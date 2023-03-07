Шойгу объяснил важность освобождения Артёмовска для дальнейших действий российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность боев за Артемовск, об этом он заявил во время тематического селекторного совещания, прошедшего в военном ведомстве.
Шойгу отметил важность взятия Артемовска (Бахмута), освобождение которого ведется штурмовыми отрядами добровольцев, так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, город является одним из основных узлов обороны ВСУ на Донбассе, а его взятие позволит российским войскам проводить наступление вглубь обороны украинской армии.
Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ
- заявил министр.
Также он отметил, что потери украинской армии в феврале возросли более чем на 40% по сравнению с январем и составили порядка 11 тысяч военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщало, что освобождение Артемовска идет штурмовыми отрядами добровольцев, которых поддерживают артиллерия и авиация "Южной" группировки войск. В последне время упоминания о штурмовиках "Вагнера" из сводок пропали, просто говорится о ведении наступления на Донецком направлении.
На данный момент "Оркестр" контролирует 40% Артемовска, ведя бои почти в центре города. Несмотря на тяжелое положение ВСУ, в Киеве приняли решение город не сдавать, а перебросить резервы с других направлений. Как заявляют некоторые эксперты, упертость Зеленского в вопросе Артемовска позволила российским войскам перемолоть резервы, подготовленные для весеннего наступления.