытовые особенности, что и у россиян. Поэтому украинский диверсант не вызовет в России подозрений незнанием крылатых выражений или иных местных особенностей. Конечно, в последние годы россияне и украинцы сильно отдалились друг от друга, но этот процесс был запущен относительно недавно и стал ускоряться менее десятилетия назад.Но хуже всего, по мнению Сладкова, что благодаря успешной информационной войне украинские спецслужбы смогли сформировать в России определенную группу потенциально готовых к сотрудничеству с ними граждан. И сейчас эта категория стала сознательно помогать противнику, кто по идейным соображениям, кто за щедрое вознаграждение.