На Западе заявили, что председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»

На встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, состоявшейся в Кремле 22 февраля, президент РФ Владимир Путин передал привет председателю КНР и сообщил, что ждет приезда Си Цзиньпина в Москву в ближайшее время. Российский президент подчеркнул, что есть вопросы, которые он хотел бы обсудить с главой КНР при личной встрече.
И хотя на сегодняшнем брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков отказался называть точную дату возможного посещения Москвы председателем КНР, в прессе пишут, что приезд Си Цзиньпина в Россию может состояться уже 21 марта.
На Западе, особенно в США, с большим напряжением наблюдают за продолжающимся усилением стратегического партнерства между Россией и Китаем. Более всего такое сближение раздражает и даже пугает Вашингтон, который открыто заявляет, что Пекин готов снять собственное табу и начать оказывать Москве военную помощь. Западные СМИ, комментируя предстоящие переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, предполагают, что во время них лидер Китая может «передать России то, от передачи чего его отговаривали».
В конце февраля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил, что в ЦРУ «уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение» России. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично пригрозил Пекину последствиями, которые наступят для Китая в случае, если он решится оказать военную помощь России, особенно в части предоставления летального оружия.
Однако привычные методы угроз и шантажа, которые Вашингтон традиционно использует в качестве давления на другие государства, вряд ли сработают в отношении могущественного и независимого Китая. К тому же циничная поддержка Соединенными Штатами сепаратистского режима Тайваня, в том числе поставкой Тайбэю вооружения, фактически развязывает руки Пекину и в части аналогичных действий в вопросах военно-технического сотрудничества с Россией.
Вероятность изменения политики Китая в этом вопросе подтверждают и слова главы МИД КНР Цинь Гана. На сегодняшней пресс-конференции, которую он провел впервые в должности министра иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства заявил, что «конфликт и конфронтация» Китая с США неизбежны, если Вашингтон не изменит курс своей внешней политики. При этом глава китайского МИД отверг обвинения Вашингтона в том, что КНР уже оказывает военно-техническую помощь России.
В то же время, Цинь Ган выразил недоумение тем, что Вашингтон требует не поставлять оружие России, одновременно осуществляя поставки американских вооружений на Тайвань в нарушение двустороннего Коммюнике от 17 августа 1982 года.
Почему США так много говорят об уважении территориальной целостности Украины, но не уважают территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня?
— задал справедливый вопрос американскому руководству глава МИД КНР