Командующий ВВС США в Европе: Поставленные Украине «умные бомбы» JDAM уже сейчас позволяют создавать реальные проблемы для российской армии

Недавно мы отправили (на Украину) высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют высокую точность (наведения)

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер сообщил на полях Военного симпозиума Ассоциации воздушно-космических сил 2023 года, проходящего в штате Колорадо, что Украина получила на вооружение «умные бомбы» JDAM.Пока украинские Воздушные силы получили небольшое количество высокоточных управляемых бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 72 километров от места сброса. Однако, как заявил генерал ВВС США, они уже сейчас способны создавать реальные проблемы для российской армии.— приводит слова американского военачальника интернет-издание The War Zone.Генерал сообщил, что Киеву поставлено оборудование в модификации JDAM-ER, но озвучивать конкретные характеристики не стал. Хекер лишь сообщил, что количество систем, переданных ВСУ, позволяет «нанести пару ударов». Генерал особо отметил, что JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новые группы целей, которые могут быть недосягаемы для существующих вооружений воздушного базирования и наземных систем, включая РСЗО HIMARS и реактивные системы залпового огня М270.При этом Хекер уточнил, что обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкиваются украинские военно-воздушные силы, могут помешать использованию JDAM в полном объеме. О каких именно проблемах может идти речь, генерал объяснять не стал. Автор материала предполагает, что речь идет о сложностях технической интеграции высокоточных систем бомбометания на истребители Миг-29 и Су-27, состоящих на вооружении ВС Украины.Комплект оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM) на основе технологии GPS преобразует существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые. К середине бомбы крепятся крылья, а к хвостовой части специальный блок с компьютерной инерциальной навигационной системой, имеющей управляемое оперение, что позволяет бомбе маневрировать. При этом высокая точность поражения цели сохраняется даже при слабом сигнале GPS.Бомба, оснащенная базовым комплектом JDAM, в зависимости от высоты, с которой она выпущена, может поражать цели на расстоянии до 24 километров. В модификации JDAM-ER, которая и передана Украине, дальность полета бомбы может достигать 72 километров. Комплект совместим с различными типами бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, разработанными в том же форм-факторе.