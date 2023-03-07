Глава МВД Украины сообщил, что причины крушения вертолета в Броварах до сих пор неизвестны

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в интервью информагентству «Укринформ», что причины крушения вертолета с руководством МВД, произошедшего в Броварах 18 января, до сих пор неизвестны. Экспертизы по делу продолжаются, в том числе с привлечением французских и других иностранных специалистов, рассказал глава МВД.По его словам, следствие по-прежнему рассматривает три версии падения вертолета: нарушения правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Последний вариант, если он подтвердится, Клименко назвал терактом.Министр уточнил, что после катастрофы все французские вертолеты Airbus 225, состоящие на балансе МВД, проходят проверку. На это время сотрудники силового ведомства перемещаются по территории страны на поездах и автомобилях.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил украинским журналистам, что французская сторона передала Киеву расшифровку данных «черного ящика», найденного на месте катастрофы. Глава правительства пообещал, что следователи в ближайшее время изучат новую информацию и обнародуют свое заключение. Судя по словам главы МВД, эта работа либо еще не закончена, либо записи бортового самописца так и не пролили свет на причину катастрофы.В результате крушения вертолета, принадлежащего Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе-спутнике Киева Броварах погибли все девять человек, находящихся на его борту. Среди них были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. По официальным данным, всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.