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Военкор: для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью

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Военкор: для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью

Существует множество факторов, облегчающих киевским спецслужбам ведение подрывной деятельности на российских территориях. И главный из них заключается в том, что для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью.

На эту тему рассуждает в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.

Он отметил, что украинские диверсанты, находясь на территории России, общаются на своем родном русском языке. По крайней мере, на нем говорит и думает подавляющее большинство из них, таких миллионы. Они даже не выделяются своим акцентом, ничем не отличающимся от говора жителей Юга России. Конечно, любая специальная служба мира может подобрать специалистов по диверсиям, в совершенстве владеющих языком противника, но ни у одной из них нет такого широкого выбора, как у спецслужб Украины.

Более того, у населения большей части Украины абсолютно тот же культурный багаж и бытовые особенности, что и у россиян. Поэтому украинский диверсант не вызовет в России подозрений незнанием крылатых выражений или иных местных особенностей. Конечно, в последние годы россияне и украинцы сильно отдалились друг от друга, но этот процесс был запущен относительно недавно и стал ускоряться менее десятилетия назад.

Но хуже всего, по мнению Сладкова, что благодаря успешной информационной войне украинские спецслужбы смогли сформировать в России определенную группу потенциально готовых к сотрудничеству с ними граждан. И сейчас эта категория стала сознательно помогать противнику, кто по идейным соображениям, кто за щедрое вознаграждение.
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12 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 13:32
    +4
    Когда у противника есть идеология а у тебя нет, то возникает закономерный вопрос - "Может пора возродить идеологию в России Владимир Владимирович". hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:36
      0
      Интпресно про менталитет..Ну,вот например-жители Одесской,Николаевской,Харьковской областей.Чем отличается от тех же курян,белгородцев или смолян,к слову?Тут надо ,что была четкая нацистская,праворадикальная идеология
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:37
      +1
      Ха! А по закону нельзя! Да и нет её, порядочной, ориентиры утеряны
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:39
      -1
      Цитата: кредо
      "Может пора возродить идеологию в России Владимир Владимирович"

      Идеология у нас есть - традиционные ценности и почитание России. Или вам нужен обязательно, какой-то -изм?
  2. al3x
    al3x Сегодня, 13:32
    +1
    О какой русской ментальности речь, если они приходят убивать русских детей? Менталитет это не только знание языка. Каждый украинец знает русский язык не хуже мовы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:36
      +1
      детей русни убивать по их мнению можно и нужно. даже нацисты ВОВ не додумались делать торты в виде российских младенцев чтобы их поедать! Вы понимаете что это уже который признак того что у них "фляга свистит" (с) причем по полной?
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:33
    +2
    Хуже всего что команды главкома не выполняются от слова совсем. Полгода назад была команда обеспечить безопасность прилегающих территорий РФ. А там не только граница не оборудована, там даже ополчения нету хоть бы из охотников.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:39
    0
    По поводу событий в Мачулищах Лукашенко сделал заявление. Там тоже личность с российским и украинским паспортами. ТАСС уже писал, но на Спутнике более полно: https://sputnik.by/20230307/lukashenko-v-belarusi-zaderzhali-terrorista-ukrainskikh-spetssluzhb-s--posobnikami-1072992468.html
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:39
    0
    Тоже мне еще один капитан очевидность. Ну не с зимбабвийской же ментальностью диверсантов для рф готовить.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:40
    0
    Да? Я думал негров и ирландцев набирают. Но это ладно. Они наберут, потому что тридцать лет идеалогию бандеровщины вбивали в головыв этих приdурков. В то время как наши боролись с коммунистической и предлагали "общечеловеческие" б...ЕПРСТ "ценности".
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:41
    0
    И главный из них заключается в том, что для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью.На эту тему рассуждает в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.
  8. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 13:44
    0
    для диверсионной работы в РФ Киев подбирает кадры с русской ментальностью
    .
    Шта? Может просто русских по рождению?