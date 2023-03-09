Перспективные вспомогательные суда для ВМФ России

Морской транспорт вооружений "Академик Ковалев" пр. 20180ТВ, введенный в состав КТОФ в 2015 г.
В настоящее время для военно-морского флота России строится широкая линейка вспомогательных судов разных типов и назначения. Также составляются планы по развитию этого направления в будущем. Так, стало известно о разработке новой линейки проектов, которые будут реализовываться в средней и отдаленной перспективе. При их создании основное внимание будет уделено вопросам унификации конструкций и локализации производства.
Перспективная линейка
О перспективах развития вспомогательного флота ВМФ 6 марта сообщило издание «Известия». От неназванных источников в министерстве обороны оно узнало о наличии подобных планов и о проведении первых работ по ним. Также сообщаются основные задачи и особенности будущего строительства.
По данным «Известий», заказчик и смежные организации сейчас занимаются проработкой основных положений будущей судостроительной программы. Сформирован и согласован общий облик и некоторые параметры перспективных судов. Теперь ведутся работы по определению потребностей ВМФ в целом и отдельных флотов – рассчитывают классы, типы и количество нужных им судов.
Будущая кораблестроительная программа разделяется на два основных направления. Первое предусматривает разработку универсального корпуса, на основе которого затем будут создаваться суда конкретных типов и классов. В линейку унифицированных судов войдут госпиталь, плавучая мастерская и т.д.
Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" пр. 20183
Во втором направлении подобная унификация не предполагается. Это будут суда разного назначения на основе своих собственных корпусов. В частности, рассматривается возможность строительства буксира, килектора, малого танкера и универсального корабля снятия физических помех и размагничивания.
Перед всеми проектами нового семейства ставится общая задача импортозамещения. Суда должны строиться с применением только отечественных систем и агрегатов. Это защитит ВМФ от возможных проблем по линии импорта, а также даст толчок развитию отечественной промышленности.
К сожалению, «Известия» не приводят точные планы и технические подробности новой судостроительной программы. Точный состав линеек вспомогательных судов, их классы, технические характеристики и т.д. пока остаются неизвестными. Впрочем, следует ожидать, что новые подробности появятся позже – после успешного завершения текущих работ на теоретическом уровне.
Текущее положение
В составе флотов и флотилии ВМФ России имеется большое количество разнообразных судов вспомогательного назначения. Для решения разных задач используются многочисленные буксиры нескольких классов, танкеры, транспорты, суда обеспечения, спасательные суда и катера и т.д. Суда относятся к разным проектам и были построены в разное время. Так, до сих пор на службе имеются вымпелы шестидесятых-семидесятых годов, тогда как возраст некоторых других судов не превышает нескольких лет.
В интересах разных объединений ВМФ строится ряд новых судов. К примеру, для Северного и Тихоокеанского флотов заказана серия вспомогательных судов пр. 20180. Три из них в конфигурации спасательных буксиров и морских транспортов вооружения уже начали службу, а четвертое в этом году будет спущено на воду, после чего состоится закладка пятого.
Спасательное судно "Игорь Белоусов" пр. 21300
На нескольких заводах продолжается строительство рейдовых и морских буксиров ряда типов. Несколько таких судов уже начали службу, и в ближайшее время их дополнят новые. Реализуются два проекта морских танкеров – среднего «23130» и малого «03182». Первые вымпелы этих типов в недавнем прошлом были переданы заказчику, и еще несколько находятся на разных стадиях строительства. Ожидаются флотом ледоколы новых проектов.
Большое внимание уделяется спасательному направлению. Также строятся гидрографические и научно-исследовательские суда. При этом некоторые из них имеют особые возможности и предназначены для Главного управления глубоководных исследований.
Трудности и успехи
Номенклатура строящихся судов вспомогательного назначения в целом соответствует потребностям ВМФ и позволяет ему поддерживать требуемые количественные и качественные показатели. В то же время, имеется ряд проблем, негативно влияющих на развитие вспомогательных сил. С ними пытаются бороться, и ситуация постепенно улучшается.
В связи с известными трудностями прошлых десятилетий, министерству обороны и флоту сейчас приходится одновременно заказывать и боевые корабли, и вспомогательные суда. При этом ресурсы не являются бесконечными, из-за чего приходится выбирать и идти на компромиссы. Кроме того, промышленность нуждается в восстановлении компетенций и модернизации производства. До завершения этих процессов возможны затруднения, задержки строительства и т.д.
На протяжении нескольких последних лет имеют место проблемы с доступом к импортным комплектующим. Не все требуемые изделия и агрегаты удается получить от иностранных поставщиков, а разработка собственных изделий требует времени и усилий.
Головной морской буксир пр. 23470 "Сергей Балк"
Впрочем, судостроительная промышленность и смежные отрасли принимают необходимые меры. Восстанавливаются производства и строятся новые, а также осваиваются перспективные технологии. Создаются и доводятся до производства отечественные изделия разного рода для замены импорта, в т.ч. наиболее сложные агрегаты, требующие особых компетенций. К примеру, в последние годы удалось решить проблему с иностранными корабельными двигателями, а также заменить часть недоступной электроники.
Следующие шаги
Теперь стало известно, как Минобороны планирует развивать вспомогательный флот в средней и отдаленной перспективе. Строительство новых судов продолжится, и с их помощью постепенно будут заменять самые старые вымпелы, остающиеся в эксплуатации. При этом предлагается несколько новых важных идей, которые позволят упростить решение поставленных задач, а также защитят от возможных проблем.
В первую очередь, предусматривается полный отказ от иностранных комплектующих и агрегатов. При всей сложности, такое импортозамещение даст очевидные положительные результаты, как в ближней, так и в отдаленной перспективе. Оно повлияет и на актуальные судостроительные программы, и на будущее отрасли.
Большой интерес представляет предложение о строительстве судов нескольких типов в одном корпусе. Такой подход позволит получить определенную экономию на стадии разработки и строительства, а также даст некоторые преимущества эксплуатационного характера. Впрочем, не все поставленные задачи удастся решить при помощи унифицированного корпуса и схожего состава оборудования и систем. В связи с этим будет разработана вторая линейка судов, нуждающихся в своих собственных конструкциях.
Общий вид ледокола пр. 21180
Как скоро появятся суда новых линеек, пока не ясно. Сообщается о предварительной проработке ряда подобных проектов и о мероприятиях по определению потребностей флота. Из этого следует, что уже в ближайшие годы может быть выполнено полноценное проектирование, после чего появятся первые контракты на строительство.
Постройка новых вымпелов должна будет занять не менее нескольких лет. При этом есть основания считать, что работы растянутся на значительный срок – из-за общих ограничений разного рода, в связи с новизной проектов, а также вследствие необходимости разработки и запуска производства импортозамещающих компонентов. К сожалению, сейчас строительство буксира или танкера может продолжаться несколько лет, и в случае с новыми сериями вспомогательных судов ситуация не сможет быстро измениться к лучшему.
Поводы для оптимизма
Таким образом, Минобороны и командование ВМФ не только планируют развитие боевого состава, но и составляют программу обновления вспомогательного флота. В дополнение к имеющимся и строящимся судам разных классов планируется разрабатывать и строить совершенно новые.
В целом наличие и проработка таких планов не является чем-то неожиданным. Развитие всех составляющих флота должно быть планомерным и постоянным процессом. Кроме того, в нем необходимо учитывать меняющуюся ситуацию и использовать доступные возможности. Именно на этих идеях и построены новые планы по строительству вспомогательных судов. Удастся ли их реализовать в полной мере, покажет время.