На Украину прибыли зенитные ракетные комплексы Patriot

Тяжёлые потери в средствах ПВО, понесённые киевским режимом в начале спецоперации, не позволяли ВСУ создать мощный заслон против российской боевой авиации, ударных беспилотников и ракет, наносящих регулярные удары по критически важной инфраструктуре незалежной.
В связи с этим Запад озаботился усилением украинской ПВО, пообещав в конце 2022 года предоставить ЗРК Patriot. Как заявил премьер-министр Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon, партия данного зенитно-ракетного комплекса уже прибыла на Украину:
Я должен особо отметить, что с помощью приложенных Польшей усилий, батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины.
Речь идёт о передаче ВСУ ЗРК из США: одна батарея вошла в состав пакета американской военной помощи, выделенного незалежной в декабре 2022 года. Однако до сих пор поставки Patriot отрицались. По всей видимости, ЗРК были переданы совсем недавно.
Насколько эффективными окажутся американские комплексы в отражении воздушной угрозы, покажет время. Российское командование тоже не сидит на месте, постоянно меняя тактику применения ракет и беспилотников. В любом случае передача батареи Patriot не в состоянии радикально улучшить состояние ПВО.