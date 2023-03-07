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На Западе заявили, что председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»

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На Западе заявили, что председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»

На встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, состоявшейся в Кремле 22 февраля, президент РФ Владимир Путин передал привет председателю КНР и сообщил, что ждет приезда Си Цзиньпина в Москву в ближайшее время. Российский президент подчеркнул, что есть вопросы, которые он хотел бы обсудить с главой КНР при личной встрече.


И хотя на сегодняшнем брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков отказался называть точную дату возможного посещения Москвы председателем КНР, в прессе пишут, что приезд Си Цзиньпина в Россию может состояться уже 21 марта.

На Западе, особенно в США, с большим напряжением наблюдают за продолжающимся усилением стратегического партнерства между Россией и Китаем. Более всего такое сближение раздражает и даже пугает Вашингтон, который открыто заявляет, что Пекин готов снять собственное табу и начать оказывать Москве военную помощь. Западные СМИ, комментируя предстоящие переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, предполагают, что во время них лидер Китая может «передать России то, от передачи чего его отговаривали».

В конце февраля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил, что в ЦРУ «уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение» России. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично пригрозил Пекину последствиями, которые наступят для Китая в случае, если он решится оказать военную помощь России, особенно в части предоставления летального оружия.

Однако привычные методы угроз и шантажа, которые Вашингтон традиционно использует в качестве давления на другие государства, вряд ли сработают в отношении могущественного и независимого Китая. К тому же циничная поддержка Соединенными Штатами сепаратистского режима Тайваня, в том числе поставкой Тайбэю вооружения, фактически развязывает руки Пекину и в части аналогичных действий в вопросах военно-технического сотрудничества с Россией.

Вероятность изменения политики Китая в этом вопросе подтверждают и слова главы МИД КНР Цинь Гана. На сегодняшней пресс-конференции, которую он провел впервые в должности министра иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства заявил, что «конфликт и конфронтация» Китая с США неизбежны, если Вашингтон не изменит курс своей внешней политики. При этом глава китайского МИД отверг обвинения Вашингтона в том, что КНР уже оказывает военно-техническую помощь России.

В то же время, Цинь Ган выразил недоумение тем, что Вашингтон требует не поставлять оружие России, одновременно осуществляя поставки американских вооружений на Тайвань в нарушение двустороннего Коммюнике от 17 августа 1982 года.

Почему США так много говорят об уважении территориальной целостности Украины, но не уважают территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня?

— задал справедливый вопрос американскому руководству глава МИД КНР
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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30 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:07
    +8
    Снаряды и средства закрытой цифровой связи по китайскому ленд-лизу. Состояние нашего "военпрома" таково, что долго и изнурительно воевать без масштабной внешней поддержки (которую может дать только Китай) не выйдет.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:11
      +5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Снаряды и средства закрытой цифровой связи по китайскому ленд-лизу.

      Неа, ясно же написано - То, не знаю что!!!
      председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:30
        +3
        Цитата: НДР-791
        Неа, ясно же написано - То, не знаю что!!!
        председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»


        Западным СМИ лишь бы сенсацию устроить, да публику заинтересовать.... а по факту, приедет Си в Москву, обсудят торгово-экономические отношения, инвестиции и т.п. а по линии ВПК, никаких "подарков" ждать не стоит, ни снарядов, ни техники ни чего то ещё.... единственное что может для коммерческих БПЛА окошко приоткроют а так, иллюзии питать не стоит.

        т.к. поставка оружия России не в интересах КНР. 1) Можно отхватить санкции 2) Испортить отношения с Европой. 3) Это не соответствует - мирному плану Китая, который был представлен. (тут можно 4,5,6 и т.д. добавить).

        А вот у кого реально можно закупиться, так это у КДНР/Ирана если наши смогут договориться.
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 18:17
      +1
      Снаряды и средства закрытой цифровой связи по китайскому ленд-лизу.
      Зачем нам снаряды? Их можем мы производить сами. Только нужно для этого простое желание. Их производство давно освоено было многие десятки лет назад.
      Другое дело высокотехнологичное оборудование, притом не обязательно готовое, а комплектующие.
      Да и лицензии на сборку в России из этих комплектующих военной техники, например беспилотнтков и средств связи.
      А снаряды, ну можно попросить друга Кима Третьего помочь в обмен на бартер. На некоторое время.
      СВО будет вечно, если заменять батарейки, то бишь подвозить боеприпасы.
      А иного коллективному западу и не надо.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:52
        0
        Цитата: Oleg Ogorod
        Зачем нам снаряды? Их можем мы производить сами. Только нужно для этого простое желание. Их производство давно освоено было многие десятки лет назад.

