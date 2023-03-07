Пхеньян обвинил Сеул в провокации из-за артиллерийских стрельб на границе

Очередная локальная напряженность возникла на Корейском полуострове. Причиной противоречий между Пхеньяном и Сеулом на этот раз стали учения южнокорейских военных, которые прошли на полигоне Пхаджу, расположенном рядом с демаркационной линией.
В материале Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что власти КНДР считают южнокорейские учения на западной части фронта откровенной провокацией. В Пхеньяне подчеркнули, что подобные действия могут серьезно усугубить и без того нелегкую ситуацию, сложившуюся на полуострове и потребовали немедленно прекратить данные маневры.
В Центральном телеграфном агентстве Кореи также заявили, что противник (Республика Корея) сегодня утром выпустил 30 артиллерийских снарядов на вышеупомянутом полигоне. В свою очередь, военное командование КНДР незамедлительно отдало приказ уже своим артиллеристам находиться в состоянии полной боевой готовности. Также Пхеньяном в данном районе были усилены ПВО и наблюдение за действиями противника.
Стоит отметить, что стороны довольно часто обмениваются обвинениями в тех или иных провокациях. В частности, власти Республики Корея неоднократно заявляли, что ракетные испытания Пхеньяна способствуют усилению напряженности в регионе. Кроме того, в конце прошлого года беспилотники КНДР долетели практически до Сеула, что опять же завершилось обоюдными обвинениями, но не привело к эскалации, которой любят друг друга «пугать» две Кореи.