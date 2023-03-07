В прессе ФРГ: из-за прекращения поставок российской нефти Германия может лишиться своих автобанов

Немецкую строительную промышленность может ожидать резкий рост себестоимости дорожных работ. Такая перспектива грозит ей из-за остановки нефтепровода «Дружба», по которому сырье поступает в страну.Об этом говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Die Welt.В прессе ФРГ отмечается, что из-за прекращения поставок российской нефти Германия может лишиться своих знаменитых автобанов, в первую очередь на востоке страны. Суть в проблемы заключается в особых требованиях к сырью, применяемому при производстве битума для строительства автомобильных магистралей и проведения дорожных работ. Такая нефть поступала на восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне. Теперь как минимум один из них битум больше не выпускает. Дополнительная сложность состоит также в том, что, как отмечают немецкие журналисты, доставка такой нефти морским путем невозможна.Исполнительный директор Ассоциации строительной промышленности Востока Роберт Момберг, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечает, что ее следствием станет значительное подорожание стройматериалов, а значит, и увеличение стоимости дорожных работ.Собственно, немецкое правительство, решением которого были остановлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», должно было предвидеть, что это приводит к сокращению промышленного производства и наносит ущерб транспортной инфраструктуре. Видимо, данные проблемы носят для него второстепенный характер.