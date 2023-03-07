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В прессе ФРГ: из-за прекращения поставок российской нефти Германия может лишиться своих автобанов

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В прессе ФРГ: из-за прекращения поставок российской нефти Германия может лишиться своих автобанов

Немецкую строительную промышленность может ожидать резкий рост себестоимости дорожных работ. Такая перспектива грозит ей из-за остановки нефтепровода «Дружба», по которому сырье поступает в страну.


Об этом говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Die Welt.

В прессе ФРГ отмечается, что из-за прекращения поставок российской нефти Германия может лишиться своих знаменитых автобанов, в первую очередь на востоке страны. Суть в проблемы заключается в особых требованиях к сырью, применяемому при производстве битума для строительства автомобильных магистралей и проведения дорожных работ. Такая нефть поступала на восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне. Теперь как минимум один из них битум больше не выпускает. Дополнительная сложность состоит также в том, что, как отмечают немецкие журналисты, доставка такой нефти морским путем невозможна.

Исполнительный директор Ассоциации строительной промышленности Востока Роберт Момберг, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечает, что ее следствием станет значительное подорожание стройматериалов, а значит, и увеличение стоимости дорожных работ.

Собственно, немецкое правительство, решением которого были остановлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», должно было предвидеть, что это приводит к сокращению промышленного производства и наносит ущерб транспортной инфраструктуре. Видимо, данные проблемы носят для него второстепенный характер.
Автор:
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39 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:11
    +2
    Германия лишится своих автобанов если украинских прапорщиков нанимать начнёт в дорожные рабочие.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:28
      +3
      Не прошло и трёх дней, как лысый фашист (он же Шольц) гордо промурлыкал:
      "Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, - подчеркнул Шольц.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:35
      +2
      Германия может всего лишиться, если ею будут руководить такие "шольцы" и ему подобные, исполняющие чужую волю и пожелания, вопреки своему народу.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:59
        +1
        Цитата: marchcat
        Германия может всего лишиться, если ею будут руководить такие "шольцы" и ему подобные, исполняющие чужую волю и пожелания, вопреки своему народу.

        Имен этого и добиваются США уже никак не шифруясь yes
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:23
          0
          Имен этого и добиваются США уже никак не шифруясь

          Вы в правду верите что Россия не поставляет нефть в гейроппу? Зря как качала "Транснефть " так и качает по тем же направлениям. Политики накладывают санкции а барыги делают своё дело накладывая на санкции.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:21
    +4
    Возможно даже цена за километр автобана в Германии взлетит до ПОЛОВИНЫ стоимости за километр обычной уличной дороги в Башкирии!
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 15:43
      0
      доставка такой нефти морским путем возможна! нет пути из порта до завода по трубе! есть железная дорога и автомобильные грузоперевозки! автор лукавит
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 16:22
        0
        seregatara ,доставка такой нефти морским путем невозможна , по причине отказа Европой импорта российской нефти морским путем .
        Европа , и Германия сами себя наказали .
        И даже в немецкой прессе пишут о проблемах с битумом . Но , внимание , мелким почерком . То бишь , не в центральных газетах .
        Что бы не все могли прочесть .
  3. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 15:30
    +7
    А давайте просто порадумся за них! И забудем о них тоже. Вот абсолютно всё равно, что там дорожает, что там взрывается и как они "друг друга едят". Меня волнует, что происходит в РФ. Часто сравниваю, какие ужасы там и какие трудности здесь. И не вижу никакой разницы, разве, что у нас "труба пониже, да дым пожиже". А так, как и у них, всё дорожает, жить становится страшнее, уверенности в "завтряшнем дне" никакой нет.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 15:54
      +3
      Обычно,когда в отечественной экономике "не атхи",тут же начинается сбор негатива в мировой экономике,политике и пр.И негры не доедают,долг США растет и"крокодил не ловится,кокос не растет".
      Причем в нашей прессе и ТВ эта тема постоянна присутствует. wassat belay
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:31
    +2
    Всё у них, к сожалению, будет нормально и с автобанами тоже.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Лешак
      Всё у них, к сожалению, будет нормально и с автобанами тоже.

