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На Украину прибыли зенитные ракетные комплексы Patriot

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На Украину прибыли зенитные ракетные комплексы Patriot

Тяжёлые потери в средствах ПВО, понесённые киевским режимом в начале спецоперации, не позволяли ВСУ создать мощный заслон против российской боевой авиации, ударных беспилотников и ракет, наносящих регулярные удары по критически важной инфраструктуре незалежной.


В связи с этим Запад озаботился усилением украинской ПВО, пообещав в конце 2022 года предоставить ЗРК Patriot. Как заявил премьер-министр Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon, партия данного зенитно-ракетного комплекса уже прибыла на Украину:

Я должен особо отметить, что с помощью приложенных Польшей усилий, батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины.

Речь идёт о передаче ВСУ ЗРК из США: одна батарея вошла в состав пакета американской военной помощи, выделенного незалежной в декабре 2022 года. Однако до сих пор поставки Patriot отрицались. По всей видимости, ЗРК были переданы совсем недавно.

Насколько эффективными окажутся американские комплексы в отражении воздушной угрозы, покажет время. Российское командование тоже не сидит на месте, постоянно меняя тактику применения ракет и беспилотников. В любом случае передача батареи Patriot не в состоянии радикально улучшить состояние ПВО.
Автор:
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4 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:46
    +3
    В любом случае передача батареи Patriot не в состоянии радикально улучшить состояние ПВО.
    здоровья уж точно не добавит.про"химеры" тоже так говорили,пока не прочувствовали.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    +2
    Автор спец по ПВО? Если раньше на окраине сбивали 9 из 10 ракет (сарказм), то сегодня эти шансы значительно повысились (печалька)....
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:52
      0
      what Будут сбивать 15 из 10- ти. Как страшно жить.
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:50
    +2
    ПВО у окраинцев может и хилинькое, но функции свои выполняет, так как ВКС не летают над территорией окраины от слова совсем, так что шапкозакидательские настроения пора бы уже и прекратить, воевать они умеют так как тоже русские, но с пересаженными мозгами