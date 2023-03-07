Лукашенко сообщил о задержании агента СБУ, причастного к диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском

Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. (...) Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов

Причастный к попытке совершения теракта на белорусском аэродроме "Мачулищи" и его пособники задержаны в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.В Белоруссии задержали агента украинских спецслужб, причастного к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛОиУ А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Им оказался бывший гражданин России, завербованный СБУ в 2014 году. В Белоруссию он проник по российскому паспорту с латвийской территории, после чего предпринял попытку повредить российский самолет с помощью беспилотника . Такое задание он получил от своих кураторов в Киеве.- заявил Лукашенко.В настоящее время террорист, а также его пособники задержаны белорусскими силовиками. Российский самолет А-50У, получивший несколько царапин, был отправлен на технический осмотр в Россию и уже вернулся к выполнению задач в составе ВКС РФ. В Белоруссию прибыл другой самолет ДРЛОиУ.Напомним, что 26 февраля этого года белорусские оппозиционные ресурсы попытались разогнать тему с якобы диверсией на аэродроме Мачулищи в 12 км от Минска. Сообщалось о "нескольких взрывах" и "поврежденном" российском самолете. Как оказалось, попытка диверсии действительно была, использовался небольшой китайский беспилотник, который должен был вывести из строя российский самолет радиолокационного наблюдения А-50У сбросом боеприпаса, но самолет повреждений не получил.