      Даёшь!!! Забаним автобаны!!!
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:31
    +9
    Так вот откуда ветер дует!
    И не жаль Фатерлянд, ни капельки! wink
    1. Клон
      Клон Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Так вот откуда ветер дует!

      Попадание в "десяточку"! fellow
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Так вот откуда ветер дует!
      И не жаль Фатерлянд, ни капельки! wink

      Отличная заготовка США: Горбачёв - Шольц, 2:0.
      В наглую, ничего не скрывая.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:34
    0
    Какая-то хрень. "Лишиться автобанов" и "подорожание битума" это одно и тоже? Писатели, блин!
    1. Клон
      Клон Сегодня, 15:43
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      Какая-то хрень.

      Отнюдь. Даже автобаны нуждаются в периодическом обслуживании и ремонте. Известные ранее "бетонки" были широко распространены в ГДР, а потом их стали заменять на более современное покрытие, в состав которого входит именно битум.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:05
        0
        Цитата: Клон
        Даже автобаны нуждаются в периодическом обслуживании и ремонте.

        Они то, как раз и должны быть в идеальном состоянии.
        Иначе, это обычная бесплатная дорога.
  7. Клон
    Клон Сегодня, 15:39
    +1
    "Любишь кататься, люби и саночки возить!" Подойдет и к обозначенной ситуации...
    Тевтонов же не только поманили морковкой, но и шоры повесили, дабы мыслей не возникало по сторонам смотреть и предугадывать возможные последствия тех или иных действий.
  8. Антоха
    Антоха Сегодня, 15:39
    +3
    Немцы оказались неуравновешенным народом. То они строем ходят и нацистские гимны поют, собираясь уничтожить всех славян, то вдруг допускают надо собой какие угодно издевательства, и молчат, как будто это не про них. Из крайности в крайность. Через 10-20 лет надо ждать нового Гитлера?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Антоха
      Через 10-20 лет надо ждать нового Гитлера?

      Если кто и помешает этому, то это наши воины.
  9. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 15:40
    0
    Ни чего страшного. Пересядут на коней, напялят доспехи, на голову горшки железные с рогами и вперед в новый крестовый поход
  10. Александр-Не-третий
    Александр-Не-третий Сегодня, 15:44
    -4
    Очередные байки из склепа про загнивающий запад.
    Может пора начать самим все производить, а не стать энергетической помойкой, когда с 2027 года новые модели мерседес переходят на электричество.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:49
      +2
      Самая большая глупость - переводить автотранспорт с ДВС на электричество. Это примерно то же самое, как отказаться от дешёвых углеводородов из России в пользу дорогих из США. Достижение сомнительное и необратимо фатальное в исторической перспективе.
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:40
      0
      На эл.мерседес у нормального бюргер к сожалению нет. И желание в будущем пересадить их на эл.авто будет насильно за счет бюргеров, конечно не за счет мигрантов
  11. al3x
    al3x Сегодня, 15:48
    0
    Не пугайте ежа голой опой, ничего Германия не лишится, вполне спокойно обойдутся и без российской нефти и газа, чуть пояса подзатянут. А кто сейчас поясок не подзатянул, мы чтоли? Уж как у нас любят говорить, как всё плохо у соседа, как в Америках и европах всё дорожает и как они там бедные без России загибаются, а про свой огород молчок, ибо если будешь сильно рот про свой огород раскрывать, то язык и прищемить могут на несколько лет. Я вот, к примеру, сколько себя помню, по весне вижу город разбитых дорог. И каждый год одно и тоже, асфальт вместе со снегом уходит. Потом до поздней осени летают, а весной опять нет асфальта в тех местах, где проводился ремонт. Может немцы виноваты?
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 16:09
      0
      Точно, точно! Как нам втирали, что Европа замерзнет и тому подобное... А в(на) Украине как машины ездили так и продолжают. Да что там машины, нехватки топлива и в их армии не замечается. Зато у нас как будто и цены падают и асфальт сам по себе за бесплатно обновляется.
      1. Strannik96
        Strannik96 Сегодня, 16:20
        0
        Цена на бензин на украине растет, а асфальта там и раньше не везде было. Только в латвии, в риге, за помещении 200м2, отопление на газу в 3 раза увеличилось
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:16
      0
      Мороз и вода делают свое дело во всех странах свое дело. В канаде не везде автобаны, даже иногда простые дороги и зимой можно в аэропорт опоздать, если снега много выпадет, не всегда своевременно чистят. Мои знакомые опоздали из за этого в аэропорт, выпал снег и они не могли проехать
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:23
        -1
        Что это за дорожный ремонт, которого на полгода еле хватает? Не нужно мне про климат рассказывать. У нас довольно мягкий климат, большая часть зимы -5.. -15 градусов, редкие оттепели и заморозки. Единственное объяснение, почему так происходит - изначально некачественное сырьё и даже не пытаются что-то с этим сделать. Республика дотационная, поэтому и о качестве дорог мечтать особо не стоит, вот моё объяснение. Федеральных трасс это не касается, там всё в порядке, я конкретно про городские дороги.
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: al3x
      а про свой огород молчок, ибо если будешь сильно рот про свой огород раскрывать, то язык и прищемить могут на несколько лет.

