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Командующий ВВС США в Европе: Поставленные Украине «умные бомбы» JDAM уже сейчас позволяют создавать реальные проблемы для российской армии

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Командующий ВВС США в Европе: Поставленные Украине «умные бомбы» JDAM уже сейчас позволяют создавать реальные проблемы для российской армии

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер сообщил на полях Военного симпозиума Ассоциации воздушно-космических сил 2023 года, проходящего в штате Колорадо, что Украина получила на вооружение «умные бомбы» JDAM.


Пока украинские Воздушные силы получили небольшое количество высокоточных управляемых бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 72 километров от места сброса. Однако, как заявил генерал ВВС США, они уже сейчас способны создавать реальные проблемы для российской армии.

Недавно мы отправили (на Украину) высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют высокую точность (наведения)

— приводит слова американского военачальника интернет-издание The War Zone.

Генерал сообщил, что Киеву поставлено оборудование в модификации JDAM-ER, но озвучивать конкретные характеристики не стал. Хекер лишь сообщил, что количество систем, переданных ВСУ, позволяет «нанести пару ударов». Генерал особо отметил, что JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новые группы целей, которые могут быть недосягаемы для существующих вооружений воздушного базирования и наземных систем, включая РСЗО HIMARS и реактивные системы залпового огня М270.

При этом Хекер уточнил, что обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкиваются украинские военно-воздушные силы, могут помешать использованию JDAM в полном объеме. О каких именно проблемах может идти речь, генерал объяснять не стал. Автор материала предполагает, что речь идет о сложностях технической интеграции высокоточных систем бомбометания на истребители Миг-29 и Су-27, состоящих на вооружении ВС Украины.

Комплект оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM) на основе технологии GPS преобразует существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые. К середине бомбы крепятся крылья, а к хвостовой части специальный блок с компьютерной инерциальной навигационной системой, имеющей управляемое оперение, что позволяет бомбе маневрировать. При этом высокая точность поражения цели сохраняется даже при слабом сигнале GPS.

Бомба, оснащенная базовым комплектом JDAM, в зависимости от высоты, с которой она выпущена, может поражать цели на расстоянии до 24 километров. В модификации JDAM-ER, которая и передана Украине, дальность полета бомбы может достигать 72 километров. Комплект совместим с различными типами бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, разработанными в том же форм-факторе.

Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/GBU-38_JDAM_bomb
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32 комментария
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  1. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 14:29
    +11
    Главная проблема армии России,это руководство это самой армии. Более бездарного управления представить нельзя. Наши ВКС спокойно могут уничтожить все носители этих бомб,но идиоты на высоких должностях не позволяют сделать этого.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:38
      +7
      Не всегда согласен и не во всем : У нас нет такой спутниковой группировки и парка БПЛА как в США и Китае (парк всех остальных стран ничем не лучше количественно). Авиации нужно ЦУ в реальном времени. Без полетов с поиском целей. Наличие всего этого было реально (научно, финансово, производственно) только при условии сохранения и дальнейшего развития СССР. На 404 в плане разведки и ЦУ работает все НАТО со всеми спутниками всех стран, АВАКС Нато, Самолеты ЦУ НАТО......и только поэтому армия 404 еще жива. Даже со всем этим оружием и финансами, убери разведку и ЦУ от НАТО, армия рухнет катастрофически.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:41
        -2
        Командующий ВВС США в Европе: Поставленные Украине «умные бомбы» JDAM уже сейчас позволяют создавать реальные проблемы для российской армии
        любой огнестрел проблемы создаёт...личинка не умная.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 14:48
        +5
        Заурбек, система позиционирования это не только спутниковая группировка, но и наземные корректирующие станции. И они все работают! И в украине, и в России 19 штук! И их никто не трогает, партнёров боязно обидеть вовочке с его шпаной.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 15:09
          0
          Они влияют на на точность но не так сильно, как вы думаете. Мы не на Севере и Сибири воюем. В том числе и на их систему много чего завязано у нас. GPS - это вторая часть, первая цель нужно найти и быстро передать координаты.
          1. seregatara1969
            seregatara1969 Сегодня, 16:18
            0
            как заявил генерал ВВС США, они уже сейчас способны создавать реальные проблемы для российской армии.

