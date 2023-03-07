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Шойгу объяснил важность освобождения Артёмовска для дальнейших действий российских войск

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Шойгу объяснил важность освобождения Артёмовска для дальнейших действий российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность боев за Артемовск, об этом он заявил во время тематического селекторного совещания, прошедшего в военном ведомстве.


Шойгу отметил важность взятия Артемовска (Бахмута), освобождение которого ведется штурмовыми отрядами добровольцев, так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, город является одним из основных узлов обороны ВСУ на Донбассе, а его взятие позволит российским войскам проводить наступление вглубь обороны украинской армии.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ

- заявил министр.

Также он отметил, что потери украинской армии в феврале возросли более чем на 40% по сравнению с январем и составили порядка 11 тысяч военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщало, что освобождение Артемовска идет штурмовыми отрядами добровольцев, которых поддерживают артиллерия и авиация "Южной" группировки войск. В последне время упоминания о штурмовиках "Вагнера" из сводок пропали, просто говорится о ведении наступления на Донецком направлении.

На данный момент "Оркестр" контролирует 40% Артемовска, ведя бои почти в центре города. Несмотря на тяжелое положение ВСУ, в Киеве приняли решение город не сдавать, а перебросить резервы с других направлений. Как заявляют некоторые эксперты, упертость Зеленского в вопросе Артемовска позволила российским войскам перемолоть резервы, подготовленные для весеннего наступления.
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36 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:20
    +7
    А снаряды, и доступ к добровольцам в ИТУ: дал?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:27
      +4
      А снаряды, и доступ к добровольцам в ИТУ: дал?

      А дело не в Шойгу, дело в генералах поменьше звездами.
      Даже тут на ВО к Шойгу относятся пренебрежительно, типа не военный.
      Ну а на местах просто саботируют.
      В этом смысле Шойгу и Пригожин оба не свои для сапогов.
      Я больше скажу и Суровикин не свой для ВКС (танкист).
      И Герасимов не свой (штабной).
      Этот снобизм (а это именно снобизм иначе бы у нас везде успехи как у оркестра были) может вылечить только ВВП.

      Он правда отправил чуток генералов в отставку, а надо было на зону.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 15:38
        +6
        В этом смысле Шойгу и Пригожин оба не свои для сапогов.

        "Сапоги" уже показали на фронте, что они ничем не лучше "валенков". Так что спесь свою могли бы и убавить.
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 16:10
        +4
        Боюсь что ВВП ничего не сможет вылечить, ибо он сам всю эту систему создал под себя.
        Пригожина и Кадырова он боится, а с Шойгу обнимается.
        Вот и все расклады.
      3. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 16:11
        +4
        Цитата: bk316
        А дело не в Шойгу, дело в генералах поменьше звездами.

        Именно в Шойгу, он 11 лет в должности министра обороны. За такой срок он лично в ответе за все проблемы в армии. Как и его прямой начальник в ответе за все происходящее в стране. Ибо после 23 лет у власти большевиков с печенегами винить просто глупо и нелепо. hi
      4. Derbes19
        Derbes19 Сегодня, 16:34
        0
        Это что за министр обороны такой что его указания саботируют на "местах"? Почему за более чем 10 лет он не уволил ( минимум) или не посадил (максимум) саботирующих его указания подчиненных? Все это говорит о проф. непригодности как самого министра МО, так и генералов со "звездами поменьше".
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:34
      -5
      Цитата: Иезекиль 25-17
      снаряды, и доступ к добровольцам в ИТУ

      Снаряды есть, но Пригожину МО их не даст. Потому что Пригожин не следит за базаром.
    3. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:22
    +4
    Важно там все.И Угледар,и Кременная,и Северск..Все 800 километров фронта,не считая границы.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:50
      +1
      По Бахмуту.Ждём кульминации.Вагнеру должны помочь.Там ситуация непростая.Ожидается контрудар.



      Продолжается штурм Бахмута. Передовые отряды ЧВК «Вагнер» расширили зону контроля на подступах к автодороге на Часов Яр. ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, в попытке сохранить последний путь отступления из города.
      В центре «вагнеровцы» полностью контролируют район мясокомбината и ведут бои на подступах к Бахмутскому автодрому. Украинское командование перебрасывает на участок свежие бригады теробороны для предотвращения обвала фронта. (Рыбарь)

      Старше Эдды: "Господин Пригожин пишет о сосредоточении нескольких группировок противника в районах Часов Яра, Северска и Славянска, которые предназначены для встречного удара совместно с бахмутовским гарнизоном. Данная операция должна не только разблокировать Бахмут, но и нанести поражение нашей лучшей пехоте, то есть бойцам Оркестра.

