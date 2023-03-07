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Минобороны показало работу экипажей танков Т-90 в зоне СВО

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Минобороны показало работу экипажей танков Т-90 в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало видео, на котором можно увидеть работу экипажей российских танков Т-90 в зоне проведения спецоперации на Украине.


На видео танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, тем самым обеспечивая условия для наступательных действий российской армии в зоне проведения спецоперации.

Можно также увидеть, как экипажи танков Т-90 выдвигаются на позиции, прилегающие к переднему краю линии обороны противника, после чего наносят мощное огневое поражение вражеским войскам. В первую очередь уничтожаются позиции противотанковых средств и бронетехника противника.

Несмотря на минометный обстрел противника, разведчик, корректировавший огонь танкистов, продолжил вести корректировку. Он сумел вычислить расположение артиллерийских расчетов противника, после чего передал их координаты экипажам танков. В результате батарея противника была полностью уничтожена.

Нередко танкисты, принимающие участие в спецоперации, ведут фланговый огонь в движении. Этот прием ощутимо повышает выживаемость техники в боевых условиях.

Российский танк Т-90М "Прорыв" является одной из наиболее современных боевых машин в мире. После серии модернизаций танки этого типа были оборудованы новейшей динамической защитой, современными средствами связи и более мощным двигателем.

Т-90 отлично показал себя в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. При этом таким танкам уже в ближайшее время придётся встретиться на поле боя с немецкими "Леопардами".

Автор:
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9 комментариев
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  1. alexmach
    alexmach Сегодня, 15:45
    +1
    Можно также увидеть, как экипажи танков Т-90 выдвигаются на позиции, прилегающие к переднему краю линии обороны противника, после чего наносят мощное огневое поражение вражеским войскам. В первую очередь уничтожаются позиции противотанковых средств и бронетехника противника.

    А почему это делают танкисты а не артилерия?
    1. Валерий_В
      Валерий_В Сегодня, 15:56
      -1
      наверное ее нет в этом месте поэтому пуляют танки
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 16:17
        +1
        На военном обозрение месяца 1,5-2 назад писали про то , что от такой стрельбы по закрытым позициям очень сильно портятся стволы у танков , т.к. стреляют осколочно фугасными. И ствол у танка ведь гладкоствольный , а у арты нарезной .
        Нужно выпускать как намного больше современной арты , ну или хотя бы акаций и гвоздик модернизированных с активно реактивными снарядами , чтобы перестреливать натовскую арту .
  2. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:47
    +7
    минобороны только такие ролики и показывает, выехали куда то там постреляли, уехали, вертолет взлетел, куда то в небо нурсы покидал, развернулся, улетел, очень информативно
    1. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 16:31
      0
      Зато красивое поле, красивый танк, пейзаж, ракурс, небо, прям твёрдая пятёрка за артистизм. Правда да, куда стреляют непонятно и зачем поворачиваются кормой к тому месту в которое стреляли тоже не сильно понятно, но видать тоже для красоты. Единственное нужно доработать автомат заряжания, чтоб работал поплавнее, а то как то дёргается, не красиво.
  3. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 15:53
    +4
    А где обещанное видео? Что такое фланговый огонь танков? Я старый танкист, и слов таких не знаю!
    1. Валерий_В
      Валерий_В Сегодня, 15:57
      0
      Фланговый огонь.
      Ведение огня артиллерийским орудием (подразделением) по целям во фланг боевых порядков противника.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:27
    0
    Работа автомата заряжания во всей красе,по этому Натовские " сараи" такие большие.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:36
      0
      Так а негра куда посадить?)
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий