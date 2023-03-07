Военное обозрение
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«Вызов брошен»: Лукашенко выступил с резкой критикой Зеленского

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«Вызов брошен»: Лукашенко выступил с резкой критикой Зеленского

На фоне военных приготовлений Польши и угроз со стороны её властей, высказанных в сторону Белоруссии, провокации киевского режима привели к резкой смене риторики Минска. Президент Александр Лукашенко выступил с острой критикой украинского руководства.


С его слов, он надеялся, что Зеленский заинтересован в достижении мира на благо народа. Однако он выбрал путь конфронтации с соседней Белоруссией, организовав инцидент с беспилотником на авиабазе. Как поясняет Лукашенко, Зеленский получил твёрдые гарантии нейтралитета Минска, но он носился с идеей официального оформления пакта о ненападении, призывая заключить его на площадке ООН. И параллельно с этим занимался подрывной деятельностью на территории Белоруссии, засылая в её пределы диверсантов и террористов.

Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим… Что ж, вызов брошен

- отметил Лукашенко.

Какой ответ на украинские диверсии последует со стороны белорусского руководства на данный момент не известно. Однако ругательства, высказанные Лукашенко в адрес Зеленского, не предвещают для Киева ничего хорошего. Фактически глава киевского режима утратил свою легитимность в глазах белорусского президента.

Следует учесть, что звонки Зеленского давно игнорируют в Кремле, в то время как в Китае его отказ от недавней мирной инициативы Пекина был воспринят как признак политической несостоятельности. Вероломство Зеленского и его безудержное потакание Западу вряд ли сослужат хорошую службу киевского режиму на международной арене.
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25 комментариев
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  1. cadaver
    cadaver Сегодня, 15:06
    -5
    Почему-то напомнило:
    «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение»
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:16
      +6
      Что ж, вызов брошен - отметил Лукашенко.

      Только бы, это не начало белорусских "красных линий" am
      У наших уже красный фламастер закончился winked
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:37
        0
        Какой ещё фломастер? Зачем? Красная линия хорошо заметна на местности. Я много раз видел.
      2. mann
        mann Сегодня, 15:46
        +1
        У наших уже красный фламастер закончился
        не переживайте,на фломастеры санкции не распространяются
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +8
    Александр Григорич...Поменьше слов,побольше дела... hi
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:22
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Александр Григорич...Поменьше слов,побольше дела...

      Он берет пример со старшего товарища...
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:11
    0
    Чё то Бацька взъерепенился!...
    Гнидoй Зелю обозвал...
    Чё то будет! wink
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:14
      +9
      Ничего не будет. Современные политики могут говорить, что угодно.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 15:42
        0
        Цитата: Копчёный
        Современные политики могут говорить, что угодно.

        Так Батька разве современный??? Мамонт и динозавр!!! Подверг, понимаешь, обструкции и остракизму, а "кто надо" уже под козырёк. Так что зеле не завидую. Будет в "подвалах КэГэБы" песни петь
        - "Ох ты горькая долюшка доля
        Раскладушка, в полоску матрас...
    2. g_ae
      g_ae Сегодня, 15:38
      +2
      А ещё жёлтым земляным червяком! Вот!
  4. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:12
    +1
    Неужели прозрел. А раньше батька как будто ничего не замечал. Или раньше можно было и перед нашими и перед вашими заигрывать. А сейчас уже поздно, заигрывать стало.
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 15:16
    +2
    А может это такая хитрая игра? С целью как-бы легитимизировать наступление со стороны Беларуси?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:27
      -3
      Да ещё после поездки в Китай... Гарантии получил от Си?
    2. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:42
      0
      Бисмарка почитайте: чтобы вторгнуться куда то не обязательно делать это до, после Победы профессора юридических наук легитимизируют
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: GREG68
      А может это такая хитрая игра? С целью как-бы легитимизировать наступление со стороны Беларуси?

      У российского командования пока нет идей ведущих к перелому.Позиционная война,год топтание на месте.Думаю любой(даже малый) союзник нашему МО не помешает.
      Белоруский фронт значительно увеличивает протяженность фронта.Распылению сил Украины. hi hi
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:16
    0
    Lukaschenko ist genau so ein Schwächling, wie einst Janukowitsch...;
    wenn Putin ihm nicht die Hand hält, dann kommen nur immer weiter
    solche "Maul-Helden-Taten"...!!!

    Was muss denn noch alles passieren?!?
    Will man warten, bis Selenskyj seine Minenfelder
    quer durch Minsk verlegt hat...?!?

    Spätestens seid dem Angriff auf den Flughafen hätte es
    mindestens einen Angriff auf Kiew als "Antwort" geben
    müssen...!!! Dieses ganze Gerede bringt rein gar nichts...!!!!!
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 15:41
      -1
      Нихт шиссен! Дас ист фантастиш! А по-русски можно? Или по-белорусски.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 16:31
        0
        Нихт шиссен! Дас ист фантастиш! А по-русски можно? Или по-белорусски.

        Пжалста:
        Лукашенко так же слаб, как когда-то был Янукович...;
        Если Путин не держит за руку, то герой может только говорить!!!

        Что еще должно произойти?!?
        Будете ли вы ждать пока Зеленский свои минные поля расставит
        по Минску...?!?

        Надо было сразу, после нападения на аэропорт
        дать хоть один удар по Киеву в качестве "ответки".
        Должен...!!! Все эти разговоры бесполезны...!!!!!
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:28
    -2
    Его народ это сионисты и им мир уж точно не нужен только бабло которое зарабатывают на крови.
  8. Клон
    Клон Сегодня, 15:34
    0
    Думает одно, говорит другое, делает третье и надеется на четвертое. Политик, однако... feel
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:37
    +1
    Я думаю, Лукашенко еще не готов перейти от слов к делу. Во всяком случае, у него не "горит". Да и наши действия (СВО) оптимизма ему мало добавляют. Вот если бы яркие и устойчивые победы- тогда да! Думается мне, что будем мы, в одиночку с бандерой воевать.
  10. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 15:40
    0
    Гарантии нейтралитета. А это точно союзное государство. Слишком уж батька многовекторный.
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:43
    0
    Вероломство Зеленского и его безудержное потакание Западу вряд ли сослужат хорошую службу киевского режиму на международной арене.

    Да не решает ничего Зеленский! Он обычная марионетка с весьма маленькими правами и вольностями. Кроме того, реальный политик не будет так беспросветно как он "тонизировать" свой организм. А "бацька" Лукашенко, после вояжа в Китай, скорректировал свое отношение к Украине. По крайней мере на словах.
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:46
    0
    Да, "твёрдые гарантии нейтралитета" от верного союзника несказанно радуют...
    Впрочем, если наше руководство отказывается воевать, других упрекать не стоит.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:51
    +1
    Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим… Что ж, вызов брошен

    - отметил Лукашенко.
    Осталось добавить фразу: маски сброшены.