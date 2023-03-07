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Япония удваивает расходы на оборонные разработки, в том числе на создание рельсотрона

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Япония удваивает расходы на оборонные разработки, в том числе на создание рельсотрона

Японский ОПК занялся разработкой электромагнитного рельсотрона. Средства на него найдутся, так как Япония удваивает бюджетные расходы на оборонные разработки, в том числе и на создание рельсотрона.


Об этом сообщает американский журнал National Defense.

По словам вице-комиссара и технического директора Агентства по закупкам, технологиям и логистики Сигэнори Мисимы, Токио намерен инвестировать большие средства в передовые военные технологии в связи с ростом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Обстановка в области безопасности вокруг Японии беспрецедентными темпами становится все более суровой, а соседние страны укрепляют свои военные возможности

- сказал высокопоставленный чиновник.

Он сказал, что Токио стремится довести свои оборонные расходы до двух процентов от бюджета страны к 2027 году. В частности, за это время она увеличит расходы на оборонные разработки и исследования в четыре с половиной раза, до 26 миллиардов долларов.

В числе основных направлений инвестиций стоит отметить средства противовоздушной и противокорабельной обороны для защиты островов, сверхскоростной барражирующий боеприпас, гиперзвуковые ракеты, истребитель последнего поколения и многое другое.

Также инвестиционный портфель включает в себя исследования технологии электромагнитного рельсотрона, от которых ранее после многолетних исследований отказались Соединенные Штаты.


Это оружие использует боеприпасы без взрывчатых веществ. Они разгоняются до сверхвысокой скорости при помощи электромагнитной силы. Энергия, с которой наносится удар, позволяет причинять кораблям противника или другим поражаемым объектам значительный ущерб.

Автор:
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/U.S. Navy
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21 комментарий
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 17:45
    +2
    Я так понимаю Японию начали (США) готовить к войне ? Обкладывают черти Россию .!
    Но рано или поздно нам бы пришлось схлестнутся и с японой по ходу тоже
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: Skuns
      Обкладывают черти Россию

      По большому счёту Японии в настоящее время не нужны ни Курилы ни Сахалин. Только как тактическая цель для достижения стратегических. А именно - для них ничего не изменилось со времён Второй Мировой. Континент - вот их цель!!! И, кстати, корейцев они до сих пор за одно стадо держат. Им без разницы, что северные, что южные. Да, на Сахалине и на Камчатке им теперь есть что освоить, но основная цель всё же континент и всё что южнее (как раньше и было). Хотя нам от этого не легче
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:52
    +3
    Токио намерен инвестировать большие средства в передовые военные технологии в связи с ростом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи

    Японию и Германию пора исключать из ООН, так как они нарушили статью 107 Устава ООН и возродили нацизм и милитаризм.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:04
      0
      Из ООН, на сколько я знаю, никого нельзя исключить. Нет таких норм. Можно вводить санкции от лица ООН, к которым в такой ситуации обязаны присоединиться все члены организации.
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:01
    +2
    А вот это уже действительно опасно, учитывая тот факт какие япошки фашисты-русофобы.
  4. notingem
    notingem Сегодня, 18:02
    +2
    На горе Фудзияма стоит рельсон
    Боезаряд падает и не один
    Грустно
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 18:09
      0
      Как завидна их судьба
      К северу от суетного мира
      Вишни зацвели в горах
      Лепестки ворожат -
      Мерцает ядерный АД
      Сквозь ветки сакуры
      Грустно
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:06
    +4
    Рельсотрон пока звучит как лохотрон.
    Одним из эффективных боевым аргументом оказался обычный мопед с допотопным двигателем.
    Экономика запада часто создаёт такие прожекты для попила. Россия была частью мировой экономики, поэтому тоже любила успешно пилить деньги на таких мега-проектах. Яблоко от яблони не далеко падает. Спиленное. Так как Россией долгое время управляли ученики коллективного запада.
    Нужно понимать, что дешевле и проще сделать при помощи ствольной арты на определенные дистанции, что лучше (дешевле) уже с помощью ракетной техники.
    Экономику войны никто не спешит считать. Все привыкли меряться пиписьками на парадах да на выставках. А лучше в сми.
    Такой электрорельсотрон требует хорошую батарейку и море меди.
    С точки зрения плана мирового гоэлро переход во всем на электричество и цифру кажется благом, с точки зрения сохранения планеты, в плане климата, но ведение глобальных воин с применением экологичного оружия кажется полным маразмом. Это путь к постоянным войнам. Ядрен батон долго хранил глобальный мир на планете.
    Сейчас решили это изменить, мол пусть кровь льётся постоянно, несильно, но постоянно.
    Но к сожалению, это не все поняли, происходящее сейчас.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:39
      0
      Рельсотрон для военных целей - это бред и попил бюджета. Единственно, для чего он нужен - это для скоростного стенда для метания различных образцов с целью проверить эффективность той или иной защиты для космических объектов. Больше скорость в несколько км/с на наземных стендах получить нереально. Есть ещё лёгкогазовые пушки, они тоже широко используются на таких стендах. Конечно, кумулятивная струя может дать несколько десятков км/с, но там летят некалиброванные брызги, для ряда экспериментов этого хватает, но не для всех.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:09
    -1
    Цитата: DefenderofTruth
    Токио намерен инвестировать большие средства в передовые военные технологии в связи с ростом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи

