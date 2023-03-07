Минобороны показало работу экипажей танков Т-90 в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало видео, на котором можно увидеть работу экипажей российских танков Т-90 в зоне проведения спецоперации на Украине.
На видео танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, тем самым обеспечивая условия для наступательных действий российской армии в зоне проведения спецоперации.
Можно также увидеть, как экипажи танков Т-90 выдвигаются на позиции, прилегающие к переднему краю линии обороны противника, после чего наносят мощное огневое поражение вражеским войскам. В первую очередь уничтожаются позиции противотанковых средств и бронетехника противника.
Несмотря на минометный обстрел противника, разведчик, корректировавший огонь танкистов, продолжил вести корректировку. Он сумел вычислить расположение артиллерийских расчетов противника, после чего передал их координаты экипажам танков. В результате батарея противника была полностью уничтожена.
Нередко танкисты, принимающие участие в спецоперации, ведут фланговый огонь в движении. Этот прием ощутимо повышает выживаемость техники в боевых условиях.
Российский танк Т-90М "Прорыв" является одной из наиболее современных боевых машин в мире. После серии модернизаций танки этого типа были оборудованы новейшей динамической защитой, современными средствами связи и более мощным двигателем.
Т-90 отлично показал себя в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. При этом таким танкам уже в ближайшее время придётся встретиться на поле боя с немецкими "Леопардами".