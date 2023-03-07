«Адмиралтейские верфи» получили контракт на строительство научно-экспедиционного судна для полярного флота России

Судно ледового класса Arc7 будет иметь длину около 165 м, водоизмещение около 25 000 т, дедвейт около 9 200 т. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на 2 вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек

Судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" построит новое научно-экспедиционное судно проекта 23680 для Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Будущий флагман полярного флота получит имя "Иван Фролов" в честь известного океанолога, члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Фролова, в течение 20 лет возглавлявшего ААНИИ."Адмиралтейские верфи" получили контракт на постройку в интересах ААНИИ научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680. Средства на строительство НЭС выделило российское правительство еще в декабре прошлого года. Сдача судна планируется на декабрь 2028 года. Срок эксплуатации - не менее 30 лет.- сообщил врио генерального директора "Адмиралтейские верфи" Андрей Веселов.Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" в перспективе должно заменить нынешний флагман полярного флота России НЭС "Академик Федоров". Обслуживать оно будет арктические и антарктические экспедиции, одновременно проводить научные исследования по программам десятков научных проектов от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах.При его разработке учитывался опыт строительства самодвижущейся ледовой платформы "Северный полюс", также построенной "Адмиралтейскими верфями". Судно способно высаживать экспедицию на лед или необорудованный берег с двух бортов, а также выполнять погрузку/разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 т на расстояние около 25 м от борта.