    Японию и Германию пора исключать из ООН, так как они нарушили статью 107 Устава ООН и возродили нацизм и милитаризм.


    Wenn Sie den Maßstab anlegen, dann müssen aber die USA, Britanien,
    Frankreich, Holland (Niederlande) Belgien, Japan, Australien, Italien,
    Bulgarien, Rumänien, sowie Luxemburg und die Schweiz noch weit
    vorher genannt werden...!!
    Am besten wäre es, den Saftladen "UN" endlich dicht zu machen und
    eine echte Vertretung ALLER Völker der Erde mit gleichen Rechten
    und Pflichten unter einem Banner zu vereinigen...!!

    Und nicht wie die USA auf ALLE Institutionen weltweit scheißen, keine
    internationale Gerichtsbarkeit anerkennen, damit ihre diversen Kriegsverbrechen nicht verurteilt werden können und sogar internationale Vertretungen durch Diplomaten willkürlich und gesetzeswidrig sabotieren, in dem man einfach Einreise-VISA für
    die akkreditierten Diplomaten verweigert...!!!!!!!!

    DAS wäre die richtige Reihenfolge...!!!!!!!
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 18:23
      0
      356673 465525 67789 542634 438900 346 3265$$$○□<>5567 ¤■♤○|5 ♡◇♧|>{{}[ ;)
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 18:38
      0
      Даю совет для особо одарённых hi https://translate.google.ru
    3. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:43
      0
      Es ist natürlich alles richtig geschrieben, also wer wird es nur tun?
  7. point
    point Сегодня, 18:27
    0
    А дальность вундервафли в пределах циркона или там чисто абстрактно хотят пульнуть за горизонт без особой наводки?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:45
      0
      А дальность вундервафли в пределах циркона или там чисто абстрактно хотят пульнуть за горизонт без особой наводки?
      Ни о дальности, ни об управляемости и наведении там речи вообще нет.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    +1
    Япония удваивает расходы на оборонные разработки, в том числе на создание рельсотрона
    Они по многим, в свое времена, потоптались и не только это... вряд ли им это забыли.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:29
    0
    Цитата: Skuns
    Я так понимаю Японию начали (США) готовить к войне ? Обкладывают черти Россию .!
    Но рано или поздно нам бы пришлось схлестнутся и с японой по ходу тоже

    Япония реагирует на вызовы(уж обстановка такая). А так да, Россия сама себя обложила.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: ximkim
      Япония реагирует на вызовы

      Кто вызвал? Или просто халявы не достаточно? Пусть так и скажут что какать хотят
    2. Грац
      Грац Сегодня, 19:01
      0
      какие у японии вызовы? сдались они своим ближайшим соседям сто лет в обед. если сами не полезут никто на них тоже не полезет
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:59
    0
    Цитата: НДР-791
    Цитата: ximkim
    Япония реагирует на вызовы

    Кто вызвал? Или просто халявы не достаточно? Пусть так и скажут что какать хотят

    Конфликты в мире.
  11. ASM
    ASM Сегодня, 19:01
    0
    Штука принципиально возможная, даже запускалась, только п-сы еще для бальсовых корыт ее пытались применить, однако, не срослось. Теперь все уже понимают, что требуется подождать. Технологии под идею пока нет. Может получится, а может и нет, кто его знает, однако посмотрим...