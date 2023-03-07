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Лукашенко сообщил о задержании агента СБУ, причастного к диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском

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Лукашенко сообщил о задержании агента СБУ, причастного к диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском

Причастный к попытке совершения теракта на белорусском аэродроме "Мачулищи" и его пособники задержаны в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.


В Белоруссии задержали агента украинских спецслужб, причастного к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛОиУ А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Им оказался бывший гражданин России, завербованный СБУ в 2014 году. В Белоруссию он проник по российскому паспорту с латвийской территории, после чего предпринял попытку повредить российский самолет с помощью беспилотника. Такое задание он получил от своих кураторов в Киеве.

Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. (...) Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов

- заявил Лукашенко.

В настоящее время террорист, а также его пособники задержаны белорусскими силовиками. Российский самолет А-50У, получивший несколько царапин, был отправлен на технический осмотр в Россию и уже вернулся к выполнению задач в составе ВКС РФ. В Белоруссию прибыл другой самолет ДРЛОиУ.

Напомним, что 26 февраля этого года белорусские оппозиционные ресурсы попытались разогнать тему с якобы диверсией на аэродроме Мачулищи в 12 км от Минска. Сообщалось о "нескольких взрывах" и "поврежденном" российском самолете. Как оказалось, попытка диверсии действительно была, использовался небольшой китайский беспилотник, который должен был вывести из строя российский самолет радиолокационного наблюдения А-50У сбросом боеприпаса, но самолет повреждений не получил.
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2 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:46
    0
    Срочно передать в рф, там ему смертная казнь не грозит и на содержание достойное цивилизованного европейца скинутся всей страной(сарказм)
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:52
    0
    Террорист, предатель... неча таких возить туда, сюда, там на месте и прикопать.