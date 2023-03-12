История японских джипов

Самый первый японский джип

Послевоенные японские джипы собственной разработки



Nissan 4W-60



Toyota J



Mitsubishi Willys

Дальнейшее развитие моделей японских джипов



Patrol 4W-65

Похожий на джип



Jimny

Используемая литература:

Кочнев Е. Д. «Военные автомобили вермахта и его союзников», М., Яуза, 2009.

Фиала Иржи «Внедорожные автомобили», ООО «Издательство Лабиринт Пресс», 2006.

Принято считать, что первые легкие компактные разведывательно-связные автомобили массового выпуска типа 4х4 были сконструированы и поставлены на производство в США. Это заблуждение.Задолго до начала Второй мировой войны Япония уже была сильно милитаризирована и техническому оснащению ее армии уделялось повышенное внимание. В 1935 году японская мотоциклетная фирма Rikuo Nainenki по заказу военных разработала компактный полноприводный автомобиль длиной 3 380 мм и пассажировместимостью 2–3 маленьких человека.Его выпуск начался в том же году на производстве другой мотоциклетной фирмы Nippon Nainenki Seiko. Он получил название Kurogane (Сталь) и армейский индекс Type 95.Машина имела рамную несущую систему, спереди была применена независимая подвеска с пружинами, сзади использовался жесткий мост с разъемным картером, подвешенный на продольных рессорах. Привод к передним колесам был организован карданными валами с шарнирами Гука, что не позволяло их повернуть на большой угол и, как итог, ухудшило поворотливость машины.Крупные 18-дюймовые колеса обеспечили дорожный просвет 230 мм.Двухцилиндровый v-образный верхнеклапанный двигатель воздушного охлаждения (с сухим картером) развивал 33 л. с. и обеспечивал разгон джипа с полной массой 1 250 кг до 70 км/ч, что по тем временам было более чем достаточно.Двигатель, секвентальная КПП (3 пер. вперед и задний ход) и одноступенчатая РК были объединены в единый силовой агрегат. Передачи переключались перемещением рычага в одной плоскости либо вперед, либо назад. Передний мост подключался отдельным длинным рычагом.Автомобиль имел поразительную для джипа топливную экономичность – всего 4 л на 100 км. Но, ясное дело, что это был показатель для шоссе.До конца 1944 года было выпущено 4 775 Kurogane.Так что можно вполне обоснованно заявить, что тип армейского автомобиля, впоследствии названного джипом, первыми придумали и ввели в употребление японцы.После войны экономика Японии находилась в сильном упадке, но автомобильное дело начинало мало-помалу налаживаться.Капиталисты – люди беспринципные, для них бизнес дороже чести. И после Второй мировой японские автобизнесмены, желая понравиться своим новым друзьям американцам, быстро позабыли, что те совсем недавно ради эксперимента за несколько секунд снесли с лица земли атомными бомбами два крупных японских города. И освоили сборку заокеанских «Виллисов» и «Доджей» из машинокомплектов для нужд многочисленного контингента оккупационных американских войск, разместившихся на островах.Толчком к разработке и производству собственных джипов послужил конкурс, объявленный в 1950 году с целью выбора самого лучшего легкого автомобиля-разведчика, который в то время уже называли собирательным термином «джип». По одной версии, его затеяло командование американского военного корпуса, размещенного в Японии, которому срочно потребовались местные автомобили для войны в Корее. По другой – джипы понадобились возрождавшейся японской армии, скромно называемой силами самообороны.И вот в 1950 году сразу три японских автопроизводителя: Nissan, Toyota и Mitsubishi, одновременно зашевелились и вывели в свет небольшие полноприводные автомобили военного назначения. Оно и понятно, крупный государственный заказ мог обеспечить процветание фирмы на долгие годы, вот местные автопроизводители и вступили в жестокую схватку за столь лакомый кусок.Компания Nissan представила военным самостоятельно спроектированный автомобиль, получивший индекс 4W-60, который был копией американского джипа Willys МВ, даже механизм складывания ветрового окна у машин был одинаковый, да и руль на японце тоже располагался слева. Японец отличался от американца лишь формой «гриля» с горизонтальными прорезями, да длиной подножек.Инженеры фирмы Toyota предложили на испытание разработанный в 1950 году за 5 месяцев опытный образец, в то время еще не имевший собственного имени и обозначавшийся индексом J, то есть Jeep. Он тоже сильно смахивал на американский Willys МВ, и даже «гриль» у машины был с девятью вертикальными прорезями, как и у «Виллиса».Но имелись и отличия: фары были установлены на крыльях, а руль расположен справа, да и мотор был более мощный, чем у американца, 6-цилиндровый собственного производства (Ne=85 л. с.). Он еще до войны применялся на легковых и грузовых машинах Toyota и вел свою родословную от двигателя фирмы Chevrolet начала 30-х годов.Основой при разработке джипа послужило шасси небольшого грузовичка, поэтому его колесная база была заметно больше, чем у конкурентов.Но всех обскакали ушлые маркетологи из фирмы Mitsubishi. В то время как две другие японские фирмы предоставили на конкурс собственные разработки, похожие на джип, Mitsubishi выкатила настоящие американские джипы, сборку которых фирма осуществляла на своем производстве из машинокомплектов, поступающих из США.Стоит ли говорить, что американские военные отказались от приобретения местных самоделок сомнительного качества и предпочли принять в армию прекрасно себя зарекомендовавшую серийную модель американского автомобиля повышенной проходимости.А в 1953 году фирма Mitsubishi исхитрилась купить у зашедшей в финансовый тупик фирмы Willys Overland лицензию на производство джипа модели CJ3B (М606). И наладила его выпуск под собственной эмблемой с тремя бриллиантами, назвав скромным именем Willys, о чем любезно извещали 6 латинских букв, выштампованных на облицовке радиатора над семью вентиляционными отверстиями.И производила его (держитесь крепче) в течение 30 лет!А в 1977 году на базе этой машины была разработана собственная модификация с правым расположением руля «Тип 73» (J25А), которая стояла на производстве аж до 1999 года и называлась Jeep.Из вышеизложенного очевидно, что образцом для подражания при разработке первых послевоенных японских джипов явился старина «Виллис».Провал на конкурсе сильно огорчил руководство фирм Toyota и Nissan и поставил под сомнение целесообразность дальнейшего выпуска автомобилей данного типа. Суровые японские конструкторы уж было собрались совершить харакири, но, на их счастье, и как потом оказалось, на счастье автомобилистам всего мира, к прототипам проявили интерес силы местной полиции, которым тоже позарез требовались компактные автомобили повышенной проходимости.Благодаря этому обстоятельству фирма Toyota с 1951 года начала неспешно собирать свой разработанный в 1950 году джип, присвоив ему индекс BJ, и стала понемногу сбывать его японской полиции и пожарным. Машина со временем получила имя Toyota Jeep BJ.В 1955 году увидело свет второе поколение с укороченной до 2 285 мм колесной базой. Сначала символы в обозначении новой машины были ВJ2, позже джипы стали выпускаться с другим более мощным двигателем и шли под индексом FJ2.Литеры В и F обозначали модели установленного двигателя, J означала Jeep (в данном случае компактный автомобиль, который можно использовать вне дорог), а цифра 2 – второе поколение модели. Впоследствии эта особенность формирования индекса моделей джипов стала для фирмы Toyota традиционной.Некоторые машины изготавливались с правым расположением руля и предназначались для внутреннего рынка, другие имели его левое расположение и отправлялись на экспорт. Экспортные машины и получили ставшее впоследствии всемирно известным имя Land Cruiser (сухопутный крейсер).Вглядитесь внимательно: перед вами один из первых Land Cruiser.В те годы по всем континентам разошелся английский Land Rover, вот хитрые японцы, нацелившись на экспорт, и придумали своему «внедорожнику» созвучное наименование, глядишь, кто-то по ошибке перепутает, да и купит.Впрочем, по официальной версии японской фирмы именем Land Cruiser еще в 1954 году были названы машины первого поколения. Не хочу никого обижать, но лично мне это кажется весьма сомнительным: вряд ли мелкая фирмешка, выпустившая к 1953 году всего 289 машин BJ, часть из которых удалось сбыть силам местной полиции, в 1954 году уже вынашивала амбициозные планы продвижения своих джипов по всему миру, для чего срочно потребовалось придумать машине какое-то звучное имя. И что бы там ни говорили, но табличка с надписью Land Cruiser впервые появилась на боковине капота моделей второго поколения, а не первого.