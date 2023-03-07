Япония удваивает расходы на оборонные разработки, в том числе на создание рельсотрона

Японский ОПК занялся разработкой электромагнитного рельсотрона. Средства на него найдутся, так как Япония удваивает бюджетные расходы на оборонные разработки, в том числе и на создание рельсотрона.
Об этом сообщает американский журнал National Defense.
По словам вице-комиссара и технического директора Агентства по закупкам, технологиям и логистики Сигэнори Мисимы, Токио намерен инвестировать большие средства в передовые военные технологии в связи с ростом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.
Обстановка в области безопасности вокруг Японии беспрецедентными темпами становится все более суровой, а соседние страны укрепляют свои военные возможности
- сказал высокопоставленный чиновник.
Он сказал, что Токио стремится довести свои оборонные расходы до двух процентов от бюджета страны к 2027 году. В частности, за это время она увеличит расходы на оборонные разработки и исследования в четыре с половиной раза, до 26 миллиардов долларов.
В числе основных направлений инвестиций стоит отметить средства противовоздушной и противокорабельной обороны для защиты островов, сверхскоростной барражирующий боеприпас, гиперзвуковые ракеты, истребитель последнего поколения и многое другое.
Также инвестиционный портфель включает в себя исследования технологии электромагнитного рельсотрона, от которых ранее после многолетних исследований отказались Соединенные Штаты.
Это оружие использует боеприпасы без взрывчатых веществ. Они разгоняются до сверхвысокой скорости при помощи электромагнитной силы. Энергия, с которой наносится удар, позволяет причинять кораблям противника или другим поражаемым объектам значительный ущерб.