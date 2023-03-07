Президент Эстонии Алар Карис объяснил причины отказа подписания закона о сносе памятников времён СССР. По словам главы эстонского государства, внесение поправок в строительный кодекс идут вразрез с положениями конституции, что вызвано их размытыми формулировками, хотя закон был принят парламентом страны ещё в прошлом месяце.
В то же время, эстонский президент поддержал цель данного нормативно-правового акта, указанную в пояснительной записке к нему, который распространяется и на демонтаж из общественных мест объектов, нарушающих (как написано в документе) правосознание общества или создающих угрозу для безопасности государства. Карис обратил внимание на тот факт, что к запрещённым объектам относятся все те монументы, которые связаны с деятельностью Советской власти, однако, как утверждает он, сама формулировка запрета имеет куда более широкий смысл, а одна из статей противоречит Основному закону страны с юридической точки зрения.
Отметим, что ранее рабочая группа, созданная при госканцелярии Эстонии, внесла предложение по демонтажу 244 памятников. На эти цели было предусмотрено 1,4 млн евро (около 112,3 млн рублей). Уже к ноябрю прошлого года, 56 из них были убраны. 15 февраля эстонский парламент принял закон, запрещающий нахождение в публичном пространстве памятников, скульптур и мемориалов, возбуждающих ненависть и агрессию в обществе, либо «оправдывающих и поддерживающих преступления, репрессии или акты агрессии и геноцида против человечности, совершённые «оккупационным советским режимом».
Также в прошлом году в городе Нарва произошёл снос монумента с установленным танком Т-34, хотя ещё до этого местные власти заверяли жителей в том, что речь идёт лишь о смене его местоположения, а городская управа оставит его в черте города. О подобных действиях со стороны других прибалтийских государств, а также Польши и Украины, и говорить не приходится, поскольку вся эта декоммунизация является лишним подтверждением наплевательского отношения этих стран к своей истории, а также полного неуважения к советским воинам, освободившим Европу от фашизма. Теперь выясняется, что Европа от него не очень-то и хотела освобождаться, породив нацистскую гидру уже и в новейшее время.