А некоторые злые языки болтали, что в 1954 году мощная корпорация Kaiser Industries, выкупившая в апреле 1954 года загибающуюся фирму Willys Overland, высказала серьезные претензии компании Toyota за самовольное использование в названии модели BJ слова Jeep, которое американцы не без основания считали своей собственностью. Не желая ссориться с могущественными друзьями, японцы начали срочно подыскивать для своего автомобиля новое имя, и в результате выдумали словосочетание Land Cruiser, которым и окрестили машины второго поколения.Фирма Nissan тоже не сидела сложа руки и в 1951 году приступила к серийному производству показанной военным модели 4W-60. Машина, как и Toyota BJ, выпускалась с открытым верхом без дверей и комплектовалась легкосъемным тканевым тентом. В августе 1955 года были проведены небольшие обновления: появились хромированные планки на капоте и облицовке радиатора, изменились передние сидения, а главное – был установлен новый 4-литровый мотор мощностью 105 л. с. Модели присвоили индекс 4W-61.А в октябре 1958 года произошло знаковое событие: было произведено очередное обновление, новый джип получил индекс 4W-65 и, что самое главное, обзавелся фирменной табличкой Patrol, расположенной на боковине капота, с которой уже больше никогда не расставался.Так родился легендарный «Патруль».По мере истечения десятилетий фирмы Nissan, Toyota и Mitsubishi при смене поколений постепенно увеличивали габариты своих полноприводных автомобилей. Некоторые из них в итоге всё же попали в армии различных стран и даже вошли в состав миротворческих сил ООН.Но большинство производимых машин данного типа пошли в коммерческую продажу, поэтому с годами становились вместительнее, комфортнее, и вскоре называть их джипами уже стало не корректно.Да и само слово «джип» постепенно утратило своё первоначальное значение, и вместо полуофициального термина, обозначающего армейский связной и разведывательный автомобиль, стало олицетворять обычный «гражданский» автомобиль на больших колесах с увеличенным дорожным просветом и крепкой ходовой частью, который мог кратковременно использоваться на легком бездорожье.В дополнение необходимо упомянуть еще одну модель, которую многие называют японским джипом.В 1970 году фирма Suzuki выпустила на японский авторынок маленький полноприводный автомобиль с рамной несущей системой и большим дорожным просветом, названный Jimny. Это наименование являло собой плод недоразумения: поначалу маркетологи придумали имя Jimmy, но на этапе окончательного согласования кто-то перепутал буквы и вместо второй m написал n. В итоге вышло Jimny.Другое название автомобильчика было по-царски гордым – Brute IV. Модель имела индекс LJ10, буквы означали словосочетание «легкий джип».Длина машинки была 3 000 мм, ширина 1 300 мм, таким образом она получилась даже меньше, чем первый японский джип Kurogane. Масса составляла 590 кг, пассажировместимость 3 человека, грузоподъемность 250 кг. Межосевой привод был простейший блокированный с передним подключаемым мостом. Машинку приводил в движение мотоциклетный двухтактник воздушного охлаждения мощностью 25 л. с. при 6 000 об/мин (видимо, по JIS). Подголовником одному из пассажиров служило запасное колесо.Первыми покупателями этого чуда японской техники стали вовсе не военные, а… электрическая компания, закупившая сие транспортное средство для своих монтеров, проверяющих электрокабели. Так что, собственно говоря, называть эту модель джипом не корректно, по сути это была спецтехника, которая впоследствии эволюционировала в молодежный автомобиль для активного отдыха.И любопытен LJ10 только тем, что явился родоначальником распространившегося по всему миру и производившегося в различных странах Европы и Азии большого семейства компактных автомобилей повышенной проходимости, которые при соответствующей окраске становились похожими на армейские джипы.По сведениям автоисторика Е. Д. Кочнева, фирма Suzuki никогда не выпускала автомобили, впоследствии поступившие на вооружение какой-либо армии мира. Так что утверждения некоторых гордых владельцев этих машинок, что их «Джимни» или «Самурай» имеют «военные корни», является преувеличением.Но от констатации этого факта наше уважение к их личному мужеству вовсе не становится меньше…