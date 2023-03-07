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Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью в прежнем формате

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Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью в прежнем формате

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил о том, что Вашингтон, оказывается, всецело поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью в прежнем формате. Как уточнил американский дипломат, он по-прежнему должен осуществляться в формате «5+2» при посредничестве ОБСЕ, России и Украины (Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз выступают в нём в качестве наблюдателей).


На мой взгляд, формат «5+2» является незаменимым и единственно доступным форматом, а потому, мы со своей стороны приложим все необходимые усилия с тем, чтобы воспользоваться им, когда для этого настанет подходящий момент. Мы его всецело поддерживаем

– сообщил Карпентер.

Также, в интервью молдавскому порталу «Зона безопасности», постпред добавил, что США также будут вносить свой вклад в развитие диалога между Кишинёвом и Тирасполем.

Отметим, что ранее действующий представитель ОБСЕ, а также глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал власти РМ и непризнанной ПМР возобновить контакты, пообещав оказать личную поддержку в выполнении всех договорённостей.

В то же время македонский дипломат обратил внимание на причины заморозки переговорного формата «пять плюс два», которые, по его словам, кроятся в обострении отношений между Киевом и Москвой.

Напомним, что последняя встреча в таком составе состоялась в конце 2019 года в Братиславе, однако по её итогам, участники так и не сумели найти точки соприкосновения в этом вопросе и подписать итоговый документ.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    0
    В чём прикол,это не просто так!?Где засада?
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:22
    +1
    Вашингтон всецело поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью , а сам через Румынию и Санду качает ситуацию в Молдавии и вокруг Приднестровья. Ох уж эти лицемерные янки
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:35
      0
      Лебедя на них нет. Или Трошева. Черти мелкоевропейские. Выросло поколение не получавшее по сопатке и давай в бутылку лезть.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:33
    0
    На мой взгляд, формат «5+2» является незаменимым и единственно доступным форматом, а потому, мы со своей стороны приложим все необходимые усилия с тем, чтобы воспользоваться им, когда для этого настанет подходящий момент. Мы его всецело поддерживаем

    – сообщил Карпентер.
    Что-то готовят, затевают. При проведении провакации фактор переговорного формата будет использован в дискредитации миротворческой деятельности Российской Федерации в молдо-приднестровском урегулировании, чтобы предложить развитие событий таким образом чтобы усодить за стол чьих-то переговоров представителей Российской Федерации как единственно возможную площадку при ведении любых переговоров. Провакацию всё таки готовят и приднестровская проблематика выступает в роли некоего запасного варианта для того чтобы предложить переговоры на выгодных для западных стран условиях, типа ихтамнет ноонивсётаки есть и вы с ними сидите за одним столом переговоров.