        Производить-то можем. Но сколько? Производства не появляются "по моему веленью, по щучьему хотенью".
    3. Diger
      Diger Сегодня, 18:17
      +3
      что долго и изнурительно воевать без масштабной внешней поддержки (которую может дать только Китай) не выйдет.

      Получается тогда, что в генштабе « тратегистов-прогнозистов», АНАЛитиков в Минобороны и вообще в Минобороны, а также главу минпромторга и всю его команду, как минимум надо отправить на « курорт» за колючую проволоку лет на 8+?
      Смотрите они прогнозировали и считали, докладывали, что все в шоколаде (« если надо можем повторить»), получали за это огромные деньги… и?
      Без Китая ни как?
      Как так-то?
      А если Китай не даст? Или даст, но чуть чуть, а потом заломит по $ 50000 /за единицу средства цифровой связи и по $20 за патрон?
      Или потребуется за услугу чего нить севернее Амура?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        +2
        На Китай надеятся -последнее дело.Ни сколько не союзник..
  2. Skuns
    Skuns Сегодня, 17:10
    +3
    КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»

    Вроде квадрокопторы (не военного назначения) собираются поставить большую партию ,а тут уж мы ее модернизируем
    Что то такое идет Или скорее всего пару заводов купим у Китая ,что намного лучше ..Спасибо КНР !
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:48
      +3
      Предположу, что вся помощь Китая ограничится словесными заявлениями о необходимости укрепления связей и выходе двусторонних отношений на новый уровень
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:10
    +2
    Похоже запад от злобы и бессилия занялся аутофилляциеей( по научному).Пусть продолжает этот процесс ,а мы посмотрим.Будет прикольно.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:15
      +4
      Цитата: tralflot1832
      занялся аутофилляциеей( по научному)

      А вот Китай возьмёт, да в пику этому передаст нам "Бульбулятор покрашеный зелёной краской"!!! Вот эвропейцы наплачутся!!! Это же то самое чего нельзя, а уж как его общечеловеки боятся, уууу...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:24
        +2
        Но аутофиляцией при этом пусть занимаются .Не так обидно им будет.
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:11
    +2
    Что мы можем взять у китайцев, что лучше нашего? Наверное. беспилотников побольше...Но честно говоря, отзывы на ВО на них были не очень. Хотя сейчас все пригодится...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:24
      +3
      Доступ к их спутниковой группировке, связь, беспилотники, артиллерию. Всё это очень было бы кстати
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: dnestr74
      Что мы можем взять у китайцев, что лучше нашего?

      Не лучше, но хотя бы есть. А у нас нету или не хватает. Так что берём всё, там разберёмся.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 17:36
      +2
      Но честно говоря, отзывы на ВО на них были не очень.

      Чем это dji не очень?
  5. notingem
    notingem Сегодня, 17:26
    +1
    Скорее контрафактные запчасти к Боингам и Эрбасам
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:26
    +8
    то есть западу можно передавать оружие а другим нельзя запад проста опупел по полной !!!!!!!
  7. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 17:32
    +3
    the Chinese think very carefully & plan on a long term basis they don't want to upset the west because their economy is still export oriented to mainly western markets ,they want to keep economic growth on track until it surpasses US economy in like 10 to 15 years when they will be in a better position & much stronger to face the west so I don't expect China to give military aid to Russia , only economic ,diplomatic aid is less risky for them , for now
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 17:38
      +3
      Плиз, райт на русскоязычном сайте ин рашн лэнгуидж, бикоз не все тут спик инглиш.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 17:43
        +2
        Цитата: Kreta25
        Плиз, райт на русскоязычном сайте ин рашн лэнгуидж, бикоз не все тут спик инглиш.

        Ага, админы уже празднуют, правила сайта долой. Переводим сами wassat
        С немецкого я сегодня уже переводил, так что чья-то теперь не моя очередь tongue
    2. dr.mel51
      dr.mel51 Сегодня, 18:12
      +2
      перевод: китайцы думают очень тщательно и планируют на долгосрочной основе, они не хотят расстраивать Запад, потому что их экономика по-прежнему ориентирована на экспорт в основном на западные рынки, они хотят поддерживать экономический рост на прежнем уровне, пока он не превзойдет экономику США примерно через 10-15 лет, когда они будут в лучшем положении & гораздо сильнее противостоять Западу, поэтому я не ожидаю, что Китай окажет военную помощь России, только экономическая, дипломатическая помощь на данный момент менее рискованна для них
    3. point
      point Сегодня, 18:37
      0
      Дорогой, замечание Ван И вообще не про отношения с РФ, а про отношение к мировому сообществу, которое Китай взялся представлять. Опа, солнце теперь восходит в Пекине, а не в Вашингтоне. И всё это благодаря безголовой политике носорогов из госдепартамента. Дурочка Блинкена по-чаще пускать к микрофону и можно уже не сомневаться в мировом лидерстве - оно будет у Китая, как минимум на словах. Слишком много глупостей демократы уже наделали через СМИ.
      Китай давно готовился к войне на всех возможных рубежах. Сейчас только началась публичная свара, но вообще-то они помнят британские клипперы. Чванство и мачизм нашли свой ответ в лице мишки панды.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:49
    0
    На Западе, особенно в США, с большим напряжением наблюдают за продолжающимся усилением стратегического партнерства между Россией и Китаем

    Почаще лидерам Китая и России встречатся... пусть Запад в постоянном напряге будет.... bully
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:55
    +2
    циничная поддержка Соединенными Штатами сепаратистского режима Тайваня, в том числе поставкой Тайбэю вооружения, фактически развязывает руки Пекину и в части аналогичных действий в вопросах военно-технического сотрудничества с Россией.

    Китаю наоборот, нужно быстрее принимать решение о передаче России оружия и боеприпасов как способ давления на США в вопросе Тайваня, потому что с заключением временного перемирия на Украине КНР утратит этот рычаг давления на США.
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:09
    -1
    Передаст но не просто так а запросив намного большие дивиденды для себя. У китайцев никогда ничего нельзя просить - крайне не выгодно.только чтобы сами предлогали . Кстати в нашем случае это имеет вероятность ( довольно небольшую)в случае если у РФ будет совсем плохо на фронте (или внутри страны)
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:10
    +3
    Если Китай не начнет оказывать военную поддержку России, он окажется один в предстоящей борьбе за Тайвань.
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:21
    -1
    Если пойдёт помощь от КНР -значит дальше будет хуже.
    МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на то, что поставки США в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер.

    "Это отношения между государствами, и они в этом смысле носили и стратегический, и коммерческий характер", - указал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), комментируя выступление одного из участников мероприятия.

    Путин напомнил, что, по словам маршала Георгия Жукова, "если бы не поставки по ленд-лизу, то тогда пришлось бы повоевать год или два, а это - дополнительные жертвы, потери, разрушения". Глава государства добавил, что в годы Великой Отечественной войны советские солдаты "называли американскую тушенку вторым фронтом".

    "Если говорить о тушенке, то поставки по ленд-лизу покрывали 80% потребностей, это немало. Но это касалось не только продовольствия, но и металла. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности. Были и другие виды поставок, которые имели достаточно серьезное значение для нас: боевая техника напрямую, автомобили, вагоны, самолеты", - сказал Путин.

    В частности, говоря о перегоне в США через Аляску самолетов для советской армии, Путин отметил, что эти операции проходили в исключительно тяжелых условиях, "и сами американские летчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские". Путин отметил героизм тех советских летчиков, которые участвовали в этих операциях по перегону самолетов, указав, что "они герои без всякой скидки, они рисковали жизнью, многие из них погибали". "К этим ветеранам мы относимся как героям, как к родным для нас людям, ветеранам Великой Отечественной войны, СССР, России", - подчеркнул президент.

    В целом говоря о поставках по ленд-лизу, Путин отметил, что они, а потом и открытие второго фронта "сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом". "Правда, эти поставки были не бесплатными. Мы в 1990 году после встречи президентов СССР и США подписали соглашение о том, что Советский Союз должен выплатить остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года. Россия выплатила все оставшиеся деньги, причитавшиеся Соединенным Штатам по ленд-лизу, в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью за поставки по ленд-лизу рассчиталась", - резюмировал он.

    Это значит , что руководители загоняют страну с начала в капкан , а потом в блокаду.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    0
    На Западе заявили, что председатель КНР может «передать России то, от передачи чего его отговаривали»
    . У них там клуб по интэрэсам, наверное??? Вруны и гадалкины, в одном флаконе...
    Что будет, увидим, но готовится надо по полной программе, мобилизовать всё, что и кого, необходимо.
    Наше дело... АРХИ ВАЖНОЕ, кроме нас никто его сделать не сможет!
  14. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:45
    0
    Пришло время узнать, если ли у дракона яйца. Пока заметен только гребень.