      Киев видимо планирует провести «Зимнюю грозу» и не дать вывести с поднятыми руками (или вперёд ногами) командира группировки и личный состав, оставшейся в Бахмуте. Если Оркестру будут нормально помогать «соседи справа и слева» ( нанеси ВСУ и правда деблокирующий удар), то Зимняя гроза для ВСУ окончится также, как в свое время она окончилась для Манштейна. Если же нет, то выводы делайте сами".

      MI-6 передали новые разведданные в Офис Президента и Генштаб о том, что Кремль принял решение отказаться от наступления, чтобы экономить силы и готовить оборону на Запорожском направление. Российская армия минирует поля и побережье Днепра, чтобы усложнить операцию ВСУ.

      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/07_03_23_svezhie_novosti_s_ukrainy_bitva_za_bakhmut_priblizhaetsja_k_kulminacii_vsu_gotovy_k_moshhnomu_kontrnastupleniju_karta_boevykh_dejstvij_21_video/60-1-0-13718
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:23
    +2
    Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ
    - заявил Шойгу.

    Или я вообще ничего не понимаю в дизинформации winked или... Упаси Боже наш ГШ от... линейного мышления bully
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:37
      +9
      Да, заявление гениальное. Если возьмём этот город, можем приняться за следующий....

      Я тоже ничего не понимаю. Это похоже на войну ради самого процесса, без конкретных целей. Мы будем наступать, пока не наступим и будем отодвигать, пока не отодвинем.

      Это объяснимо либо непроходимой тупостью, либо какой-то более глобальной задачей, где наша роль - тянуть время. Ну, например, в это время Тайвань не вооружают или что-то в этом духе.

      Мне бы, конечно, хотелось бы верить в хитрый глобальный план и, вроде, есть косвенные подтверждения вроде встреч с Си перед началом операции, но не верится.

      Как говорил классик: Не надо объяснять хитростью то, что можно объяснить глупостью. Но думать о последствиях такого уровня глупости даже страшно
      1. ugos
        ugos Сегодня, 15:53
        0
        Это не хитрость и не глупость, просто течёт по течению, куда выплывет, там и будет...
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 15:55
        +2
        Ну, так там вариантов других нет.

        Ну, максимум попробовать понаступать на Сиверск и срезать белогоровский выступ, который в случае чего будет контрнаступательным трамплином в Лисичанск + выровнять фронт.

        Дальше необходимо долбится в Часов Яр. Вот когда его выйдет взять, в теории появится возможность ударить между Торецком (пригород Горловки, вялые штурмы уже год) и Константиновкой или сразу долбится в Константиновку. Потом в Дружковку. Потом в Красноторовку. Потом в Краматорск. И потом в Славянск.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 15:58
      0
      Или я вообще ничего не понимаю в дизинформации или

      Иван Грозный понимал стратегическое значение Бахмута. Петр Первый понимал...
      Только Вы - не понимаете... Впрочем, я тоже был против генерального сражения там...
      Сейчас даже клоун понял, что планируется дальше...
      С Уважением
      P S В чем только меня не обвиняли! В эгоизме, социопатии, но в "линейном мышлении" - это в первый раз! Браво!
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:25
    +5
    Что то нехорошее предчувствие у меня..

    Также он отметил, что потери украинской армии в феврале возросли более чем на 40% по сравнению с январем и составили порядка 11 тысяч военнослужащих.
    . Когда Шойгу говорит о том , как всё плохо у ВСУ - значит будет беда. Шойгу очень удобен Кремлю(и Путину) , так как он делает и говорит то , что хочет власть.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:31
      0
      Шойгу очень удобен Кремлю(и Путину) , так как он делает и говорит то , что хочет власть.

      Глупость это.
      Делать он и должен то что власть говорит. Слава богу не он Верховный.
      А вот говорить должен, что думает, подчиненные, которые говорят не то что думают ужасно неудобны руководству. Я вам как руководитель говорю. Собственно зачем мне подчиненные, которые говорят что я хочу, это не подчиненные а ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ laughing
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:27
    -2
    Нас окружают ЗНАКИ...
    Нужно лишь уметь их читать...
    wink
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:58
      +4
      Пригожин высказался о заявлениях Шойгу:
      Я никак не могу комментировать слова Шойгу. Я его в Артемовске не встречал. Куда передвинется фронт после взятия Артемовска, спрашивайте у Сергея Кужугетовича. Меня зовут Евгений Викторович. Зачем Сергей Кужугетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить Зеленского.

      12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах Генштаба или в Союзмультфильме.

      Идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течёт такая же кровь.

      Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт.
  6. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 15:35
    +8
    Как можно верить заявлениям Министра обороны ген. арм. Шойгу об оперативных и стратегических последствиях действий под Артемовском, если он далек от военного дела абсолютно и способен только прочитать по бумажке кратко написанный текст, без военной терминологии.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:06
      +3
      Цитата: ветеран-танкист
      он далек от военного дела абсолютно и способен только прочитать по бумажке кратко написанный текст, без военной терминологии.

