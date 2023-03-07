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Глава МВД Украины сообщил, что причины крушения вертолета в Броварах до сих пор неизвестны

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Глава МВД Украины сообщил, что причины крушения вертолета в Броварах до сих пор неизвестны

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в интервью информагентству «Укринформ», что причины крушения вертолета с руководством МВД, произошедшего в Броварах 18 января, до сих пор неизвестны. Экспертизы по делу продолжаются, в том числе с привлечением французских и других иностранных специалистов, рассказал глава МВД.


По его словам, следствие по-прежнему рассматривает три версии падения вертолета: нарушения правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Последний вариант, если он подтвердится, Клименко назвал терактом.

Министр уточнил, что после катастрофы все французские вертолеты Airbus 225, состоящие на балансе МВД, проходят проверку. На это время сотрудники силового ведомства перемещаются по территории страны на поездах и автомобилях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил украинским журналистам, что французская сторона передала Киеву расшифровку данных «черного ящика», найденного на месте катастрофы. Глава правительства пообещал, что следователи в ближайшее время изучат новую информацию и обнародуют свое заключение. Судя по словам главы МВД, эта работа либо еще не закончена, либо записи бортового самописца так и не пролили свет на причину катастрофы.

В результате крушения вертолета, принадлежащего Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе-спутнике Киева Броварах погибли все девять человек, находящихся на его борту. Среди них были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. По официальным данным, всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
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Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:23
    +3
    Да взорвали сами его , что бы фигуранта убрать с пути.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 20:59
      +1
      Цитата: tralmaster
      Да взорвали сами его , что бы фигуранта убрать с пути.

      Я так тоже думаю и сделали это спецлужбы цру .Видя эту бойню и кто реально управляет и направляет этим всем ..Кто то возмутился и всех грохнули ..Чтобы заменить и Россию обвинить .Россия тут ни причем
      Если уж начнем мочить ,то точечно И Зе должен жить ,его даже охранять будут черта наркомана ..Он нужен живой !
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:46
    +1
    Вариант первый-подстроили и свалили в закат с новыми документами, вариант второй-стингеров и стрелков мамкиных навалом на пути полета у них. И неудобненько будет признать фраг за собственным юнитом.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: evgen1221
      Вариант первый-подстроили и свалили в закат

      Вариант второй ..Свидам лучше на советских вертушках летать Надежней и безопасней ! А у этих просто электроника заглючила и вышла из под контроля и именно над жилыми домами . negative
      Западное вооружение,обычно закладки имеются хитрые ..Не зря наши в России хотят избавится от всего западного ,что связано с IT и прочей техникой ..
      Это мое мнение hi
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 21:34
    0
    Ровно так же как неизвестны официально кто людей на майдане пострелял.
    И кто НордСтрим взорвал.
    Да... тяжело это доказывать всем что-то, что все и так знают.