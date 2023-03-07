«Вызов брошен»: Лукашенко выступил с резкой критикой Зеленского

На фоне военных приготовлений Польши и угроз со стороны её властей, высказанных в сторону Белоруссии, провокации киевского режима привели к резкой смене риторики Минска. Президент Александр Лукашенко выступил с острой критикой украинского руководства.
С его слов, он надеялся, что Зеленский заинтересован в достижении мира на благо народа. Однако он выбрал путь конфронтации с соседней Белоруссией, организовав инцидент с беспилотником на авиабазе. Как поясняет Лукашенко, Зеленский получил твёрдые гарантии нейтралитета Минска, но он носился с идеей официального оформления пакта о ненападении, призывая заключить его на площадке ООН. И параллельно с этим занимался подрывной деятельностью на территории Белоруссии, засылая в её пределы диверсантов и террористов.
Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим… Что ж, вызов брошен
- отметил Лукашенко.
Какой ответ на украинские диверсии последует со стороны белорусского руководства на данный момент не известно. Однако ругательства, высказанные Лукашенко в адрес Зеленского, не предвещают для Киева ничего хорошего. Фактически глава киевского режима утратил свою легитимность в глазах белорусского президента.
Следует учесть, что звонки Зеленского давно игнорируют в Кремле, в то время как в Китае его отказ от недавней мирной инициативы Пекина был воспринят как признак политической несостоятельности. Вероломство Зеленского и его безудержное потакание Западу вряд ли сослужат хорошую службу киевского режиму на международной арене.