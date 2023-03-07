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Пхеньян обвинил Сеул в провокации из-за артиллерийских стрельб на границе

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Пхеньян обвинил Сеул в провокации из-за артиллерийских стрельб на границе

Очередная локальная напряженность возникла на Корейском полуострове. Причиной противоречий между Пхеньяном и Сеулом на этот раз стали учения южнокорейских военных, которые прошли на полигоне Пхаджу, расположенном рядом с демаркационной линией.


В материале Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что власти КНДР считают южнокорейские учения на западной части фронта откровенной провокацией. В Пхеньяне подчеркнули, что подобные действия могут серьезно усугубить и без того нелегкую ситуацию, сложившуюся на полуострове и потребовали немедленно прекратить данные маневры.

В Центральном телеграфном агентстве Кореи также заявили, что противник (Республика Корея) сегодня утром выпустил 30 артиллерийских снарядов на вышеупомянутом полигоне. В свою очередь, военное командование КНДР незамедлительно отдало приказ уже своим артиллеристам находиться в состоянии полной боевой готовности. Также Пхеньяном в данном районе были усилены ПВО и наблюдение за действиями противника.

Стоит отметить, что стороны довольно часто обмениваются обвинениями в тех или иных провокациях. В частности, власти Республики Корея неоднократно заявляли, что ракетные испытания Пхеньяна способствуют усилению напряженности в регионе. Кроме того, в конце прошлого года беспилотники КНДР долетели практически до Сеула, что опять же завершилось обоюдными обвинениями, но не привело к эскалации, которой любят друг друга «пугать» две Кореи.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:12
    0
    Товарищ Ын да жахни с побережья как ты умеешь,хватит озабоченностей.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:26
      -1
      Товарищ Ын красные линии рисовать не станет - ни к чему ему это......

      Приспичит - долбанет и не поморщится.
      У него илита счета и виллы на западе не имеет.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 17:43
        0
        У него илита счета и виллы на западе не имеет.


        Сомневаюсь как-то.
        Даже сам товарищ Ын получил образование в Швейцарии в закрытой частной школе.

        https://www.kp.ru/online/news/1136413/
        Известно, что Ын учился в школе в Берне в 1998-2000 годах под именем Пак Уна и числился в школьных документах как сын сотрудника посольства КНДР в Швейцарии. Однако швейцарские журналисты из газет Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung после ознакомления с архивами полиции пришли к выводу, что это была вторая поездка будущего лидера Северной Кореи в Швейцарию. Первый раз отец отправил его в страну сыра, часов и банков еще в 1991 году, когда ему было 8 или 9 лет...
  2. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 17:39
    +1
    Эти угрозы, обмен обвинениями и артиллерийские обстрелы между двумя Кореями — как разговоры между родственниками, обычное дело. Так что нам не о чем беспокоиться