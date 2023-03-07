Офицер ВСУ заявил об утрате украинской армией наступательного потенциала под Сватово и Кременной из-за активности ВС РФ

Украинские войска практически утратили имевшиеся у них возможности для наступательных действий на линии Сватово - Кременная из-за российской активности. Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" заявил офицер 95-й ОДШб Юрий Кочевенко.Украинский офицер посетовал, что в ходе ожесточенных боев в районе населенных пунктов Сватово и Кременная российским войскам удалось существенно продвинуться вперед, в то время как украинская армия практически полностью утратила наступательный потенциал на этом участке фронта.Кочевенко также назвал ситуацию "достаточно серьезной и напряженной", а также отметил трехкратное превосходство российских сил на этом участке линии боевого столкновения.Кроме того, офицер украинской армии призвал соотечественников особо не переживать в случае, если ВСУ "придется оставить какой-нибудь населенный пункт".В феврале боевиками киевского режима была предпринята неудачная попытка контратаковать в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, что привело к потерям в их составе. Тогда украинские силы и были отброшены на исходные рубежи. Кроме того, российские войска снова вошли в Харьковскую область, продвинувшись на Купянском направлении.Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях Северо-Донбасского фронта значительно обострилась осенью прошлого года. Украинские боевики регулярно производят артиллерийские обстрелы Кременной, а также периодически совершают попытки прорвать оборону на этом участке фронта.Ранее военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что, по его данным, украинская армия начала переброску артиллерийских установок и боеприпасов для западных вооружений из Купянска в район Сватово.