            но пока не создают почему то!
      3. Diger
        Diger Сегодня, 15:15
        0
        У нас нет такой спутниковой группировки и парка БПЛА как в США и Китае

        1. Если ла находятся в укрытиях, а не стоят вот так

        то ни спутниковая группировка, ни бала ничего не дадут, тем полке в real-time.
        Я уж не буду вспоминать, что Рогозин обещал всем показать «батутную мать» и рапортовал о полноценной спутниковой группировке.
        2. Россия знает все местоположения авиации Украины с точностью до метра. Обе страны вышли из СССР, и ничего нового ( аэродромы, впп) не построили за 30+ лет.
        Только наследие цивилизации порушили
        3. Раз Россия 24.02.22 пришла защищать/освобождать русских, значит на Украине должна быть 5 колонна. Как минимум 40-60% сочувствующих и даже 1% из них могут прекрасно передавать цу для вс РФ.
        Ведь не зря 5 отдел ФСБ потратил ? млрд $ на него

        И компанию.
        request
        АВАКС Нато, Самолеты ЦУ НАТО......

        Только над территориями стран НАТО и морем.
        Над Украиной и Россией не летают . Смотрите fly radar
        Им не хватит инструментальной дальности РЛС, что бы достать до Энгельса, Рязани, Коломны.
        Вероятно и до Бельбека.
        Всё решается проще и дешевле: АГЕНТУРА
    2. barclay
      barclay Сегодня, 14:46
      -1
      Наши ВКС спокойно могут уничтожить все носители этих бомб,но идиоты...
      Спокойно или нет, но для уничтожения этих носителей нужно знать места их базирования. Скорее всего, мы не всегда это знаем, тем более, что некоторые из них могут летать из соседних стран НАТО. Мы их сбиваем каждый день, а они все летают. Значит на земле мы их не видим.
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 16:28
      +2
      Так это в генштабе принимают решения не трогать объекты уничтожение которых может хоть как-то повредить бизнесу олигархов?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:30
    -1
    Командующий ВВС США в Европе: Поставленные Украине «умные бомбы» JDAM уже сейчас позволяют создавать реальные проблемы для российской армии
    Время покажет у кого, что и как получится.
    Так то угроза не новая, но реальная и её придётся нивелировать, доступными методами.
  3. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 14:30
    +6
    Проблемы создадут те, кто не уничтожит эти "законные цели" ещё у западной границы Украины.
    А вот если, эти "законные цели" были бы уничтожены ещё в глубоком тылу Украины, то и проблем бы не было.
    А то М. Захарова недавно распиналась - как только оружие НАТО окажется на территории Украины, оно тут же становится - "законной целью" ВС России. Но почему то, пока эти "законные цели" не оказываются на передовой, уничтожать их никто не намеревается.
    Почему ?
    Ведь у России достаточно оружия, что бы уничтожать "законные цели" не на линии фронта, а ещё в глубоком тылу противника.
    А если не хватает таких ракет, то почему за год СВО, до сих пор не налажено ИХ производство на одном из авиационных заводов.
    Современный самолёт, как оказалось в войне с противником имеющим высокоэффективные комплексы ПВО - одноразовая "игрушка".
    Уже пора было перейти на ракетные комплексы способные развивать скорости в несколько МАХОВ, вот они сегодня ( пока ) не досягаемы и сбить их невозможно ( ну это пока ). ...... пройдёт несколько лет и ИХ научатся сбивать.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:51
      -3
      у вас одни и те же посты везде о глупых вопросах почему не уничтожают составы, давно уже все разжевано почему и как
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 15:00
        +2
        А у вас одни и теже посты оправданий. 1:1
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 15:08
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        у вас одни и те же посты везде о глупых вопросах почему не уничтожают составы, давно уже все разжевано почему и как

        И почему?
  4. salat
    salat Сегодня, 14:31
    +4
    Я уже не могу эти новости читать без алкоголя) видимо пить брошу когда по узлам и мостам бить начнём! А с этими безнаказанными поставками видимо пить не брошу)
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:39
      +1
      Еще 15-00 не настало. Рано Алексей, рано пить еще.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 15:14
      +2
      Цитата: salat
      Я уже не могу эти новости читать без алкоголя)

      Уже наверное год хороших новостей нет. И главное - от будущего уже хорошего не ждёшь. Нет такого ощущения.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:32
    +2
    Учитывая, что летать высоко и далеко 404м никто не даст , чем эти бомбы будут лучше, чем Хаймарс? Хаймарс безопаснее, пилоты не нужны, самолеты тоже.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:44
      +2
      учитывая, что летать высоко и далеко 404м никто не даст

      интересно, откуда у вас такая неверная информация? низко всу летают только у линии фронта, а за линией фронта летают как хотят!
      1. Neutral Neutral
        Neutral Neutral Сегодня, 16:20
        +1
        Даже партнёры признавали что укросамолёты сбивались на предельной дальности ~200км. И в связи с этим хвалили МиГ-31 и СУ-35.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 16:36
          0
          как в детстве говорили: "сказки про белого бычка"
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:45
      0
      учитывая, что летать высоко и далеко 404м никто не даст