      Так ему Канашенков поможет. У них вдвоем лихо получается украинскую армию долбить! В вечерних сводках по крайней мере.
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 15:35
    +3
    Если МО не прикроет фланги Вагнера, то, как сказал Пригожин, будет новый грандиозный, ну в общем конец.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 16:26
      0
      Прикрытие флангов текущими силами ВС РФ, похоже на прикрытие флангов итальянцами и румынами в Сталинграде.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:36
    +3
    "важность освобождения Артёмовска" не переоценима, но сначала этот Артемовск надо взять , потому что с каждым днем украинское командование кидает на разблокировку путей снабжения все новые резервы , не считаясь с потерями...а пока пожелаем нашим парням военных успехов , они им очень сейчас нужны.
  9. tTшка
    tTшка Сегодня, 15:48
    +1
    При всем уважении... но он бы лучше объяснил, почему, в возглавляемом им ведомстве, какие то "клановые" разборки... а страдают парни, что на передке, бк не получая...
    если конечно это не вброс...
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:52
    0
    Цитата: bk316
    А снаряды, и доступ к добровольцам в ИТУ: дал?

    А дело не в Шойгу, дело в генералах поменьше звездами.
    Даже тут на ВО к Шойгу относятся пренебрежительно, типа не военный.
    Ну а на местах просто саботируют.
    В этом смысле Шойгу и Пригожин оба не свои для сапогов.
    Я больше скажу и Суровикин не свой для ВКС (танкист).
    И Герасимов не свой (штабной).
    Этот снобизм (а это именно снобизм иначе бы у нас везде успехи как у оркестра были) может вылечить только ВВП.

    Он правда отправил чуток генералов в отставку, а надо было на зону.

    чтобы ввп вычленил что-то он должен принять командование
    т.е взять на себя ответственность за успехи и поражения
    жестко спрашивать с генералов

    а он этого не хочет, как это прослеживается в течение 20 летнего правления
    1. tTшка
      tTшка Сегодня, 16:12
      -1
      А еще лучше, ему и повором, и медиком, и на ВО админить... fool
  11. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:57
    +1
    Шойгу объяснил важность освобождения Артёмовска

    Интересно, кому он объяснил из своих подчинённых, которые этого не понимали? what
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:01
    0
    В последне время упоминания о штурмовиках "Вагнера" из сводок пропали, просто говорится о ведении наступления на Донецком направлении.

    А с чем это связано?
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:01
    +1
    Площадь Артёмовска ( Бахмута) 41,6 квадратных километра. Почти половина под нами (России), один полный залп Смерча уничтожает площадь 670 тысяч кв метров (больше пол километра). Это 20-25 полных залпа из 20 установок "Смерча", это цена взятия города без потерь личного состава с нашей стороны. Пригнать установки, нанести удар и через пару минут город наш. soldier
  14. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:03
    0
    Шойгу отметил важность взятия Артемовска (Бахмута)

    Можно будет освободившихся вагнеров на Угледар отправить.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: Stas157
      Шойгу отметил важность взятия Артемовска (Бахмута)

      Можно будет освободившихся вагнеров на Угледар отправить.

      Можно . Только тогда получается , что кроме Вагнеров у нас боеспособных частей нет ? Так получается ? Или остальных берегут . Есть какая то иная задача для Армии ?
  15. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:12
    0
    Цитата: bk316
    Он правда отправил чуток генералов в отставку, а надо было на зону.

    Цитата: bk316
    Он правда отправил чуток генералов в отставку, а надо было на зону.

    Что то я пока не упомню громких отставок.Видел только "раздачу"погон с большими звездами.
    Я на зону вы правы,да еще посмотреть нажитое "упорным трудом" имущество.И родню "потрусить" hi
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:14
    0
    На мой взгляд, самое главное в этой заметке - минус 11000 бандерлогов.
  17. alovrov
    alovrov Сегодня, 16:24
    0
    Заявления Шойгу про войну не значат ровным счетом ничего. Было уже сражение за Соледар и что? Как это отразилось на общем ходе войны? Никак, потому что всё это - бои местного значения.
    В реальности намного важнее подготовка к наступлению ВСУ. Это действительно повлияет на ход войны, тем более что ВС РФ готовится к этому наступлению примерно также как к перегруппировке из под Харькова и Херсона. Все тоже самое на большую букву Х.
  18. valera75
    valera75 Сегодня, 16:27
    0
    Цитата: bk316
    В этом смысле Шойгу и Пригожин оба не свои для сапогов.
    Я больше скажу и Суровикин не свой для ВКС (танкист).
    И Герасимов не свой (штабной)

    Для кого не свои?Для тех кто никогда нигде не воевал и такие же штабные?
  19. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 16:27
    0
    Если Артёмовск настолько стратегически важен,тогда почему вокруг его освобождения столько междуусобных тёрок? Пригожин вроде не похож на пи...ла и нытика,мужик отважный,боевой,лидер однозначно,как всё это понимать?