      оооо laughing барцунысрыжымом с прищемленным языком подтянулись, а возможно и не только языком. lol а за что прищемили то? ну язык и все остальное? за вранье? бывает... wink
      не, ну раньше то конечто вашему брату раздолье было. неси любую околесицу с пафосным видом и все норм, а тут надо же, за написанное отвечать приходится! жуть! НЕ сочувствую bully
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:30
        0
        В каком месте я с режимом борюсь? Не приплетайте мне ваши фантазии безосновательные, иначе вас и клеветником можно объявить, статья такая тоже имеется, если вы забыли.
    4. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:27
      0
      Чтобы обойтись без туалетной бумаги, надо чтобы лопух рядом рос или "чуть пояса подзатянут", выбор не богатый. Уже было в германии отсутсвие простых вещей как масок, туалетной бумаги, перчаток. Ну а про продукты, в несколько раз повысились, как простые: подсолнеч.масло и т.д.
  12. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:09
    +2
    Цитата: Кот Александрович
    Какая-то хрень. "Лишиться автобанов" и "подорожание битума" это одно и тоже? Писатели, блин!

    В 2022 году цена на битум в германии в два раза умножилась и стала уже 700 евро за тонну. А сейчас 2023, цены продолжают расти. В германии или проводят санацию или ставят знак 70-80 км и все, если денег нет. Так,что не все так просто, учитывая, что "независимость" в германии со всех сторон умножаются, а где деньги то брать?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:19
      +1
      Деньги можно напечатать. Хоть триллион, если эти деньги кто-то в мире использует как международное платёжное средство и резервную валюту. А для стабилизации финансовой системы нужно всего лишь нанести стратегическое поражение России, расчленить её и снова начать качать из неё ресурсы по себестоимости. Над этим сейчас и работают.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 16:16
    0
    В свое время Брежневу удалось ловко подсадить всю Европу на поставки нефти из СССР.
    Теперь видимо все заканчивается.
    Наши 66 млн тонн нефти в год должны теперь пойти кому-то другому.
    А 9 тыс километров труб и 84 насосные станции будут простаивать и потихоньку ржаветь.

    Ну что же, все в жизни когда-нибудь кончается....
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:34
      0
      Какой ловкий Брежнев и какая простенькая европа, и европа с радостью трубы для этого поставляла. У них там еще торчат рожки/трубы для заливки дизеля в подвалы для отопления, теперь все видимо заканчивается. Теперь будут российкую нефть и газ через посредников покупат. "Ну что же, все в жизни когда-нибудь кончается...." Для них заканчивается выгодные цены, начинаются высокие цены
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    0
    В состав трассы Ф 1 в Сочи, входит битум и пластиковые наполнители.Самый крутой автобан по которому я ходил и ездил.Не умрут ,рабочие будут получать тоже самое а хозяин по обслуживанию - совсем другие деньги.И будет говорить- Мой друг, всегда гинеколог.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:36
      0
      В Крыму тоже высокое качество дорог/автобанов построили и строят. Был там в 2012 - в бедной африке наверное дороги лучше были