      интересно, откуда у вас такая неверная информация? низко всу летают только у линии фронта, а за линией фронта летают как хотят!
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:10
        0
        уважаемые админы, повторющийся мой комментарий уберите пожалуйста!
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:00
      +1
      Так эти бомбы и выстреливают из Хаймерсов. Добавили бустер: выстрел в направление цели, на большой высоте бомба отсоединяется и планирует к цели по GPS
  6. Комментарий был удален.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:36
    +2
    Никаких сложностей технического характера при интеграции JDAM на советские самолёты нет. Сложностью являются именно обстоятельства, с которыми сталкиваются украинские ВВС. Дальность применения бомбы зависит от высоты полета (если жаться к земле, то особой разницы с чугунием не будет) и 72 км. достигаются только на большой высоте, а это сильно увеличивает вероятность обнаружения носителя как ЗРК, так и ИА.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:44
      +1
      Вот ыманно!!! Подняться на 12 тыс и подлететь к ЛБС на 72 км для их самолёта - верная смерть
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:38
    0
    Из Википедии!

    Имеется опыт по сбросу модернизированных комплектов JDAM бомб на сверхзвуковых скоростях с большой высоты с истребителя F-22 Raptor. При этом было получено значительно увеличение дальности применения. В ходе испытаний истребитель F-22, летящий на высоте 50.000 футов (примерно 15.000 метров) со скоростью, в полтора раза превышающей скорость звука, сбросил 454-килограммовую авиабомбу JDAM на цель, находящуюся на расстоянии свыше 44 километров.


    Вопрос! какой СвиноЛетчик рискнет поднятся на высоту 15 км в 44 км от фронта?
    И что с ним сделают наши ПВО и Истребители - перехватчики?
    отвечайте
    у меня все
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:45
      +1
      Будут отталкивать друг друга локтями и кричать - дай я!!
    2. ugos
      ugos Сегодня, 14:49
      0
      Ничего не сделают, если не будет приказа, а с приказом сложновато, его должны отдать быстро соображающие люди, с чем тоже сложновато.
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:44
    +1
    Ну вот, теперь будут отрабатывать по нашим опорникам, складам, технике ПВО и проч. не заходя в зону поражения нашего ПВО и сразу ныряя под зонтик пжтриотов. Ведь западные партнёры любезно предоставят все данные для укролюфтваффе - куда лететь, где бомбит, когда разворачивается и тд
  10. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:56
    +1
    Скорее всего пулять хотят по образцу GLSDB, из прифронтового сарая. Покрупнее ускорители чем M26, но из той же линейки. Надо полистать конкретные марки, наличие, массы, диаметры.
    ATACMS для бедных, менее заметный, чтобы разбавить обыкновенные.
    И скорость, лобовые колпаки. Пример.
    В середине 60-х гг. Дубненское МКБ «Радуга» разработало малогабаритную ракету. Маленькая и внешне простая Х-15 поднимается к краю стратосферы до высоты 40 км, разгоняясь до 5330 км/ч, ее корпус и оперение раскаляются, на них действуют сильнейшие перепады давлений и вибрации.
    Носовой кок предполагался из трех слоев композитного материала на общем связующем К-9-70, но для каждого был нужен свой тип ткани и режим термообработки. Тогда обычный стеклопластик облицевали тканью АТОМ-2 снаружи и теплоизоляцией ТКЧ-6 внутри, что сохранило его радиопрозрачность для работы дистанционного взрывателя, эрозионную стойкость и прочность при кинетическом нагреве.
    Старые-престарые технологии.
  11. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 16:21
    +1
    Хотелось бы узнать мнение российского эксперта по новому оружию поставляемому из США на Украину. Насколько мне известно, специальных самолётов-носителей управляемых, планирующих бомб на Украине нет. Сами управляемые, планирующие бомбы это сравнительно малоскоростные, дозвуковые планирующие малоразмерные объекты, которые могут сбиваться практически всеми (даже советскими) зенитными боевыми системами специально разработанными для этих целей: Панцирь-С1, ТОР, Тунгуска и ещё целый ряд подобных зенитных российских систем. Остаётся, не дожидаясь применения американских бомб по назначению, уничтожить их в местах их хранения. Фотка транспортировки поставок западного оружия на Украину, колонной по автомагистрали, без всякой маскировки и прикрытия с воздуха, наглядно показывает что наши доблестные генералы во главе с Герасимовым в Генштабе спят как сурки в зимнюю спячку. Им на всё наплевать!